с чего всё началось

Из-за угрозы распространения коронавируса парад Победы отменен и в Якутске, вместо этого 24 июня в городе организуют онлайн-акции, а жителям покажут открытие памятника якутскому снайперу и технику военных лет.

Финансы Курс рубля к доллару обновил минимум июня К 10:20 мск в понедельник 15 июня доллар подорожал на 23 копейки до 70,4 рублей — максимума начавшегося первого летнего месяца, но рубль остался стабилен к евро – европейская валюта торгуется на уровне закрытия торгов пятницы. 1

Происшествия В американской Атланте продолжаются протесты В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами. 409

Здоровье У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды. 559

Общество Жириновский предложил установить в России зарплатный стандарт Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает необходимым установить в России стандарт уровня заработных плат. Об этом сообщает РИА «Новости». 2,4K

Происшествия В Петербурге на Адмиралтейских верфях взорвался газ на корабле Три человека, по предварительным данным, пострадали при взрыве газа на строящемся судне на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге.

Политика В Госдуму внесён законопроект о запрете на блокировку Telegram В Госдуму внесли законопроект о запрете на блокировку мессенджера Telegram в период режимов повышенной готовности или ЧС, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Происшествия В Волгограде подростка задержали за подготовку нападения на школу Сотрудники ФСБ задержали 14-летнего волгоградца, готовившего нападение на школу с использованием взрывного устройства и коктейлей Молотова.

Политика Посла Чехии вызвали в МИД России Посол Чехии Витезслав Пивонька сегодня, 15 июня, прибудет в МИД России, сообщил ТАСС пресс-атташе посольства Чехии в Москве Ян Йиндрих. 28

Политика Суд в Киеве начал допрашивать Порошенко Киевский апелляционный суд в понедельник продолжил рассмотрение апелляции на приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о госизмене, начался допрос бывшего главы государства Петра Порошенко.

Общество Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений С 16 июня в Москве начнется новый этап снятия ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции нового типа.

Армия и оружие Военные Турции начали операцию против курдов в Ираке Минобороны Турции в своем Twitter уведомило, что военные страны начали новую операцию против членов запрещенной в государстве "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Ирака. 69