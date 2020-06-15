Коронавирус
ИзвестияВ двух регионах России отменили парады Победы
За последние сутки в республике выявлено 85 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 71 — в Якутске, озвучил данные статистики глава региона Айсен Николаев. В Москве парад Победы было решено перенести с 9 мая на 24 июня из-за угрозы распространения коронавируса.
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Ради сохранения здоровья людей 24 июня мы не будем проводить парад, перенесем его проведение на более поздний срок. Главное сегодня нам с вами — двигаться по пути снятия ограничений режима повышенной готовности.
— Иван Белозерцев, российский политикНовая газета 04:32
с чего всё началось
«В связи с тем, что в Челябинской области продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий, а также с риском дальнейшего распространения COVID-19 на основании рекомендаций медиков областным оперативным штабом принято решение не проводить 24 июня торжественное построение войск и техники», — сообщается на странице правительства Челябинской области в Facebook.РБК03:19
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