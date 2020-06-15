с чего всё началось

Ради сохранения здоровья людей 24 июня мы не будем проводить парад, перенесем его проведение на более поздний срок. Главное сегодня нам с вами — двигаться по пути снятия ограничений режима повышенной готовности.

За последние сутки в республике выявлено 85 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 71 — в Якутске, озвучил данные статистики глава региона Айсен Николаев. В Москве парад Победы было решено перенести с 9 мая на 24 июня из-за угрозы распространения коронавируса.

В двух регионах России отменили парады Победы

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