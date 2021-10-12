Будьте в Плюсе

Два региона Украины ввели режим ЧС из-за дефицита газа

В Закарпатской области Украины объявили чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия поставок газа.
URA.Ru
Поставщики, заключившие контракты до роста цен, отказываются поставлять топливо, так как сейчас стоимость газа в контрактах оказалась в несколько раз ниже рыночной.
Экономика сегодня
Глава Закарпатья Анатолий Полосков подчеркнул, что ориентировочная потребность в газе для бюджетных учреждений региона на период отопительного сезона составляет около 25 млн кубометров.
Экономика сегодня
«Цена и отсутствие поставщика природного газа ставят под угрозу своевременность начала отопительного сезона и бесперебойную работу заведений в осенне-зимний период», — отметил он.
URA.Ru

С чего всё началось

Закарпатская областная государственная администрация на своем сайте заявила
, что поставщики, которые до роста стоимости газа выиграли торги и заключили договоры, отказываются исполнять обязательства, поскольку цена оказалась ниже рыночной.

Подробнее о событии

Вторая область Украины объявила ЧС из-за отсутствия поставок газа
Взгляд.рувчера в 04:53
Три региона Украины объявили чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия газа
Российская газетавчера в 16:17
На Украине третий регион объявил чрезвычайную ситуацию из-за прекращения поставок газа
ТАССвчера в 11:23
В Закарпатской области Украины бюджетным учреждениям отказались поставлять газ не по повышенным тарифам
Комсомольская правдавчера в 05:14
В еще одном регионе Украины объявили режим ЧС из-за проблем с газом
REGNUM17:28
В Закарпатье объявили режим ЧС из-за отсутствия поставок газа
News.ruвчера в 04:21
На Украине вводят режим ЧС из-за газового кризиса
URA.Ruвчера в 04:04

Интересное

Ученые предупредили об опасности выброса радиоактивных отходов и бактерий в Арктике

Таяние арктических льдов может спровоцировать выброс с окружающую среду радиоактивных отходов времен Холодной войны, а также устойчивых к антибиотикам бактерий и новых вирусов.
РИА Новости18:48

Tesla построила завод в Берлине с автоматической сборкой электрокаров за 45 секунд

В Берлине в основном намерены проводить наиболее востребованные иномарки бренда — Model 3 и Model Y. Не исключено, что здесь наладят производство электрифицированных моделей Semi.
CarsWeek.ru11 октября в 05:18

Обвиняемый по делу о гибели женщины под колесами электробуса у Киевского вокзала арестован

Ранее Агентство «Москва» сообщило о том, что на площади Киевского вокзала женщина 1969 года рождения упала на проезжую часть и погибла под колесами электробуса, двигавшегося к остановке общественного транспорта.
Агентство Москвавчера в 12:43