Газета.RuДва региона Украины ввели режим ЧС из-за дефицита газаВ Закарпатской области Украины объявили чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия поставок газа.URA.RuПоставщики, заключившие контракты до роста цен, отказываются поставлять топливо, так как сейчас стоимость газа в контрактах оказалась в несколько раз ниже рыночной.Экономика сегодняГлава Закарпатья Анатолий Полосков подчеркнул, что ориентировочная потребность в газе для бюджетных учреждений региона на период отопительного сезона составляет около 25 млн кубометров.Экономика сегодня«Цена и отсутствие поставщика природного газа ставят под угрозу своевременность начала отопительного сезона и бесперебойную работу заведений в осенне-зимний период», — отметил он.URA.RuЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuКомсомольская правдаИзвестияВоенное обозрениеМИР 24ГлагоLНовостной фронтФАНSolenka.infoЦарьградНовый ДеньLife.ruREGNUMНародные новостиRuBaltic.RuЭкономика сегодняNewInformИА Красная ВеснаС чего всё началось Закарпатская областная государственная администрация на своем сайте заявила, что поставщики, которые до роста стоимости газа выиграли торги и заключили договоры, отказываются исполнять обязательства, поскольку цена оказалась ниже рыночной. RuBaltic.Ruвчера в 08:29Подробнее о событииВторая область Украины объявила ЧС из-за отсутствия поставок газаВзгляд.рувчера в 04:53Три региона Украины объявили чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия газаРоссийская газетавчера в 16:17На Украине третий регион объявил чрезвычайную ситуацию из-за прекращения поставок газаТАССвчера в 11:23В Закарпатской области Украины бюджетным учреждениям отказались поставлять газ не по повышенным тарифамКомсомольская правдавчера в 05:14В еще одном регионе Украины объявили режим ЧС из-за проблем с газомREGNUM17:28В Закарпатье объявили режим ЧС из-за отсутствия поставок газаNews.ruвчера в 04:21На Украине вводят режим ЧС из-за газового кризисаURA.Ruвчера в 04:04Показать ещёОценить258Поделиться