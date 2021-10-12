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Два региона Украины ввели режим ЧС из-за дефицита газа

Власти Закарпатской области и Ивано-Франковска объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с отказом компаний поставлять газ бюджетным учреждениям не по повышенным тарифам.
Газета.Ru
Закарпатская областная государственная администрация на своем сайте заявила, что поставщики, которые до роста стоимости газа выиграли торги и заключили договоры, отказываются исполнять обязательства, поскольку цена оказалась ниже рыночной.
RuBaltic.Ru
По словам губернатора области Анатолия Полоскова, ориентировочная потребность природного газа для бюджетных учреждений Закарпатья на период отопительного сезона составляет около 25 млн куб. м.
Взгляд.ру
«Цена и отсутствие поставщика природного газа ставят под угрозу своевременность начала отопительного сезона и бесперебойную работу заведений в осенне-зимний период», — отметил он.
URA.Ru

С чего всё началось

Закарпатская областная государственная администрация на своем сайте заявила
, что поставщики, которые до роста стоимости газа выиграли торги и заключили договоры, отказываются исполнять обязательства, поскольку цена оказалась ниже рыночной.

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