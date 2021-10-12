Закарпатская областная государственная администрация на своем сайте заявила, что поставщики, которые до роста стоимости газа выиграли торги и заключили договоры, отказываются исполнять обязательства, поскольку цена оказалась ниже рыночной.
Руководство ФСБ и МВД сможет принимать внесудебные решения о блокировке денежных переводов с карт и электронных кошельков, если операции совершаются с целью оплаты наркотических средств, финансирования терроризма и экстремистской деятельности, к которой в том числе относится организация массовых беспорядков.
В России не хотят дальнейшей эскалации отношений со Штатами и предлагают снять все введенные за последние годы ограничения, заявили в МИД по итогам встречи замминистра иностранных дел Сергея Рябкова со старшим заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд.