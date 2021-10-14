В "Зарядье" представили первый выпуск Красного гида Michelin по ресторанам и кафе Москвы, и звезды, то есть особую оценку гастрономического путеводителя, получили сразу девять столичных заведений, передает корреспондент РИА Новости. Два ресторана заслужили две звезды, почти высшую оценку.

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