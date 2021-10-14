В "Зарядье" представили первый выпуск Красного гида Michelin по ресторанам и кафе Москвы, и звезды, то есть особую оценку гастрономического путеводителя, получили сразу девять столичных заведений, передает корреспондент РИА Новости. Два ресторана заслужили две звезды, почти высшую оценку.В источнике
«Обстрел незаконными армянскими вооруженными формированиями автомобильной колонны гражданского назначения, движущейся в сопровождении российских миротворцев для восстановления гражданской инфраструктуры на освобожденных территориях, недопустим», — подчеркнули в Минобороны.
Выявление коронавируса у детей на ранней стадии поможет вовремя начать лечение и предотвратить тяжелое течение заболевания, заявил главный педиатр Депздрава РФ, главный врач ДГКБ имени Башляевой Исмаил Османов ТАСС.