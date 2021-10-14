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Два ресторана Москвы получили по две звезды Michelin: Artest-Chef’s Table и Twins Garden

В "Зарядье" представили первый выпуск Красного гида Michelin по ресторанам и кафе Москвы, и звезды, то есть особую оценку гастрономического путеводителя, получили сразу девять столичных заведений, передает корреспондент РИА Новости. Два ресторана заслужили две звезды, почти высшую оценку.В источнике

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Два ресторана Москвы получили по две звезды Michelin: Artest-Chef’s Table и Twins Garden
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