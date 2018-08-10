Армия и оружие
РБКДва российских фрегата с «Калибрами» направились в Средиземное море
Корабли «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» и ранее выполняли задачи в составе группировки ВМФ в Средиземном море. Так, «Адмирал Григорович» наносил удары крылатыми ракетами по объектам террористов в Сирии. Это фрегаты серии многоцелевых сторожевых кораблей дальней морской зоны для ВМФ России.
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с чего всё началось
"Фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович", оснащенные высокоточным оружием - ракетным комплексом "Калибр-НК", совершают плановый переход из Севастополя в дальнюю морскую зону, где войдут в состав сил постоянной группировки Военно-Морского Флота (ВМФ) в Средиземном море", - сказал Рулев.Интерфакс01:34
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