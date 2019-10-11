Происшествия

ИзвестияИзвестияДва россиянина находились на борту разбившегося Ан-72 в Конго

На борту грузового военного самолета Ан-72, разбившегося накануне на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), находились два гражданина России. Об этом в субботу, 12 октября, сообщается на странице посольства России в республике в Facebook.
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На борту разбившегося в Демократической Республике Конго Ан-72, по уточненным данным, находились два россиянина, сообщило
 российское посольство в этой стране.
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