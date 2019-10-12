Происшествия

ИзвестияИзвестияДва россиянина находились на борту разбившегося Ан-72 в Конго

На борту грузового военного самолета Ан-72, разбившегося накануне на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), находились два гражданина России. Об этом в субботу, 12 октября, сообщается на странице посольства России в республике в Facebook.
Читать в источнике
Комментировать182
с чего всё началось
На борту разбившегося в Демократической Республике Конго Ан-72, по уточненным данным, находились два россиянина, сообщило
 российское посольство в этой стране.
Ведомости05:17

Подробнее о событии

Посольство в Конго назвало имена россиян на борту разбившегося Ан-72

РБК06:02

Названы имена россиян, находившихся на разбившемся в ДРК Ан-72

РИА Новости06:12

Посольство РФ назвало имена двух россиян, находившихся в разбившемся в ДР Конго Ан-72

ТАСС05:31

На борту разбившегося в Конго Ан-72 погиб россиянин Владимир Садовничий

Комсомольская правда04:31

Двое россиян находились на борту разбившегося Ан-72

Газета.Ru05:22

На борту разбившегося в ДР Конго самолета находились двое россиян

Интерфакс05:11

Двое граждан России были на борту разбившегося в ДРК самолёта Ан-72

REGNUM05:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 07:02, Вашингтон
Политика

Захарова раскритиковала заявление Латвии о салюте в Москве

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала позицию латвийского МИД, назвавшего праздничный салют в Москве 13 октября по случаю освобождения Риги от фашистских захватчиков неприемлемым.
Российская газета 06:54
Происшествия

Мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселёвой рассказала о своём сыне

Женщина охарактеризовала его как «замечательного, доброго и умного».
RT на русском вчера в 14:17
Общество

В Японии объявили высшую степень угрозы из-за тайфуна «Хагибис»

В Японии объявлен высший уровень угрозы из-за приближающегося тайфуна «Хагибис».
Известия 02:52
Армия и оружие

Путин: Россия создаст способные преодолеть любую систему ПРО комплексы

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.
RT на русском 06:34
Футбол

Кипрский тренер высказался о физическом состоянии сборной России

Тренер московского "Спартака" Стергиос Фотопулос, отвечающий в составе красно-белых за физическую готовность игроков, высказал мнение о состоянии сборной России.
Газета.Ru 05:23
Происшествия

В Красном море взорвали иранский танкер

В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.
Коммерсантъ вчера в 02:57
Политика

Кремль отреагировал на идею Зеленского изменить Минские соглашения

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского поменять последовательность пунктов Минских соглашений.
REGNUM вчера в 14:18
Теннис

Медведев победил Циципаса и вышел в финал турнира в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в финал турнира серии "Мастерс" в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 7,5 миллиона долларов.
РИА Новости 06:29
Политика

Песков прокомментировал идею встречи Путина с Зеленским на саммите СНГ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на идею главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский могли бы встретиться на саммите СНГ.
Газета.Ru вчера в 06:48
Происшествия

Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии

Российская газета вчера в 16:32
Общество

На дне Чудского озера найден фундамент церкви времен Ледового побоища

Группа ученых обнаружила на дне Чудского озера в Псковской области фундамент церкви XV века.
Российская газета 09 октября в 11:42
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о способах снижения риска возникновения рака

Роспотребнадзор рекомендует снизить потребление красного мяса, а также отказаться от курения и алкоголя, чтобы снизить вероятность возникновения онкологических заболеваний.
ТАСС 00:36
Футбол

Совет директоров московского «Динамо» утвердил отставку Орещука

Совет директоров московского футбольного клуба "Динамо" утвердил отставку Романа Орещука с поста заместителя генерального директора по спортивным вопросам, сообщается на официальном сайте "бело-голубых".
РИА Новости вчера в 11:12
Экономика

Выпуск криптовалюты от Telegram в США приостановили

«Наши чрезвычайные действия сегодня направлены на то, чтобы помешать Telegram наводнить рынки США цифровыми токенами, которые, как мы считаем, были проданы незаконно», — заявила сопредседатель отдела правоприменения SEC Стефани Авакян.
Lenta.ru 02:22
Футбол

Блан может отказаться от работы в «Лионе» ради клуба в АПЛ

Как сообщает «L'Equipe», бывший главный тренер «ПСЖ» и сборной Франции Лоран Блан хочет отказаться от работы в «Лионе».
Все про Спорт ру 05:51
Происшествия

Уголовное дело возбудили после смерти ребенка на отдыхе в «Артеке»

Уголовное дело возбудили в Крыму после смерти в больнице мальчика, приехавшего из Санкт-Петербурга на отдых в Международный детский центр "Артек", сообщила ТАСС в субботу старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Республике Крым и городу Севастополю Ольга Постнова.
ТАСС 06:28
Культура

Познер отказался считать коллегой Владимира Соловьева

МонаВиста вчера в 12:36
Армия и оружие

Эксперт назвал возможные ответные меры России на выход США из ДРСМД

Ответными мерами России на выход США из ДРСМД и возможное размещение ракет средней дальности в Европе может стать перезапуск проекта боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) и укрепление воздушно-космической обороны на западных рубежах страны, заявил РИА Новости в пятницу военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
РИА Новости вчера в 09:02
Кино

Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»

Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru 09 октября в 11:06
Экономика

Акции «Яндекса» упали более чем на 15%

Акции «Яндекса» обвалились более чем на 15% в ходе торгов на Московской бирже 11 октября.
Известия вчера в 11:31
Общество

МЧС предупредило об усилении ветра в Москве и Подмосковье

РБК 06:53
Спорт

Кипчоге первым в истории пробежал марафон быстрее, чем за два часа

Кениец Элиуд Кипчоге первым в истории легкой атлетики выбежал из двух часов на марафонской дистанции, которая составляет 42 километра 195 метров.
РИА Новости 04:27
Шоу-бизнес

Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме

Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости 10 октября в 06:47
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк объяснила молчание семьи по поводу здоровья актрисы

Анна, дочь Анастасии Заворотнюк, объяснила молчание семьи по поводу здоровья актрисы.
Газета Кемерова 05:16
Политика

На Украине двое мужчин отобрали продукты у пенсионерки

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров опубликовал видео, на котором двое мужчин отобрали у пожилой женщины пакет с продуктами и разбросали содержимое по земле.
Взгляд.ру 04:58
Армия и оружие

Турция отправила в бой устаревшие танки

Согласно опубликованными в сеть фото, турецкая сторона направила в бой ранние модификации.
ГЛАС.RU 10 октября в 11:01
Хоккей

Величкин уволен с поста вице-президента «Металлурга»

«Магнитка» уволила Величкина Величкин работал в «Металлурге» с 1991 года с небольшим перерывом: с 1991 по 2009 — директор, генеральный директор клуба, в 2009-2010 — вице-президент клуба, с 2010 по 2012 — заместитель управляющего директора Континентальной хоккейной лиги, с 2012 (февраль) — вице-президент, председатель правления клуба.
Спорт-Экспресс 10 октября в 12:50
Культура

Украина запретила въезд в страну еще четырем актерам из России

Украинское Минкультуры решило ограничить въезд в страну четырем киноактерам из России, принявшим участие в съемках картины «Ополченочка».
Discover24 02:51
Происшествия

Болт стал участником массовой драки в ночном клубе Лондона

Ямайский легкоатлет Усейн Болт, являющийся восьмикратным олимпийским чемпионом, стал участником массовой драки в ночном клубе Лондона.
Газета.Ru 04:56
Экономика

«Роснефть» может получить 49,9% нефтеперерабатывающей компании Citgo

В собственность «Роснефти» могут перейти 49,9% акций американской нефтеперерабатывающей компании Citgo, принадлежащие венесуэльской госкомпании PDVSA, пишет газета The Miami Herald со ссылкой на источники.
Ведомости 10 октября в 20:47
ещё по теме
Демократическая Республика Конго
Государство
Государство в Центральной Африке, граничащее с Республикой Конго, Центральноафриканской Республикой, Южным Суданом, Угандой, Руандой, Бурунди, Танзанией, Замбией, Анголой, в том числе с ангольским эксклавом Кабиндой. До 1960 года Демократическая Республика Конго была колонией Бельгии. Одна из самых бедных стран мира согласно исследованиям МВФ за 2014 год.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ан-72
Военно-транспортный самолёт
Военно-транспортный самолёт. Разработан в ОКБ им. О. К. Антонова для замены самолёта Ан-26. Состоит на вооружении ВКС России и ряда других стран.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное