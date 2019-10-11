с чего всё началось

На борту грузового военного самолета Ан-72, разбившегося накануне на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), находились два гражданина России. Об этом в субботу, 12 октября, сообщается на странице посольства России в республике в Facebook.

Два россиянина находились на борту разбившегося Ан-72 в Конго

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