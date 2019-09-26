Самолеты авиакомпаний Swiss и NordStar допустили опасное сближение в Московской воздушной зоне, на борту, выполнявший рейс Женева - Москва, сработала система предупреждения столкновения в воздухе. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в авиаострасли.

с чего всё началось

Два пассажирских самолета иностранных авиакомпаний едва не столкнулись в небе над Москвой, сообщает "Московский комсомолец".

Два самолета чуть не столкнулись над Москвой, сообщили СМИ

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