Происшествия

Газета.RuГазета.RuДва самолета чуть не столкнулись над Москвой, сообщили СМИ

Два пассажирских самолета иностранных авиакомпаний едва не столкнулись в небе над Москвой, сообщает "Московский комсомолец".
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с чего всё началось

Опасное сближение самолетов авиакомпаний Swiss и NordStar зафиксировали в Московской воздушной зоне

Самолеты авиакомпаний Swiss и NordStar допустили опасное сближение в Московской воздушной зоне, на борту, выполнявший рейс Женева - Москва, сработала система предупреждения столкновения в воздухе. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в авиаострасли.
Агентство Москва07:33

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Авиавласти опровергли опасное сближение самолетов над Москвой

ТАСС11:57

Два лайнера опасно сблизились в небе над Москвой

РЕН ТВ09:41

Авиационные власти опровергли опасное сближение самолетов над Москвой

РБК09:39

СМИ: два самолета чуть не столкнулись в небе над Москвой

Телеканал 360°09:26

СМИ: над Москвой чуть не столкнулись два лайнера

Московский Комсомолец09:09

Авиационные власти опровергли данные о едва не столкнувшихся лайнерах

Life.ru08:56

ГК ОрВД опровергла данные об угрозе столкновения самолетов Swiss и NordStar в московской воздушной зоне

Агентство Москва08:34
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 13:06, Вашингтон
Автоспорт

Гран-при России может переехать из Сочи в Санкт-Петербург

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Политика

США расширили санкции против РФ

Вашингтон ввел ограничительные меры против пяти российских судов, базирующейся в Москве компании Maitime Assistance LLC и трех граждан РФ из-за нарушения санкционного режима в отношении Сирии.
Российская газета 11:10
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«Ливерпуль» выиграет АПЛ в этом сезоне

Именно поэтому первой причиной, почему титул чемпиона Англии выиграет «Ливерпуль», является не какой-либо внешний фактор, но сугубо внутренний.
Чемпионат 10:00
Политика

Украина и МВФ не договорились о новой кредитной программе, пишут СМИ

Изначально ожидалась оценка выполнения Киевом требований для получения очередного транша кредита по действующей программе, однако потом стало известно, что стороны ведут переговоры о новой кредитной программе.
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Экономика

Ротенберг продает Газпрому его строительного подрядчика

«Стройгазмонтаж» является одним из крупнейших строительных подрядчиков Газпрома, получившим в свое время генподряд на строительство Крымского моста.
REGNUM 02:29
Технологии

Норвегия не станет запрещать 5G-оборудование Huawei

Норвегия не стала следовать призывам Госдепа США отказаться от услуг и оборудования китайской компании Huawei.
3DNews 09:28
Политика

Зеленский опубликовал в соцсети фото с Трампом

Политическая Экспертиза вчера в 09:45
Технологии

Экс-глава Nokia в России займется внедрением систем «суверенного Рунета»

Для внедрения систем фильтрации трафика (Deep Packet Inspection; DPI) на сетях операторов связи России с целью реализации закона о «суверенном Рунете» была создана компания «Данные — центр обработки и автоматизации» (ДЦОА).
РБК 12:22
Политика

НАТО отвергла предложение России ввести мораторий на размещение РСМД

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин 19 сентября направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, а также главам ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
РИА Новости вчера в 11:25
Происшествия

Задержаны восемь исполнителей убийства депутата в Раменском

По версии следствия, члены банды совершили ряд тяжких преступлений, включая убийство в 2012 году депутата Законодательного собрания Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и трех её родственников.
REGNUM 07:53
Наука

Назван способ создания сверхсветового двигателя

Джозеф Агнью (Joseph Agnew) из Алабамского университета в США считает, что концепция пузыря Алькубьерре, который позволяет космическому кораблю развивать сверхсветовую скорость без нарушения принципа причинности, является правдоподобной.
Lenta.ru вчера в 05:44
Футбол

Жена Мамаева анонсировала интервью с супругом

Супруга бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана анонсировала выход интервью с мужем.
Sportbox.RU 23 сентября в 12:33
Армия и оружие

Bloomberg узнал о боях с участием ЧВК Вагнера на передовой в Ливии

Наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали воевать на передовой в Ливии на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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Кино

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Российский оскаровский комитет выдвинул фильм «Дылда» Кантемира Балагова на премию «Оскар».
Известия 24 сентября в 13:01
Происшествия

Четыре человека госпитализированы после ЧП с Boeing 767 в Барнауле

REGNUM вчера в 13:09
Политика

Захарова прокомментировала обвинения Зеленского в адрес России в ООН

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала выступление президента Украины Владимира Зеленского в ООН "пропагандистской мишурой".
РИА Новости вчера в 16:30
Общество

В России с октября по март ожидается аномальная погода

Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Космос

24 сентября к земле приблизится крупный астероид

По сообщениям Национального управления NASA, 24 сентября к Земле приблизится крупный астероид.
Первый областной 24 сентября в 08:13
Общество

МЧС подтвердило запрет курения на балконах

МЧС России подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов.
Ведомости 12:42
Происшествия

Суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло

Фигурант дела о массовых беспорядках Алексей Миняйло отпущен из сала суда.
Российская газета 11:01
Экономика

Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании

Российская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг крупнейших иностранных компаний по выручке в России за 2018 год.
РБК вчера в 02:44
Армия и оружие

Модернизированный топливозаправщик Ил-78-2 совершил первый полет

В компании отметили, что проект по модернизации самолетов в облик Ил-78-2 разработан по тактико-техническому заданию Минобороны РФ для усовершенствования имеющихся на вооружении топливозаправщиков Ил-78 и Ил-78М.
Интерфакс 03:47
Происшествия

Эрдоган рассказал о пострадавших при землетрясении в Стамбуле

Восемь человек получили легкие ранения при землетрясении в Стамбуле, некоторым зданиям нанесен ущерб, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
РИА Новости 09:02
Политика

Саудовский принц признал ответственность за убийство Хашогги

Пятый канал 09:34
Происшествия

В Петербурге врачи скорой помощи подрались с пациенткой

В Петербурге врачи из бригады скорой помощи в Елизаветинской больнице подрались с пациенткой, сообщил портал Питер-ТВ.
РИА Новости 08:35
Происшествия

Подозреваемая в убийстве ребенка в Тюменской области признала вину

Девушка, подозреваемая в жестоком убийстве ребенка в городе Заводоуковск Тюменской области, признала вину, сообщила РИА Новости в четверг представитель пресс-службы СУ СК по региону.
РИА Новости 05:49
Политика

Бывший глава ДНР возглавил администрацию Элисты

Коммерсантъ 12:54
Происшествия

В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота

В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".
Газета.Ru 06:52
Здоровье

Ушёл молиться в тайгу: у кузбассовца выросла жуткая опухоль на лице

У отказавшегося от профессионального медицинского лечения кузбассовца выросла большая раковая опухоль на лице, при этом болезнь перешла уже в запущенную стадию.
Ugpressa.ru вчера в 23:53
Происшествия

Китаянка открыла аварийный выход самолета, чтобы проветрить салон

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