Происшествия
ИнтерфаксВ «Шереметьево» столкнулись два самолета
Два авиалайнера столкнулись на взлетно-посадочной полосе (ВПП) в московском аэропорту "Шереметьево". Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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Пассажир о столкновении самолетов в Шереметьево: «Мы не услышали удар и еще не взлетали»
Комсомольская правда10:12
Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 11:13, Вашингтон
Политика
Экс-посла США вызовут в Госдуму для объяснений
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России пригласит экс-посла США Джона Хантсмана на одно из своих заседаний.
Известия 10:06
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены
Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.
РИА Новости 05:59
Политика
Путин поручил обеспечить медработников и сотрудников скорой жильем
Президент России Владимир Путин поручил региональным властям обеспечить работников первичного звена здравоохранения и скорой помощи служебным жильем, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
РИА Новости 09:31
Происшествия
Найдены пилоты разбившегося Су-25
BFM.ru 10:18
Общество
Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку
Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.
Lenta.ru вчера в 22:42
Экономика
ПФР предложил изменить механизм выплат накопительной пенсии
Если задуманное будет реализовано, доля выходящих на пенсию россиян, которые получат накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, возрастет.
Российская газета 01 сентября в 21:32
Происшествия
Российских школьников заподозрили в подготовке теракта в годовщину Беслана
На Урале в городе Кушва двое 16-летних подростков планировали теракт в местной школе и техникуме в день годовщины трагедии в Беслане.
Lenta.ru 08:46
Технологии
Ростех создал новый глушитель для стрелкового оружия
В заключении было сказано о том, что глушитель без особых усилий можно сменить в полевой обстановке, а также использовать без теплопоглощающего элемента.
ГЛАС.RU 06:41
Происшествия
В турецком отеле пострадала еще одна юная россиянка
18 августа стало известно, что в отеле Бодрума в трубу бассейна затянуло руку 12-летней девочки из Санкт-Петербурга.
Lenta.ru 10:34
Происшествия
В Уфе продлили арест обвиняемой в краже 20 миллионов рублей кассирше
Российская газета 08:35
Политика
Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»
Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.
Ведомости 08:16
Происшествия
Егору Жукову предъявили обвинение в призывах к экстремизму
Студенту-политологу Высшей школы экономики Егору Жукову предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму через интернет, ( ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса), сообщил его адвокат Леонид Соловьев.
Интерфакс 08:51
Армия и оружие
Террористы ИГ атаковали конвой сирийских солдат
Согласное сообщениям агентства Al Masdar, боевики организации «Исламское государство» организовали очередную вылазку против сирийских военных, атаковав их из засады у дороги, соединяющей населенные пункты Аль-Хирак и Изра.
Военное обозрение 09:06
Армия и оружие
На Балтике начались учения НАТО
Маневры Североатлантического альянса Northern Coasts с участием 3 тыс. военных и порядка 40 кораблей из 18 стран начались в Балтийском море.
ТАСС 09:16
Политика
Порошенко не явился на допрос в ГБР
Экс-президент Украины Порошенко во вторник, 3 сентября не прибыл на допрос в Государственное бюро расследований.
ИА Новороссия 08:31
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Общество
В Париже похитили уже второе граффити Бэнкси
В Париже украли граффити английского уличного художника Бэнкси. Об этом сообщает французский канал La Chaîne Info.
Lenta.ru 09:08
Финансы
Украина выплатит долг в $1,1 млрд
«Все платежи по погашению облигаций внешнего государственного займа в сумме $661,34 млн, выпущенных в 2015 году, и выплате процентов по облигациям, выпущенным в 2015 году со сроками погашения в 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023-м годах, осуществляются сегодня до конца дня», — приводит УНИАН сообщение Минфина Украины.
RT на русском 10:52
Общество
Шахты возглавили рейтинг наиболее опасных городов России
Наименее безопасным среди российских городов, по мнению местных жителей, названы Шахты в Ростовской области, самым безопасным - Ейск в Краснодарском крае.
ТАСС 10:15
Политика
Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet
Уменьшение размерности позволит решить многие проблемы SSJ100, уверен Филев: при снижении массы меньше будет нагрузка на двигатели (которые тоже специально создавались для 75-местной машины), они станут реже ломаться, перестанет трещать крыло – для существующей версии его бы надо перепроектировать.
Ведомости вчера в 17:17
Политика
В семье Тимошенко произошла трагедия
Рамблер 10:16
Общество
В России заработал онлайн-сервис выдачи сведений из ЕГРН
Федеральная кадастровая палата официально запустила сервис по выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) 3 сентября.
Известия 01:00
Происшествия
Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам
RT на русском 07:00
Культура
Прооперировали Александра Розенбаума
Евразия Daily вчера в 07:58
Хоккей
«Салават Юлаев» уступил «Куньлуню» в серии буллитов
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) китайский «Куньлунь Ред Стар» обыграл «Салават Юлаев» в серии буллитов.
RT на русском 10:23
Экономика
Список компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, могут расширить
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак и вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручили ведомствам внести в правительство законопроект, предусматривающий расширение списка компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, сообщается в протоколе по итогам совещания вице-премьеров.
РИА Новости 10:58
Политика
Путин вновь прилетел в пострадавшую от наводнения Иркутскую область
Российская газета вчера в 04:26