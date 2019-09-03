Два авиалайнера столкнулись на взлетно-посадочной полосе (ВПП) в московском аэропорту "Шереметьево". Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

В «Шереметьево» столкнулись два самолета

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