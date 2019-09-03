Происшествия
РБКВ Шереметьево столкнулись два самолета
На взлетно-посадочной полосе в аэропорту Шереметьево столкнулись два самолета, пассажиров эвакуировали. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных службах.
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Пассажир о столкновении самолетов в Шереметьево: «Мы не услышали удар и еще не взлетали»
Комсомольская правда10:12
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Происшествия
Оппозиционера Гальперина арестовали на 30 суток из-за акции 31 августа
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Происшествия
Суд вынес первый приговор по делу о беспорядках 27 июля в Москве
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Происшествия
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Российская газета 01:00
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С пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве сняли обвинения
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В Турции девочка из России утонула в бассейне
Девочка из России 2013 года рождения утонула в бассейне в турецкой Аланье, сообщила РИА Новости пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирина Касимова.
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Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам
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Футбол
Селюк назвал игрока РПЛ, который может заиграть в «Барселоне»
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказался по поводу гипотетического трансфера братьем Миранчуков в «Зенит» или «Барселону», а также назвал игрока, который способен заиграть за испанский клуб.
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Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Белоруссия была вынуждена закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия, заявил Александр Лукашенко.
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Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости 07:05
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Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО
В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной.
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Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
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Инсинье покинул расположение сборной Италии из-за мышечной травмы
Форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье покинул расположение сборной Италии из-за мышечной травмы.
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Армия и оружие
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"Третьего сентября 2019 года министр обороны Российской Федерации генерал армии С.К. Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции Флоранс Парли", - говорится в сообщении.
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В Ставропольском крае разбился Су-25
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Футбол
Тренер сборной Норвегии сравнил хавбека «Ростова» с Месси
Главный тренер сборной Норвегии Ларс Лагербек сравнил полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.
Чемпионат 12:50
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Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Российское посольство в Великобритании назвало неприемлемым заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что в сентябре 1939 года Польша оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней».
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Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
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В метро Москвы запустили новую сеть Wi-Fi с шифрованием
В московском метро запустили закрытую сеть Wi-Fi с шифрованием.
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Актеры МХТ не узнали похудевшего на 100 кг Семчева
Актеры МХТ имени А. П. Чехова не узнали коллегу Александра Семчева, который еще сильнее похудел после летнего отпуска.
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Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»
Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.
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