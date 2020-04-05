Двое больных в Карелии, у кого подозревали коронавирус, получили третьи тесты и они положительные. Таким образом, диагноз официально подтвержден. Об этом сообщает на своей странице Артур Парфенчиков.

Два случая коронавируса в Карелии официально подтверждены

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