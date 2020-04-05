Коронавирус

Петрозаводск говоритПетрозаводск говоритДва случая коронавируса в Карелии официально подтверждены

Двое больных в Карелии, у кого подозревали коронавирус, получили третьи тесты и они положительные. Таким образом, диагноз официально подтвержден. Об этом сообщает на своей странице Артур Парфенчиков.
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В Карелии подтверждены два случая заболевания коронавирусной инфекцией

ИА Республика11:01

Первые два случая заражения коронавирусом зафиксировали в Карелии

ТАСС10:35

В Карелии у двух человек выявили коронавирус

Карелинформ10:07

Два случая коронавируса в Карелии официально подтверждены

Петрозаводск говорит10:26

Коронавирус добрался до Карелии

Интерфакс10:33

В Карелии у двух пациентов подтвердили коронавирус

ГТРК Карелия10:05

В Карелии у двух пациентов официально подтвердили коронавирус (СРОЧНО)

Столица на Онего10:00
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Общество

Врач футбольного клуба покончил с собой после заражения коронавирусом

Врач французского футбольного клуба "Реймс" Бернар Гонсалес покончил жизнь самоубийством вскоре после того, как у него был обнаружен вирус COVID-19.
Вести.Ru 15:47
Происшествия

Пять районов Киева остались без связи

Пожар, произошедший 5 апреля в коллекторе на Европейской площади в центре Киева, оставил без связи сразу пять районов города.
Российская газета 05:34
Гаджеты

Появились скриншоты iOS 14 с новыми видами обоев

The GEEK 05:19
Политика

Минкомсвязь и МИД займутся идентификацией возвращающихся в Россию

Минкомсвязь и МИД России должны создать единую информационную систему для идентификации людей, которые возвращаются в Россию.
Известия 07:38
Общество

Попова: Россия пока избегает взрывного роста заражения коронавирусом

По последним данным, в России выявлено 5389 инфицированных (3893 из них — в Москве), 45 человек умерли, 355 выздоровели.
РИА Новости 07:39
Происшествия

Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Известия вчера в 16:23
Происшествия

В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий

Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
RT на русском 03 апреля в 14:53
Армия и оружие

В ЛНР два ополченца погибли из-за обстрела со стороны ВСУ

Московский Комсомолец 01:51
Общество

Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа

Россия постепенно восстановит работу по возвращению своих граждан, которые «застряли» за границей из-за введенных ограничений по коронавирусу.
РБК вчера в 09:51
Общество

Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной

Российская газета 15:54
Общество

Представитель ВОЗ назвала первые симптомы коронавируса

Представитель ВОЗ Маргарет Харрис рассказала, что у 90% заразившихся коронавирусом появляется высокая температура и лихорадка.
Газета.Ru 15:10
Общество

В Карачаево-Черкесии подтвердили первые три случая коронавируса

В Карачаево-Черкесском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом заявили, что в регионе подтверждены первые три случая COVID-19.
RT на русском 15:18
Происшествия

Подозреваемого в убийстве пяти человек в Рязанской области арестовали

RT на русском 15:53
Экономика

Центробанк разъяснил, как пользоваться правом на кредитные каникулы

Отмечается, что Центральный банк призывает граждан сначала провести переговоры о реструктуризации кредита с банком, а потом пользоваться правом на кредитные каникулы.
News.ru вчера в 15:19
Технологии

Samsung запускает в РФ расширенную программу сервисного обслуживания

Особая ситуация в России, связанная с мировой пандемией коронавируса, стала причиной анонса компанией Samsung акции по расширению услуг сервисного обслуживания мобильных устройств.
Актуальные Новости 03 апреля в 17:02
Общество

В Петербурге разъяснили, какие предприятия смогут начать работу

Правительство Петербурга опубликовало перечень предприятий, которым разрешена работа во время введенных до 30 апреля ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции.
ИА Красная Весна 13:18
Общество

В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией

В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 23:14
Общество

Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице

Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Evo-rus.com 10:02
Общество

Третий пациент с коронавирусом умер в Петербурге

Ранее в оперативном штабе сообщили, что за минувшие сутки число умерших в России выросло до 45 (еще два пациента скончались в Москве), а количество заболевших увеличилось на 658 — до 5389 человек.
НТВ 08:22
Здоровье

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Дениса Проценко

Москва, 5 апреля 2020, 15:44 — REGNUM Не в тяжёлой форме протекает болезнь у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
REGNUM 08:44
Общество

В Ростовской области из-за коронавируса запретили охоту

В подписанном губернатором региона Василием Голубевым постановлении областного правительства говорится о введении запрета на посещение лесов, охотничьих угодий и на охоту.
Российская газета 12:52
Общество

Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии

Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
Газета.Ru 12:41
Шоу-бизнес

Певица Pink рассказала о заражении коронавирусом

Американская певица Pink рассказала о том, что переболела коронавирусной инфекцией.
Discover24 вчера в 04:10
Общество

В Крыму продлили режим самоизоляции до 30 апреля

На территории Республики Крым в воскресенье, 5 апреля, продлили действие режима самоизоляции граждан до конца месяца.
Известия 15:04
Общество

Рейсы для вывоза граждан США из России запланированы на 9 апреля

Чартерные рейсы для вывоза из России граждан США ориентировочно вылетят из Москвы 9 апреля.
ТАСС 16:19
Общество

Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством

Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством.
Деловое.ТВ 11:48
Футбол

Медведева приняла участие в челлендже Криштиану Роналду

Российская фигуристка Евгения Медведева приняла участие в челлендже нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду и проиграла ему более чем в три раза.
РИА Новости 13:05
Здоровье

Карантин может быть опасен для пожилых людей

Если не продолжать двигаться хотя бы в пределах квартиры, есть шанс, что после окончания карантина, пожилые люди уже не смогут восстановиться.
Gazeta.SPb 00:11
Наука

В Африке обнаружили останки птерозавра

Окаменелые останки летающего ящера нашли в Марокко (Африка).
Goroday.ru 03 апреля в 03:50
Здоровье

Первые две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области

Первые две пациентки в возрасте 80 и 83 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа умерли в Нижегородской области.
ТАСС 15:06
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