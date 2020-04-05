Коронавирус
Петрозаводск говоритДва случая коронавируса в Карелии официально подтверждены
Двое больных в Карелии, у кого подозревали коронавирус, получили третьи тесты и они положительные. Таким образом, диагноз официально подтвержден. Об этом сообщает на своей странице Артур Парфенчиков.
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Общество
Врач футбольного клуба покончил с собой после заражения коронавирусом
Врач французского футбольного клуба "Реймс" Бернар Гонсалес покончил жизнь самоубийством вскоре после того, как у него был обнаружен вирус COVID-19.
Происшествия
Пять районов Киева остались без связи
Пожар, произошедший 5 апреля в коллекторе на Европейской площади в центре Киева, оставил без связи сразу пять районов города.
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Появились скриншоты iOS 14 с новыми видами обоев
Политика
Минкомсвязь и МИД займутся идентификацией возвращающихся в Россию
Минкомсвязь и МИД России должны создать единую информационную систему для идентификации людей, которые возвращаются в Россию.
Общество
Попова: Россия пока избегает взрывного роста заражения коронавирусом
По последним данным, в России выявлено 5389 инфицированных (3893 из них — в Москве), 45 человек умерли, 355 выздоровели.
Происшествия
Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину
В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Происшествия
В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий
Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
Армия и оружие
В ЛНР два ополченца погибли из-за обстрела со стороны ВСУ
Общество
Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа
Россия постепенно восстановит работу по возвращению своих граждан, которые «застряли» за границей из-за введенных ограничений по коронавирусу.
Общество
Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной
Общество
Представитель ВОЗ назвала первые симптомы коронавируса
Представитель ВОЗ Маргарет Харрис рассказала, что у 90% заразившихся коронавирусом появляется высокая температура и лихорадка.
Общество
В Карачаево-Черкесии подтвердили первые три случая коронавируса
В Карачаево-Черкесском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом заявили, что в регионе подтверждены первые три случая COVID-19.
Происшествия
Подозреваемого в убийстве пяти человек в Рязанской области арестовали
Экономика
Центробанк разъяснил, как пользоваться правом на кредитные каникулы
Отмечается, что Центральный банк призывает граждан сначала провести переговоры о реструктуризации кредита с банком, а потом пользоваться правом на кредитные каникулы.
Технологии
Samsung запускает в РФ расширенную программу сервисного обслуживания
Особая ситуация в России, связанная с мировой пандемией коронавируса, стала причиной анонса компанией Samsung акции по расширению услуг сервисного обслуживания мобильных устройств.
Общество
В Петербурге разъяснили, какие предприятия смогут начать работу
Правительство Петербурга опубликовало перечень предприятий, которым разрешена работа во время введенных до 30 апреля ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции.
Общество
В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией
В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Общество
Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице
Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Общество
Третий пациент с коронавирусом умер в Петербурге
Ранее в оперативном штабе сообщили, что за минувшие сутки число умерших в России выросло до 45 (еще два пациента скончались в Москве), а количество заболевших увеличилось на 658 — до 5389 человек.
Здоровье
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Дениса Проценко
Москва, 5 апреля 2020, 15:44 — REGNUM Не в тяжёлой форме протекает болезнь у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Общество
В Ростовской области из-за коронавируса запретили охоту
В подписанном губернатором региона Василием Голубевым постановлении областного правительства говорится о введении запрета на посещение лесов, охотничьих угодий и на охоту.
Общество
Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии
Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
Шоу-бизнес
Певица Pink рассказала о заражении коронавирусом
Американская певица Pink рассказала о том, что переболела коронавирусной инфекцией.
Общество
В Крыму продлили режим самоизоляции до 30 апреля
На территории Республики Крым в воскресенье, 5 апреля, продлили действие режима самоизоляции граждан до конца месяца.
Общество
Рейсы для вывоза граждан США из России запланированы на 9 апреля
Чартерные рейсы для вывоза из России граждан США ориентировочно вылетят из Москвы 9 апреля.
Общество
Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством
Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством.
Футбол
Медведева приняла участие в челлендже Криштиану Роналду
Российская фигуристка Евгения Медведева приняла участие в челлендже нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду и проиграла ему более чем в три раза.
Здоровье
Карантин может быть опасен для пожилых людей
Если не продолжать двигаться хотя бы в пределах квартиры, есть шанс, что после окончания карантина, пожилые люди уже не смогут восстановиться.
Наука
В Африке обнаружили останки птерозавра
Окаменелые останки летающего ящера нашли в Марокко (Африка).
Здоровье
Первые две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области
Первые две пациентки в возрасте 80 и 83 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа умерли в Нижегородской области.