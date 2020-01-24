Здоровье

Российская газетаРоссийская газетаДва случая заражения новым коронавирусом подтверждены во Франции

Во Франции медики официально подтвердили два случая заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, передает ТАСС со ссылкой на агентство Франс Пресс. Это первый случай проявления болезни в Европе. Ранее сообщалось об вспышках в странах Восточной Азии и в США.
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