Во Франции медики официально подтвердили два случая заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, передает ТАСС со ссылкой на агентство Франс Пресс. Это первый случай проявления болезни в Европе. Ранее сообщалось об вспышках в странах Восточной Азии и в США.

Два случая заражения новым коронавирусом подтверждены во Франции

Общество Число погибших от коронавируса в Китае возросло до 39 Количество зафиксированных летальных случаев в результате заражения новым типом коронавируса в китайском городе Ухань увеличилось до 39, а число инфицированных составляет 729 человек.

Общество Раскрыт источник интимных снимков самого богатого человека в мире Основатель Amazon Джефф Безос выяснил, что его интимные фото изданию The National Enquirer продал брат его возлюбленной по имени Майкл Санчес.

Политика Историки оценили опубликованную ЦРУ статью о Бандере Раскрытие ЦРУ архивных документов о Степане Бандере говорит о том, что США было известно о преступлениях украинских националистов, отметил в разговоре с РБК научный сотрудник Германского исторического института в Москве Сергей Кудряшов.

Политика Лукашенко: Белоруссию «поставили раком по углеводородам» Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения завода по производству газетной бумаги в Шкловском районе резко высказался о переговорах с Россией по поставкам газа и нефти.

Происшествия Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве 20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.

Кино «Золотой орел»: лучшим фильмом стал «Текст» В номинации "Лучшая мужская роль в кино" получил награду Александр Петров за фильм "Текст", кроме того, он был номинирован в этой категории за фильм "Т-34".

Политика Соратник Меркель потребовал отмены санкций против России Санкции против России необходимо отменить, заявил соратник канцлера Германии Ангелы Меркель по партии ХДС, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в интервью немецкой газете Bild.

Гаджеты Новое поколение отечественных «Эльбрусов» появится в 2022 году Как сообщает ToDay News Ufa, МЦСТ рассказали, что данная модель 16С отечественного процессора «Эльбрус» можно ожидать не ранее чем через пару лет, так как основные работы закончатся только в декабре следующего года, после время уйдет на подготовку и запуск массового производства.

Космос В Челябинском метеорите нашли новый минерал В составе Челябинского метеорита, который упал на Землю в 2013 году, нашли следы нового минерала.