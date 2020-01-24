Здоровье
Российская газетаДва случая заражения новым коронавирусом подтверждены во Франции
Во Франции медики официально подтвердили два случая заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, передает ТАСС со ссылкой на агентство Франс Пресс. Это первый случай проявления болезни в Европе. Ранее сообщалось об вспышках в странах Восточной Азии и в США.
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Армия и оружие
34 пострадавших: Пентагон раскрыл урон от иранского удара по базам США
Пентагон сообщил, что 34 американским военнослужащим был поставлен диагноз черепно-мозговая травма после ракетного удара Ирана в ночь на 8 января нынешнего года по американской авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака.
Общество
Число погибших от коронавируса в Китае возросло до 39
Количество зафиксированных летальных случаев в результате заражения новым типом коронавируса в китайском городе Ухань увеличилось до 39, а число инфицированных составляет 729 человек.
Кино
Фильм «Плохие парни навсегда» возглавит российский бокс-офис
Общество
Раскрыт источник интимных снимков самого богатого человека в мире
Основатель Amazon Джефф Безос выяснил, что его интимные фото изданию The National Enquirer продал брат его возлюбленной по имени Майкл Санчес.
Политика
Историки оценили опубликованную ЦРУ статью о Бандере
Раскрытие ЦРУ архивных документов о Степане Бандере говорит о том, что США было известно о преступлениях украинских националистов, отметил в разговоре с РБК научный сотрудник Германского исторического института в Москве Сергей Кудряшов.
Авто
Кроссовер Genesis GV90 может стать конкурентом BMW X7
Компания Genesis сообщила о вероятном выпуске нового кроссовера. Полноразмерный GV90 может стать конкурентом немецкому BMW X7.
Политика
Лукашенко: Белоруссию «поставили раком по углеводородам»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения завода по производству газетной бумаги в Шкловском районе резко высказался о переговорах с Россией по поставкам газа и нефти.
Хоккей
Мозякин первым в истории забросил 400 шайб в КХЛ
Капитан магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин стал первым игроком в истории, забросившим 400 шайб в матчах Континентальной хоккейной лиги.
Общество
Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет
Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Кино
Актриса Татьяна Чердынцева: Я была ученицей Мессинга
Татьяна Чердынцева родилась в Минске.
Кино
«Золотой орел»: лучшим фильмом стал «Текст»
В номинации "Лучшая мужская роль в кино" получил награду Александр Петров за фильм "Текст", кроме того, он был номинирован в этой категории за фильм "Т-34".
Шоу-бизнес
Кристина Асмус стала жертвой махинаций своей экс-помощницы
Известная российская актриса и героиня нашумевшего фильма «Текст» Кристина Асмус стала жертвой бывшей помощницы-мошенницы.
Теннис
Федерер одержал 100-ю победу на Australian Open
Фигурное катание
Фигуристы Бойкова и Козловский стали чемпионами Европы
Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали золото чемпионата Европы, который проходит в австрийском Граце.
Здоровье
В Ухане за неделю построят больницу для лечения пневмонии нового типа
Специализированная больница на 1 тысячу койко-мест для лечения пневмонии нового типа, вызываемой вирусом 2019-nCoV, будет построена в китайском Ухане, где впервые было обнаружено данное заболевание.
Происшествия
В Кузбассе обрушилась кровля вагоноремонтного завода
Один человек пострадал при обрушении кровли вагоноремонтного завода в кузбасском городе Прокопьевске.
Футбол
Дортмундская «Боруссия» разгромила «Кельн» в чемпионате Германии
Дортмундская "Боруссия" на своем поле разгромила "Кельн" в матче 19-го тура чемпионата Германии по футболу.
Армия и оружие
«Вертолёты России» разработали новый вертолёт для спецназа
Глава холдинга «Вертолёты России» Андрей Ногинский рассказал, что новая версия воздушной машины оснащена дополнительным оборудованием.
Политика
Украина заявила о запуске «виртуального реверса» газа из Польши
Уже начались поставки газа из Польши путём замещения (виртуальный реверс) через ГИС «Дроздовичи», — сообщил в Facebook Макогон.
Шоу-бизнес
Оксане Воеводиной после родов поставили диагноз «отек костного мозга»
Последнее обнаружило у нее протрузию, три грыжи и отек костного мозга.
Политика
Соратник Меркель потребовал отмены санкций против России
Санкции против России необходимо отменить, заявил соратник канцлера Германии Ангелы Меркель по партии ХДС, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в интервью немецкой газете Bild.
Гаджеты
Новое поколение отечественных «Эльбрусов» появится в 2022 году
Как сообщает ToDay News Ufa, МЦСТ рассказали, что данная модель 16С отечественного процессора «Эльбрус» можно ожидать не ранее чем через пару лет, так как основные работы закончатся только в декабре следующего года, после время уйдет на подготовку и запуск массового производства.
Кино
Прототип «Волка с Уолл-Стрит» потребовал денег с создателей фильма
Осужденный мошенник утверждает, что никогда не продал бы компании права на свои мемуары, если бы знал, что она использует незаконно полученные деньги.
Гаджеты
Появились первые официальные изображения Samsung Galaxy S20
Изображения смартфонов Galaxy S20+, S20 и S20 Ultra опубликованы в сети.
Космос
В Челябинском метеорите нашли новый минерал
В составе Челябинского метеорита, который упал на Землю в 2013 году, нашли следы нового минерала.
Наука
Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии
Как стало известно rusfact.com, они восстановили голос древнего жреца Несьямуна, умершего в Египте.