Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиВо Франции зафиксировали два случая заболевания коронавирусом

Два случая заболевания новым типом коронавируса зафиксированы во французских городах Париж и Бордо, заявила министр здравоохранения Франции Аньес Бузен.
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Два случая заражения коронавирусом зафиксированы во Франции

Национальная служба новостей14:59

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Интерфакс14:43

Во Франции подтвердили два случая заболевания коронавирусом

RT на русском14:43

Во Франции подтвердили два случая заражения новым коронавирусом

ТАСС15:41

Во Франции зафиксировали два случая заболевания коронавирусом

РИА Новости14:31

Во Франции подтвердили два случая заражения коронавирусом 2019-nCoV

REGNUM15:55

Во Франции сообщили о первых случаях заражения новым вирусом в Европе

РБК14:50
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