Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен заявила, что в Париже и Бордо зафиксированы два случая заболевания новым типом коронавируса.

Два случая заболевания коронавирусом зафиксировано во Франции

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