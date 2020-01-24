Здоровье

Газета.RuГазета.RuДва случая заболевания коронавирусом зафиксировано во Франции

Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен заявила, что в Париже и Бордо зафиксированы два случая заболевания новым типом коронавируса.
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