Здоровье
Газета.RuДва случая заболевания коронавирусом зафиксировано во Франции
Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен заявила, что в Париже и Бордо зафиксированы два случая заболевания новым типом коронавируса.
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Политика
Лукашенко: Белоруссию «поставили раком по углеводородам»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения завода по производству газетной бумаги в Шкловском районе резко высказался о переговорах с Россией по поставкам газа и нефти.
Происшествия
Сильный взрыв произошел в Хьюстоне
Происшествия
В Турции жертвами землетрясения стали четыре человека
Жертвами землетрясения на востоке Турции стали по меньшей мере четыре человека.
Политика
СМИ узнали о блокировке Кипром новых антироссийских санкций
Кипр заблокировал новые санкции, которые ЕС намеревался ввести против крымских чиновников, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Кино
Актер Трухин опасается очередного срыва съемок седьмых «Сватов»
Гаджеты
Samsung запустит аналог AirDrop
Samsung намерена запустить технологию передачи файлов Quick Share для смартфонов серии Galaxy.
Политика
Песков: СМИ многого не знают о помиловании Ходорковского
Представители средств массовой информации многого не знают о помиловании Михаила Ходорковского, который якобы не просил о нем президента России Владимира Путина.
Кино
«Золотой орел»: лучшим фильмом стал «Текст»
В номинации "Лучшая мужская роль в кино" получил награду Александр Петров за фильм "Текст", кроме того, он был номинирован в этой категории за фильм "Т-34".
Происшествия
Член банды Цапков дал показания на сообщников
Финансы
Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей
Неизвестный инвестор приобрел облигации Минфина на 58 миллиардов рублей, что является крупнейшей заявкой в истории подобных аукционов.
Гаджеты
Обнаружен новый неудаляемый Android-вирус
Троян-вирус был обнаружен в конце прошлого года, рассказали специалисты антивирусной компании Dr.Web.
Здоровье
Мурашко назвал приоритеты развития здравоохранения в России
ТАСС/. Ориентированность на пациентов и их удовлетворенность будет приоритетом при модернизации российского здравоохранения.
Армия и оружие
Пентагон отрицает «перестрелку» в Сирии с российскими военными
Военные США остаются на прежних позициях в Сирии и сохраняют контакты с российскими военными для предотвращения конфликтов.
Политика
Польское СМИ рассказало о поражении Варшавы на форуме в Израиле
Польское издание Rzeczpospolita оценило итоги Пятого Всемирного форума памяти жертв холокоста как поражение Варшавы.
Фигурное катание
Российские пары заняли весь пьедестал на ЧЕ по фигурному катанию
Российские фигуристы заняли весь призовой пьедестал в парном катании на чемпионате Европы в австрийском Граце, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали золотые медали.
Общество
Полицейским и росгвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку
Правительство России установило надбавку за сложность сотрудникам полиции и Росгвардии, служащим в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях в размере 100% от оклада.
Политика
Аналитики оценили, как Топилин изменит Пенсионный фонд
Бывший глава Минтруда Максим Топилин сменил на должности руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Антона Дроздова, возглавлявшего фонд более 11 лет, пишет NEWS.ru.
Общество
Названа новая должность бывшего гендиректора РКК «Энергия»
Бывший глава Ракетно-космической корпорации "Энергия" Сергей Романов получит в РКК новую должность - исполнительного директора.
Политика
Зеленский рассказал о «шраме» между Россией и Украиной
Навсегда оставит шрам между Украиной и Россией.
Происшествия
Шереметьево начало расследование из-за инцидента с гибелью котов
Политика
Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным
«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Биатлон
Херрман выиграла гонку на Кубке мира в Поклюке, Старых – восьмая
Биатлонистка из Германии Дениз Херрман выиграла индивидуальную гонку в рамках очередного этапа Кубка мира в словенском Поклюке.
Авто
Lexus и Toyota отзовут более 82 тыс. авто в России
Здоровье
Юристы раскритиковали новый приказ Минтруда о критериях установления инвалидности
Медицинские юристы раскритиковали вступивший в силу приказ Минтруда и социальной защиты РФ № 585н с новыми критериями установления инвалидности.
Происшествия
При стрельбе в Германии погибли шесть человек
По сообщениям в Twitter местной полиции, стрельба произошла в кафе, погибли несколько человек, есть пострадавшие.
Культура
В Китае люди посмотрят кинопремьеру бесплатно и не выходя из дома
Ровно в полночь 24 января каждый сможет бесплатно посмотреть фильм.