Происшествия
Байкал24Два сноубордиста пострадали на «Высокогорье» в Чите
По данному факту следователи проведут проверку. Как сообщает следственный комитет Забайкальского края, планируется осмотреть место происшествия, изучить техническую документацию на подъемник и другие документы, а также опросить руководство комплекса, пострадавших и медработников.
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Следком проверит информацию о пострадавших сноубордистах в Чите
Московский Комсомолец Читавчера в 22:02
Следователи начали проверку по информации о пострадавших на «Высокогорье»
Забайкальский рабочийвчера в 22:05
Двое госпитализированы после катания на горнолыжном склоне близ Читы
Московский Комсомолецвчера в 23:34
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