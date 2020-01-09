Происшествия

Байкал24Байкал24Два сноубордиста пострадали на «Высокогорье» в Чите

По данному факту следователи проведут проверку. Как сообщает следственный комитет Забайкальского края, планируется осмотреть место происшествия, изучить техническую документацию на подъемник и другие документы, а также опросить руководство комплекса, пострадавших и медработников.
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