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Российская газета
Российская газета

Два солдата погибли в результате израильской атаки на юге Дамаска

Двое сирийских военнослужащих погибли, еще семеро получили ранения в результате ударов по югу Дамаска. Об этом сообщает местное агентство САНА.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает
 сирийское агентство Sana, 31 августа в 22.40 самолеты ВВС Израиля из воздушного пространства над Голландскими высотами атаковали позиции сирийской армии на юге Дамаска.
Московский Комсомолец17:09
Подробнее о событии
RT на русском

SANA сообщило о гибели двух человек при ракетной атаке вблизи Дамаска

RT на русском17:10
Коммерсантъ

SANA: двое сирийцев погибли в результате израильской атаки в районе Дамаска

Коммерсантъвчера в 16:58
ТАСС

СМИ: Израиль нанес удары по позициям сирийской армии к югу от Дамаска

ТАССвчера в 16:56
Российская газета

Два солдата погибли в результате израильской атаки на юге Дамаска

Российская газета17:53
РБК

SANA сообщила о гибели двух солдат в Сирии при ракетном ударе Израиля

РБК18:08
Московский Комсомолец

В результате удара по югу Дамаска погибли 2 человека

Московский Комсомолец17:09
РИА Новости

СМИ сообщили о двух погибших в результате удара по югу Дамаска

РИА Новостивчера в 16:56

Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты главы СК и генпрокурора

Президент Владимир Путин увеличил в 1,03 раза зарплату государственным чиновникам, генеральному прокурору и председателю Следственного комитета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты главы СК и генпрокурора
РИА Новости18:26
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«Конец»: Дженсен Эклс не смог сдержать эмоций, объявляя о завершении съемок «Сверхъестественного»

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«Конец»: Дженсен Эклс не смог сдержать эмоций, объявляя о завершении съемок «Сверхъестественного»
Popcornnews.ruвчера в 08:22
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Детский Aston Martin DB5 стоит дороже Mercedes C-класса

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Top Gear Russiaвчера в 06:04

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РИА Новостивчера в 16:23
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Минобороны опровергло данные НАТО о нарушении Су-27 границы Дании

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RT на русском18:13
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Военные России и Турции провели совместную тренировку в Сирии

Замглавы Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Гринкевич уточнил, что прошедшее мероприятие стало первой совместной тренировкой военных России и Турции.
Газета.Ruвчера в 16:17
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В Подмосковье сняли запрет на курение кальянов в ресторанах и барах

«Запретить до 31 августа 2020 года (включительно) курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — говорится в документе.
RT на русском18:30

Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUMвчера в 09:24
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