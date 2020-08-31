Два солдата погибли в результате израильской атаки на юге Дамаска
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Двое сирийских военнослужащих погибли, еще семеро получили ранения в результате ударов по югу Дамаска. Об этом сообщает местное агентство САНА.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает
сирийское агентство Sana, 31 августа в 22.40 самолеты ВВС Израиля из воздушного пространства над Голландскими высотами атаковали позиции сирийской армии на юге Дамаска.
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