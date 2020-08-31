Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Российская газета
Российская газета

Два солдата погибли в результате израильской атаки на юге Дамаска

Двое сирийских военнослужащих погибли, еще семеро получили ранения в результате ударов по югу Дамаска. Об этом сообщает местное агентство САНА.В источнике
Подробнее о событии
РБК

SANA сообщила о гибели двух солдат в Сирии при ракетном ударе Израиля

РБК18:08
Коммерсантъ

SANA: двое сирийцев погибли в результате израильской атаки в районе Дамаска

Коммерсантъвчера в 16:58
Московский Комсомолец

В результате удара по югу Дамаска погибли 2 человека

Московский Комсомолец17:09
Российская газета

Два солдата погибли в результате израильской атаки на юге Дамаска

Российская газета17:53
RT на русском

SANA сообщило о гибели двух человек при ракетной атаке вблизи Дамаска

RT на русском17:10
ТАСС

СМИ: Израиль нанес удары по позициям сирийской армии к югу от Дамаска

ТАССвчера в 16:56
РИА Новости

СМИ сообщили о двух погибших в результате удара по югу Дамаска

РИА Новостивчера в 16:56

Учеба дочери замглавы Забайкалья в Москве обойдется в 2,5 млн рублей

За учебу дочери замгубернатора Забайкальского края Аягмы Ванчиковой Аляны в одном из самых престижных вузов России на факультете международных отношений МГИМО придется заплатить почти 2,5 млн рублей.
Учеба дочери замглавы Забайкалья в Москве обойдется в 2,5 млн рублей
Московский Комсомолец Читавчера в 03:24
3

Умер писатель Владислав Крапивин

Уральский писатель Владислав Крапивин скончался во вторник в реанимации Свердловской областной больницы в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.
РИА Новости00:36
5

В ВОЗ оценили стратегию Швеции по борьбе с коронавирусом

Шведская экономика, как и экономики других стран, ощутила на себе негативные последствия пандемии - уровень безработицы летом 2020 года достиг почти 9%, снижение ВВП прогнозируется на уровне 7%. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Швеции превысило 87 тысяч, скончались более 5,8 тысячи человек.
РИА Новости23:40
308

Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты главы СК и генпрокурора

Президент Владимир Путин увеличил в 1,03 раза зарплату государственным чиновникам, генеральному прокурору и председателю Следственного комитета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости18:26
2,6K

Адвокат Ефремова назвал позорными показания свидетеля по делу о ДТП

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актёра Михаила Ефремова на слушаниях по делу о смертельном ДТП, раскритиковал свидетеля со стороны семьи погибшего Сергея Захарова и назвал его слова позором.
Life.ruвчера в 16:53
23