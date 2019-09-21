Происшествия

BFM.ruBFM.ruДва сотрудника Росгвардии покончили с собой

Два сотрудника Росгвардии в разных регионах РФ покончили с собой за один день. Инциденты произошли в пятницу, 20 сентября. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
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с чего всё началось

Росгвардия проводит проверку по фактам суицидов двух сотрудников управлений ведомства

Росгвардия начала проверку по фактам двух суицидов сотрудников ведомства, которые произошли в Ивановской и Вологодской областях. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
ТАСС03:59

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СК начал проверку по факту самоубийства сотрудника Росгвардии в Иваново

РИА Новости07:39

Два офицера Росгвардии покончили с собой

Lenta.ru05:07

Росгвардия начала проверку сообщений о самоубийстве двух своих сотрудников

Интерфакс05:30

Росгвардия начала проверку после суицида двух сотрудников

РБК05:41

Сразу два начальника в Росгвардии покончили с собой

Московский Комсомолец04:18

В Росгвардии за сутки два высокопоставленных служащих покончили с собой

Znak.com04:09

Росгвардия проводит проверку по фактам суицидов двух сотрудников управлений ведомства

ТАСС03:59
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 12:15, Вашингтон
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию

РИА Новости 07:48
Общество

Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет

Российская газета 19 сентября в 21:20
Политика

Экс-премьер Британии Кэмерон рассказал о встречах с Путиным

Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон выпустил мемуары "Для сведения".
РЕН ТВ вчера в 09:24
Происшествия

Двое российских военных получили ранения в Таджикистане

RT на русском 11:04
Происшествия

Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу

Lenta.ru вчера в 04:12
Экономика

Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян

Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан.
РБК вчера в 03:58
Происшествия

На Украине неизвестные заблокировали вагоны с углем во Львовской области

РИА Новости 10:16
Общество

Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе

Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
Армия и оружие

Новый фрегат «Касатонов» провел испытательные стрельбы на Балтике

РЕН ТВ 12:02
Происшествия

Найдены похищенные у сотрудников спецсвязи в Брянске деньги и оружие

Следователи нашли деньги и оружие, похищенные сотрудником спецсвязи, которого подозревают в убийстве двух коллег в Брянске.
RT на русском 11:30
Фигурное катание

Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой

15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.
РБК 08:19
Общество

Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей

Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Армия и оружие

Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене

Военную операцию в Йемене начала возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция.
Красная весна 19 сентября в 23:04
Шоу-бизнес

Саша Артемова из «Дома-2» впервые стала мамой

Родители пока не стали называть пол ребенка и показывать его лицо.
Discover24 03:25
Армия и оружие

Ядерную войну России и США показали на видео

Труд 18 сентября в 09:22
Происшествия

Движение поездов на серой ветке московского метро восстановили

ТАСС 10:06
Наука

У морских поедателей камней зубы умеют самозатачиваться

МедиаПоток вчера в 01:48
Политика

Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ

В следующей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдет с 30 сентября по 4 октября, украинская делегация участвовать не будет, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.
Газета.Ru 07:22
Общество

Росгидромет озвучил прогноз на зиму

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости вчера в 08:22
Шоу-бизнес

Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером

Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° вчера в 14:46
Теннис

Медведев прокомментировал игру с Рублевым

Теннисист Даниил Медведев рассказал о победе над Андреем Рублевым в четвертьфинале турнира St. Petersburg Open.
Невские Новости вчера в 19:17
Автоспорт

Даниил Квят подвел итоги пятничных тестов Гран-при Сингапура

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги пятничных тестов, которые прошли в рамках Гран-при Сингапура.
News102.ru вчера в 12:02
Происшествия

Девять человек погибли в результате ДТП в Одесской области

В Одесской области Украины сразу девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия.
REGNUM 08:55
Здоровье

В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами

В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru 10:11
Кино

Скончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов

Экспресс газета вчера в 10:38
Футбол

РФС не разрешил Кокорину участвовать в чемпионате России

Комитет РФС по статусу игроков отказал «Зениту» в регистрации нападающего Александра Кокорина для участия в чемпионате России.
Дождь вчера в 10:03
Политика

МИД Украины назвал условие отмены блокады Донбасса

Возвращение донбасских предприятий под контроль Киева является условием снятия блокады с этого региона.
REGNUM вчера в 07:39
Теннис

14-летняя теннисистка прилетела в Москву и пропала

14-летняя абхазская теннисистка Эрика Кварчия пропала в Москве.
Lenta.ru 11:48
Авто

Российский автопром сокращает производство, готовясь к кризису

32CARS.ru 07:15
Футбол

«Манчестер Сити» забил восемь мячей «Уотфорду» в матче АПЛ

"Манчестер Сити" с разгромным счетом обыграл "Уотфорд" в шестом туре Английской премьер-лиги (АПЛ).
Газета.Ru 12:00
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