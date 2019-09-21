Происшествия

BFM.ruBFM.ruДва сотрудника Росгвардии покончили с собой

Два сотрудника Росгвардии в разных регионах РФ покончили с собой за один день. Инциденты произошли в пятницу, 20 сентября. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
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с чего всё началось

Росгвардия проводит проверку по фактам суицидов двух сотрудников управлений ведомства

Росгвардия начала проверку по фактам двух суицидов сотрудников ведомства, которые произошли в Ивановской и Вологодской областях. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
ТАСС03:59

Подробнее о событии

Росгвардия проводит проверку из-за случаев суицида двух сотрудников в Ивановской и Волгоградской областях

Эхо Москвы10:31

СК начал проверку по факту самоубийства сотрудника Росгвардии в Иваново

РИА Новости07:39

Росгвардия проводит проверку по фактам суицидов двух сотрудников управлений ведомства

ТАСС03:59

Росгвардия начала проверку сообщений о самоубийстве двух своих сотрудников

Интерфакс05:30

Сразу два начальника в Росгвардии покончили с собой

Московский Комсомолец04:18

В Росгвардии за сутки два высокопоставленных служащих покончили с собой

Znak.com04:09

Росгвардия начала проверку после суицида двух сотрудников

РБК05:41
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Политика

Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа

Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую в ходе обсуждения вопроса о транзите российского газа в ЕС.
Российская газета 07:21
Религия

Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Политика

МИД Украины прокомментировал сообщения о давлении Трампа на Зеленского

Глава украинского МИД Вадим Пристайко в беседе с «Громадське» прокомментировал сообщения о том, что американский лидер Дональд Трамп оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского.
RT на русском вчера в 22:31
Происшествия

В Рыбинске подросток нашел под мостом изуродованное тело матери

РИА Новости 08:06
Происшествия

Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан

В Брянской области задержан подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи, им оказался их 31-летний коллега.
RT на русском вчера в 14:19
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию

Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
Происшествия

Якутскому шаману избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде

Суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде самопровозглашенному «шаману-воину» Александру Габышеву, задержанному в Бурятии.
Известия 03:54
Политика

Вместо новой украинской делегации на сессию ПАСЕ поедет старая

По словам Гончаренко, Украина не подает новый состав делегации на ближайшую сессию ПАСЕ, и таким образом действующим остается старый состав делегации.
Вести.Ru 07:28
Культура

Шустер подаст в суд на Коломойского

Известный телеведущий Савик Шустер сообщил, что обратится в суд с иском о защите чести и достоинства к украинскому олигарху Игорю Коломойскому.
Газета.Ru 06:08
Общество

Лишь один самолёт «Соколов России» пролетит над Ижевском

Управляет самолетом командир звена Соколов России, который принял решение о единоличном участии в авиашоу над Ижевском, - говорится в сообщении пресс-службы муниципалитета.
Izhlife 05:58
Экономика

Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян

Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан.
РБК вчера в 03:58
Автоспорт

Леклер выиграл квалификацию Гран-при Сингапура, Квят уступил Гасли

РИА Новости 10:16
Экономика

Россияне стали реже покупать косметику и парфюмерию

Больше всего денег россияне тратят на покупку средств по уходу за волосами: по данным GfK, на эту категорию приходится около четверти всех расходов на косметику и парфюмерию.
Ведомости 09:35
Здоровье

В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами

В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru 10:11
Армия и оружие

Эрдоган заявил, что Турция завершила подготовку к операции в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в субботу о завершении подготовки к проведению возможной операции в Сирии.
ТАСС 07:01
Автоспорт

Квят проведет еще сезон в «Торо Россо»

Газета.Ru 09:22
Здоровье

В Самарской области заболело ОРВИ и гриппом около 7 тысяч человек

6871 человек заболели ОРВИ и гриппом в Самарской области за неделю, с 9 по 15 сентября.
ГТРК Самара вчера в 07:46
Энергетика

Экономист оценил предложение «Нафтогаза» по транзиту российского газа

Политолог и экономист Александр Дудчак оценил озвученный украинским "Нафтогазом" тариф на транзит российского газа на 2020-2024 годы.
РИА Новости 10:16
Шоу-бизнес

Гоша Куценко возмутился парковкой в центре Москвы за 17 тысяч рублей

По словам Куценко, 23 часа парковки в центре города обошлись в 17,4 тысячи рублей.
Lenta.ru 09:37
Фигурное катание

Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой

15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.
РБК 08:19
Кино

Мультфильм «Маша и Медведь» вышел в кинотеатрах Великобритании

News.ru вчера в 16:31
Политика

Трамп определился с новым советником по нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп сегодня, 18 сентября, назначил Роберта О’Брайена, своего спецпредставителя в Госдепартаменте по делам с заложниками, советником Белого дома по национальной безопасности.
Евразия Daily 18 сентября в 11:36
Транспорт

Движение поездов на серой ветке московского метро восстановили

ТАСС 10:06
Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж

Подписчиков удивил выбор одежды – Дарья Клюкина явилась в ЗАГС в брючном костюме, хотя перед этим купила шикарное платье во Франции.
Gazeta.SPb 19 сентября в 15:28
Шоу-бизнес

Ирина Шейк появилась на публике в расстегнутом платье

Русская модель Ирина Шейк сегодня является одной из самых востребованных манекенщиц в миру высокой моды.
Bimru.ru 08:07
Происшествия

ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом

Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
Известия вчера в 06:46
Игры

Французский суд обязал Valve разрешить перепродажу игр в Steam

Возможно в будущем пользователи все-таки смогут перепродавать цифровые копии игр.
Astera вчера в 12:46
Происшествия

Неизвестные заблокировали вагоны с углем во Львовской области

Пресс-служба МВД Украины сообщило, что во Львовской области, в Сокальское отделение пожаловалось руководство одного из угольных предприятий на блокировку в селе Селец неизвестными лицами железнодорожных путей на станции "Сосновка".
Московский Комсомолец 10:17
Происшествия

Десять военных ранены в результате взрыва на полигоне в Казахстане

Минобороны Казахстана сообщило о ранении десяти сапёров из-за самопроизвольной детонации фрагмента боеприпаса в ходе плановых подрывных работ.
RT на русском 08:03
Шоу-бизнес

46-летняя беременная Мария Миронова рассекретила своего мужа

Три недели назад 46-летняя Мария Миронова рассекретила свою беременность. Актриса опубликовала фото и видео с отдыха.
Вокруг ТВ вчера в 05:47
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