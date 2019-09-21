Росгвардия начала проверку по фактам двух суицидов сотрудников ведомства, которые произошли в Ивановской и Вологодской областях. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

с чего всё началось

Два сотрудника Росгвардии в разных регионах РФ покончили с собой за один день. Инциденты произошли в пятницу, 20 сентября. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Два сотрудника Росгвардии покончили с собой

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