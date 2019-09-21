Происшествия
BFM.ruДва сотрудника Росгвардии покончили с собой
Два сотрудника Росгвардии в разных регионах РФ покончили с собой за один день. Инциденты произошли в пятницу, 20 сентября. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
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с чего всё началось
Росгвардия начала проверку по фактам двух суицидов сотрудников ведомства, которые произошли в Ивановской и Вологодской областях. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.ТАСС03:59
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Политика
WP: Трамп считает бессмысленными действия США на Украине
Американский президент Дональд Трамп считает бессмысленными действия США на Украине, которые усугубляют отношения с Россией, сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника Белого дома.
RT на русском 02:25
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Происшествия
В Одесской области девять человек погибли в ДТП с маршруткой
Девять человек, по предварительным данным, погибли, двое получили травмы в результате столкновения маршрутки и грузовика в Одесской области, сообщила пресс-служба МВД Украины.
РИА Новости 08:48
Политика
Вместо новой украинской делегации на сессию ПАСЕ поедет старая
По словам Гончаренко, Украина не подает новый состав делегации на ближайшую сессию ПАСЕ, и таким образом действующим остается старый состав делегации.
Вести.Ru 07:28
Здоровье
РПЦ поддержала повышение возрастного ограничения на продажу алкоголя
Инициатива о повышении возраста продажи алкоголя крепостью выше 16,5 градуса с 21 года нашла положительный отклик в Русской православной церкви.
Телеканал 360° 08:28
Армия и оружие
Трамп одобрил переброску на Ближний Восток дополнительных сил США
Американский лидер Дональд Трамп одобрил отправку дополнительного контингента военных на Ближний Восток.
Российская газета вчера в 19:25
Футбол
Семак удалил пост о решении РФС по Кокорину
Rambler News Service вчера в 10:06
Общество
Дом Versace представил ремейк платья Дженнифер Лопес с Grammy-2000
Итальянский дом Versace представил на неделе моды в Милане свою весенне-летнюю коллекцию, которая была вдохновлена успехом платья с тропическим принтом, в котором Дженнифер Лопес появилась на церемонии награждения Grammy 2000.
Телепрограмма вчера в 19:57
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Здоровье
ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе
От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
Уралинформбюро 19 сентября в 08:36
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
Армия и оружие
Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео
В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
Lenta.ru 02:28
Космос
Источники: модуль «Наука» запустят к МКС со штатными баками
Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" будет запущен к Международной космической станции (МКС) со своими штатными баками, установка переделанных баков от разгонного блока "Фрегат" не потребуется.
ТАСС 18 сентября в 18:01
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы с Бондарчуком
Как писал News.ru, эксперты назвали стоимость платья, которое актриса Паулина Андреева выбрала для свадьбы с режиссёром Фёдором Бондарчуком.
News.ru 18 сентября в 07:45
Происшествия
Получившие ожоги в Турции дети доставлены на Урал
Двое детей, которые получили ожоги на курорте в Турции, доставлены в Екатеринбург.
REGNUM 08:41
Происшествия
Раскрыт размер выплат за посадку самолета в кукурузном поле
Мой Брянск вчера в 12:58
Спорт
В Оренбурге участники «Цифрового забега» пробежали 1003 метра
РИА Новости 07:52
Энергетика
«Нафтогаз» озвучил тарифы на транзит российского газа
"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа до 2024 года, сообщает пресс-служба компании.
Вести.Ru 05:17
Происшествия
В Финляндии возбудили дело о российских волкособах
Полиция Хельсинки направила в прокуратуру уголовное дело в отношении хозяйки фермы, которая подозревается в нелегальным ввозе волков из России и выращиванием волкособов в Финляндии.
Газета.Ru 02:47
Армия и оружие
Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию
Истребители ВКС блокировали израильские самолёты и беспилотники во время новой атаки на Сирию.
Avia.pro вчера в 04:57
Политика
На штурм Зоны-51 приехали более 2 тысяч человек
Более двух тысяч человек приехали на штурм секретной военной базы "Зона 51" в американском штате Невада.
Газета.Ru вчера в 22:59
Происшествия
Актер Павел Устинов вышел на свободу
Актера Павла Устинова выпустили из московского СИЗО № 4 «Медведь».
Вечерняя Москва вчера в 11:43
Футбол
Ахмат — Крылья Советов 1:1
Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с грозненским «Ахматом» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 08:53