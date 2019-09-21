Происшествия

BFM.ruBFM.ruДва сотрудника Росгвардии покончили с собой

Два сотрудника Росгвардии в разных регионах РФ покончили с собой за один день. Инциденты произошли в пятницу, 20 сентября. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
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с чего всё началось

Росгвардия проводит проверку по фактам суицидов двух сотрудников управлений ведомства

Росгвардия начала проверку по фактам двух суицидов сотрудников ведомства, которые произошли в Ивановской и Вологодской областях. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
ТАСС03:59

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Самоубийством сотрудника Росгвардии занялись следственные органы

Lenta.ru08:45

Росгвардия проводит проверку по фактам суицидов двух сотрудников управлений ведомства

ТАСС03:59

СК выясняет, почему сотрудник Росгвардии в Иваново покончил с собой

РИА Новости07:39

Росгвардия начала проверку сообщений о самоубийстве двух своих сотрудников

Интерфакс05:30

Сразу два начальника в Росгвардии покончили с собой

Московский Комсомолец04:18

В Росгвардии за сутки два высокопоставленных служащих покончили с собой

Znak.com04:09

СК начал проверку обстоятельств суицида сотрудника Росгвардии

РБК08:13
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Политика

WP: Трамп считает бессмысленными действия США на Украине

Американский президент Дональд Трамп считает бессмысленными действия США на Украине, которые усугубляют отношения с Россией, сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника Белого дома.
RT на русском 02:25
Происшествия

Сын нашел изуродованное тело матери под мостом в Рыбинске

Известия 08:44
Религия

Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Происшествия

В Одесской области девять человек погибли в ДТП с маршруткой

Девять человек, по предварительным данным, погибли, двое получили травмы в результате столкновения маршрутки и грузовика в Одесской области, сообщила пресс-служба МВД Украины.
РИА Новости 08:48
Политика

Вместо новой украинской делегации на сессию ПАСЕ поедет старая

По словам Гончаренко, Украина не подает новый состав делегации на ближайшую сессию ПАСЕ, и таким образом действующим остается старый состав делегации.
Вести.Ru 07:28
Происшествия

Тело россиянина обнаружено в таиландском острове Самуи

Газета.Ru 08:54
Здоровье

РПЦ поддержала повышение возрастного ограничения на продажу алкоголя

Инициатива о повышении возраста продажи алкоголя крепостью выше 16,5 градуса с 21 года нашла положительный отклик в Русской православной церкви.
Телеканал 360° 08:28
Транспорт

В мотопараде в Москве приняли участие 3,5 тысячи байкеров

Интерфакс 07:23
Армия и оружие

Трамп одобрил переброску на Ближний Восток дополнительных сил США

Американский лидер Дональд Трамп одобрил отправку дополнительного контингента военных на Ближний Восток.
Российская газета вчера в 19:25
Футбол

Семак удалил пост о решении РФС по Кокорину

Rambler News Service вчера в 10:06
Общество

Дом Versace представил ремейк платья Дженнифер Лопес с Grammy-2000

Итальянский дом Versace представил на неделе моды в Милане свою весенне-летнюю коллекцию, которая была вдохновлена успехом платья с тропическим принтом, в котором Дженнифер Лопес появилась на церемонии награждения Grammy 2000.
Телепрограмма вчера в 19:57
Общество

Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей

Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Здоровье

ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе

От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
Уралинформбюро 19 сентября в 08:36
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию

Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
Армия и оружие

Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео

В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
Lenta.ru 02:28
Космос

Источники: модуль «Наука» запустят к МКС со штатными баками

Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" будет запущен к Международной космической станции (МКС) со своими штатными баками, установка переделанных баков от разгонного блока "Фрегат" не потребуется.
ТАСС 18 сентября в 18:01
Армия и оружие

В Крыму прошли масштабные учения морпехов

РБК 06:51
Шоу-бизнес

Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы с Бондарчуком

Как писал News.ru, эксперты назвали стоимость платья, которое актриса Паулина Андреева выбрала для свадьбы с режиссёром Фёдором Бондарчуком.
News.ru 18 сентября в 07:45
Происшествия

Получившие ожоги в Турции дети доставлены на Урал

Двое детей, которые получили ожоги на курорте в Турции, доставлены в Екатеринбург.
REGNUM 08:41
Происшествия

Раскрыт размер выплат за посадку самолета в кукурузном поле

Мой Брянск вчера в 12:58
Спорт

В Оренбурге участники «Цифрового забега» пробежали 1003 метра

РИА Новости 07:52
Космос

Создан лазер, который займется поиском искажений пространства-времени

Ридус 05:56
Энергетика

«Нафтогаз» озвучил тарифы на транзит российского газа

"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа до 2024 года, сообщает пресс-служба компании.
Вести.Ru 05:17
Фигурное катание

Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой

РБК 08:19
Происшествия

В Финляндии возбудили дело о российских волкособах

Полиция Хельсинки направила в прокуратуру уголовное дело в отношении хозяйки фермы, которая подозревается в нелегальным ввозе волков из России и выращиванием волкособов в Финляндии.
Газета.Ru 02:47
Армия и оружие

Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию

Истребители ВКС блокировали израильские самолёты и беспилотники во время новой атаки на Сирию.
Avia.pro вчера в 04:57
Политика

На штурм Зоны-51 приехали более 2 тысяч человек

Более двух тысяч человек приехали на штурм секретной военной базы "Зона 51" в американском штате Невада.
Газета.Ru вчера в 22:59
Происшествия

Актер Павел Устинов вышел на свободу

Актера Павла Устинова выпустили из московского СИЗО № 4 «Медведь».
Вечерняя Москва вчера в 11:43
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Ахмат — Крылья Советов 1:1

Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с грозненским «Ахматом» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 08:53
Армия и оружие

Иран планирует провести военно-морские учения с Россией и Китаем

ТАСС 04:32
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