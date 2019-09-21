МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Росгвардия начала проверки после самоубийств двух сотрудников ведомства в Ивановской и Вологодской областях, сообщил в субботу РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

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«Проводится доследственная проверка по факту смерти сотрудника Росгвардии», — заявила она. Котова отметила, что тело росгвардейца было обнаружено в Иваново на улице Фрунзе, и подчеркнула, что осмотр места происшествия уже был проведен следственными органами.

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