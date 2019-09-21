Происшествия
Lenta.ruСамоубийством сотрудника Росгвардии занялись следственные органы
«Проводится доследственная проверка по факту смерти сотрудника Росгвардии», — заявила она. Котова отметила, что тело росгвардейца было обнаружено в Иваново на улице Фрунзе, и подчеркнула, что осмотр места происшествия уже был проведен следственными органами.
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с чего всё началось
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Росгвардия начала проверки после самоубийств двух сотрудников ведомства в Ивановской и Вологодской областях, сообщил в субботу РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.РИА Новости05:47
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Следственный комитет расследует гибель сотрудника Росгвардии в Иванове
Московский Комсомолец Иваново09:48
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