Происшествия

Lenta.ruLenta.ruСамоубийством сотрудника Росгвардии занялись следственные органы

«Проводится доследственная проверка по факту смерти сотрудника Росгвардии», — заявила она. Котова отметила, что тело росгвардейца было обнаружено в Иваново на улице Фрунзе, и подчеркнула, что осмотр места происшествия уже был проведен следственными органами.
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Росгвардия начала проверки после самоубийств двух сотрудников в регионах

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Росгвардия начала проверки после самоубийств двух сотрудников ведомства в Ивановской и Вологодской областях, сообщил в субботу РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости05:47

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Загадочная гибель росгвардейца в Иванове: версии

IvanovoNews11:08

СК начал проверку по факту самоубийства сотрудника Росгвардии в Иваново

РИА Новости07:39

Следственный комитет расследует гибель сотрудника Росгвардии в Иванове

Московский Комсомолец Иваново09:48

Самоубийством сотрудника Росгвардии занялись следственные органы

Lenta.ru08:45

СК начал проверку обстоятельств суицида сотрудника Росгвардии

РБК08:13

Следователи выясняют причины суицида росгвардейца в Иванове

РЕН ТВ07:44

Самоубийством росгвардейца занялись следователи

Московский Комсомолец10:51
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Происшествия

В Анталье перевернулся автобус с российскими туристами

ТАСС 13:00
Футбол

«Зенит» разгромил «Рубин» со счетом 5:0

Питерский "Зенит" разгромил на своём поле казанский "Рубин" со счётом 5:0 в рамках десятого тура чемпионата России по футболу.
Российская газета 14:03
Происшествия

Под Одессой в ДТП погибли девять человек

В Одесской области в результате ДТП с участием маршрутки и грузовика погибли девять человек.
Lenta.ru 09:51
Кино

Появились первые кадры со съемок фильма «Вечные» с Анджелиной Джоли

В Сети появились первые кадры со съемок супергеройского блокбастера от Marvel "Вечные" с актрисой Анджелиной Джоли в роли Тены, сообщает Daily Mail.
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Футбол

Григорян: «Могло показаться, что играл „Ливерпуль“, а не „Ростов“»

Возможно, сказалось отсутствие Норманна, но "Ростов" играет в очень сложный для того, чтобы противостоять, футбол.
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Политика

Трамп прокомментировал сообщения о своем разговоре с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что история о "разглашении" им секретов в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским сфабрикована, чтобы выгородить бывшего вице-президента Джо Байдена, который баллотируется на пост главы государства.
РИА Новости 10:29
Армия и оружие

В Пентагоне посчитали невозможным отразить атаку на саудовские НПЗ

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Общество

Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей

Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Религия

Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Гаджеты

Кнопочный телефон Nokia на базе Android показал работу на видео

В сети появилось интересное видео, демонстрирующее кнопочный телефон Nokia, работающий под управлением операционной системы Android.
Ferra 07:38
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян показала пораженное псориазом лицо

В комментарии к посту Ким призвала людей, страдающих от такой же болезни, не позволять недугу рушить их привычный образ жизни. @poosh Впервые Кардашьян столкнулась с псориазом еще в подростковом возрасте.
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Общество

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Происшествия

Актера Павла Устинова освободили из СИЗО

Собака.ru вчера в 06:59
Политика

В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
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«Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа

"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы, сообщает "Сегодня.ua" со ссылкой на пресс-службу компании.
РИА Новости 03:06
Происшествия

Найдены похищенные у сотрудников спецсвязи в Брянске деньги и оружие

Следователи нашли деньги и оружие, похищенные сотрудником спецсвязи, которого подозревают в убийстве двух коллег в Брянске.
RT на русском 11:30
Шоу-бизнес

Наташа Королёва занимается йогой в бикини перед камерой

Вроде ничего необычного, но йогой Наташа занимается в бикини, демонстрируя внушительный бюст и мягкий живот.
Uznayvse.ru 13:21
Происшествия

В Рыбинске подросток нашел под мостом изуродованное тело матери

РИА Новости 08:06
Здоровье

В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами

В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru 10:11
Общество

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Гаджеты

Alcatel выпустила кнопочный «умный» телефон

NewInform 13:39
Происшествия

Украинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем

В Львовской области Украины полиция задержала 28 человек, которые пытались заблокировать движение вагонов с углем в районе железнодорожной станции Сосновка.
Известия 13:53
Шоу-бизнес

Дети Пугачевой и Галкина поздравили маму в свой день рождения

Дети шоумена Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой Лиза и Гарри 18 сентября празднуют свое шестилетие.
Газета.Ru 18 сентября в 08:46
Происшествия

В Париже задержали более 120 участников акции «жёлтых жилетов»

Ранее сообщалось о 65 задержанных на акции «жёлтых жилетов» в столице Франции.
RT на русском 09:32
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После использования крема для анестезии кровь стала синей

MedikForum.ru вчера в 07:29
Автоспорт

Риккардо исключён из протокола квалификации

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо исключён из протокола квалификации Гран-при Сингапура, сообщает пресс-служба ФИА.
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Происшествия

В США в результате стрельбы в ночном клубе погибли два человека

В американском штате Южная Каролина произошла стрельба в ночном клубе, в результате которой два человека погибли, не менее восьми пострадали.
РБК 11:53
Общество

Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет

Российская газета 19 сентября в 21:20
Происшествия

В Албании из-за землетрясения пострадали 52 человека

По меньшей мере 52 человека пострадали в результате землетрясения с магнитудой 5,8 в столице Албании Тиране.
РБК 14:46
Происшествия

Двое российских военных ранены в Таджикистане

Газета.Ru 13:20
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