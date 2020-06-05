Прага, 5 июня 2020, 15:07 — REGNUM Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата. Об этом сегодня, 5 июня, на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Томашем Петржичеком заявил премьер-министр Андрей Бабиш.

Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата

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