Политика
REGNUMДва сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата
Прага, 5 июня 2020, 15:07 — REGNUM Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата. Об этом сегодня, 5 июня, на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Томашем Петржичеком заявил премьер-министр Андрей Бабиш.
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Общество
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
РИА Новости 05:44
Общество
Николая Платошкина посадили под домашний арест
Басманный суд Москвы на два месяца отправил под домашний арест коммуниста Николая Платошкина по делу о склонении к массовым беспорядкам, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости вчера в 14:13
Общество
Депутат Госдумы Ионин сообщил, что заразился коронавирусом
Депутат Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Ионин сообщил, что заразился коронавирусом.
ТАСС 09:06
Политика
Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ
Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru вчера в 16:53
Культура
Новый образ Волка из перезапуска «Ну, погоди!» попал в Сеть
Студия «Союзмультфильм» ведет активную работу над созданием нового образа Волка для перезапуска мультсериала «Ну, погоди!», на данный момент создано более 50 разных эскизов персонажа, один из них попал в Сеть.
Взгляд.ру вчера в 07:09
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета
В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05:05
Гаджеты
Появился список смартфонов, которые получат Android 11
Про новую версию операционной систему для смартфонов известно пока не очень много, но источнику удалось узнать, какие аппараты первыми получат Android 11.
Astera 02:02
Политика
Германия вновь выступила против санкций США к «Северному потоку-2»
Позиция Германии по "Северному потоку-2" после заявлений США о возможных новых санкциях против газопровода не изменилась: Берлин не приемлет экстерриториальных санкций, заявила представитель Министерства экономики и энергетики Германии Анна Софи Айхлер.
Вести.Ru 07:10
Финансы
Биткоин, рубль и акции подорожали. Во что еще не поздно инвестировать
Мартовское падение на фондовом рынке затронуло и криптовалюты. Цена биткоина снижалась с $8100 до $3800.
РБК 09:30
Общество
В Волгоградской области разрешили выходить из дома для трудоустройства
Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документы, теперь у жителей Волгоградской области есть целых 17 уважительных причин для того, чтобы выйти из дома в период действия режима самоизоляции.
КП - Волгоград 08:12
Общество
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:19
Здоровье
Доктор Мясников предупредил о новых «сюрпризах» коронавируса
Мясников предупредил, что коронавирус «еще может принести нам "сюрпризы"», так как вирус пока непредсказуем и своенравен.
Lenta.ru 07:28
Хоккей
Брагин назначен главным тренером сборной России по хоккею
5 июня Федерация хоккея России на своем официальном сайте объявила о том, что в целом было уже фактически анонсировано инсайдерами ранее: Валерий Брагин стал главным тренером национальной сборной страны, сменив на этом посту проработавшего всего один сезон Алексея Кудашова.
Газета.Ru 05:58
Происшествия
Стал известен ущерб от экологической катастрофы в Красноярском крае
29 мая на ТЭЦ-3 Норильска, принадлежащей «Норильско-Таймырской энергетической компании» - дочерней структуре «Норникеля», произошла авария - из-за проседания опор разгерметизировался резервуар с дизельным топливом, которое попало в почву, а затем в реки.
Континент Сибирь Online вчера в 03:03
Общество
В пунктах сдачи ЕГЭ могут появиться тесты на коронавирус
В пунктах сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) могут появиться экспресс-тесты на выявление COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
Газета.Ru 05:20
Общество
Голикова призвала вузы готовиться к дистанционному обучению осенью
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что пока неясно, что ждет страну осенью в условиях распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
Политика
Путин назвал тупиковой логику «после нас хоть потоп»
По словам главы государства, в стране многие по-прежнему живут, руководствуясь принципом «после нас хоть потоп», однако эта логика тупиковая.
Известия 09:02
Кино
Скончался актёр Михаил Кокшенов
Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов.
REGNUM 06:37
Политика
ЕС начнет открывать внешние границы в начале июля
Европейский союз приступит к поэтапному снятию ограничений на необязательные поездки в третьи страны в начале июля, заявила на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йохансон по итогам видеоконференции с участием министров внутренних дел государств ЕС.
ПРАЙМ 07:43
Политика
В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»
Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
Кино
Каннский кинофестиваль объявил официальную программу 2020 года
Комитет международного Каннского кинофестиваля объявил официальную программу 2020 года . Об этом сообщается на странице мероприятия.
NewInform 03 июня в 17:19
Политика
Половина украинцев верит, что Киев в будущем победит Москву
Согласно опубликованным результатам, 50,5% респондентов уверены, что в будущем Украина победит Россию.
RuNews24.ru 09:31
Футбол
Тимо Вернер может перейти в «Челси»
Помимо футболиста "лис", в шорт-лист вошли проводящий отличный сезон полузащитник "Байера" Кай Хаверц, не менее яркий вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо, форвард "Лиона" Мусса Дембеле и, наконец, один из самых желанных игроков для европейских топ-клубов, звездный нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер.
Газета.Ru 02:06
Технологии
Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон
Подробно о наличии «прослушки» в телефоне рассказал глава информационно-аналитического агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.
Саратов 24 вчера в 23:09
Космос
Космический корабль Илона Маска снова доставит людей на МКС
Запуск Crew Dragon состоялся 30 мая, полет прошел успешно, стыковка корабля к МКС выполнялась в автоматическом режиме.
Русская Планета вчера в 13:58