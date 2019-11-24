Происшествия

ИзвестияИзвестияДва теплохода загорелись в Астрахани

Два речных теплохода загорелись в Трусовском районе Астрахани в ночь на воскресенье, 24 ноября. Как сообщает пресс-служба МЧС по региону, площадь пожара составила 400 кв. м. В данный момент пожарные ликвидировали возгорание.
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Ночью в Астрахани сгорели два теплохода

Астрахань FM01:41

Поджог мог стать причиной пожара на теплоходах в Астрахани

ТАСС02:21

Около 100 человек два часа тушили ночью пришвартованный в Астрахани корабль

Пункт А00:13

В Астрахани загорелись два теплохода

Астраханские новости01:15

В Астрахани горели два корабля, пришвартованные у завода им. Ленина

Волгавчера в 23:14

В Астрахани сгорели два речных теплохода

РИА Новостивчера в 21:40

Два теплохода горели ночью в астраханских доках

Интерфаксвчера в 20:57
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Происшествия

Умер второй пилот экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону самолета

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону после того, как второму пилоту стало плохо.
ТАСС 03:18
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
RT на русском 04:07
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Ортиса и сохранил титул WBC

Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив нокаутом кубинца Луиса Ортиса.
РИА Новости 01:28
Финансы

Средняя ставка по вкладам в России обновила десятилетний минимум

Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 российских банков снизилась по итогам второй декады ноября до 6,03%, следует из данных ЦБ.
RT на русском 22 ноября в 10:29
Футбол

Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020

Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.
Чемпионат 22 ноября в 06:29
Происшествия

В Саратовской области разыскивают 12-летнего мальчика

Спасатели и полицейские ведут розыск 12-летнего мальчика, который пропал накануне в селе Песчанка, об этом рассказал ТАСС начальник областной службы спасения Юрий Юрин.
ТАСС 22 ноября в 07:43
Общество

Путин поздравил Эмира Кустурицу с днем рождения

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил известного кинорежиссера Эмира Кустурицу с днем рождения.
REGNUM 03:25
Политика

США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет

Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
РИА Новости вчера в 22:37
Транспорт

Путин одним из первых прокатился по МЦД

Президент России Владимир Путин принял участие в запуске двух маршрутов первого Московского центрального диаметра, который должен будет разгрузить столичный метрополитен.
Комсомольская правда 21 ноября в 07:16
Происшествия

Задержанный за стрельбу в центре Петербурга водитель принес извинения

Водитель, подозреваемый в стрельбе из окна автомобиля в центре Санкт-Петербурга, принес извинения за свой поступок.
РИА Новости вчера в 21:08
Происшествия

Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину

Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.
РБК 04:05
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Политика

Соловьев оценил требования нового посла США к России

Телеведущий Владимир Соловьев заметил, что будущий американский посол в России «плохо начал», так как решил, что может ставить Москве какие-либо условия.
Взгляд.ру 03:22
Политика

Миссия МВФ завершила работу на Украине – глава миссии Рон ван Роден

Есть информация, что вчера миссия МВФ в Украине сообщила в центральный офис Международного Валютного Фонда о том, что условий для выдачи кредита Украине нет.
ИА REX вчера в 14:45
Общество

«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»

Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Известия вчера в 05:06
Общество

Директор Ротару отреагировал на критику из-за ее выступления в России

РИА Новости вчера в 11:52
Политика

На одежде президента Украины заметили шеврон с черепом

На встрече с военнослужащими ВМС Украины президент страны Владимир Зеленский показался в форме, на шевроне которой изображен череп.
REGNUM вчера в 20:00
Гаджеты

Samsung Galaxy S11 появился на рендерах

Что касается селфи-камеры, то в новом Samsung Galaxy S11 она расположится вверху в отверстии по центру экрана, в котором встроят сканер отпечатков пальцев.
Astera 22 ноября в 13:57
Армия и оружие

ВСУ за сутки девять раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

РИА Новости вчера в 02:29
Политика

The Economist показал карту Украины без Крыма

Карту Украины без Крыма показал в своем сюжете об импичменте президента США Дональда Трампа британский журнал The Economist.
Вести.Ru 04:38
Общество

Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck

Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
РИА Новости вчера в 17:17
Фигурное катание

Четыре российских фигуристки вышли в финал Гран-при

Финал Гран-при пройдет с 5 по 8 декабря в итальянском Турине.
Матч ТВ вчера в 05:09
Финансы

Рублю предсказали новогодний обвал

Нынешние ожидания аналитиков и инвесторов относительно будущего курса рубля являются самыми низкими за последние пять лет — с декабря 2014 года, когда случился масштабный обвал российской валюты на фоне резкого снижения мировых цен на нефть.
Lenta.ru 22 ноября в 04:25
Культура

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица отмечает 65-летие

Фома 03:49
Общество

Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе

Народная артистка СССР, президент МХАТ имени Горького Татьяна Доронина попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, которая сложилась в театре.
Вечерняя Москва 22 ноября в 10:16
Происшествия

Данные клиентов банка на Урале нашли на улице

Один из сотрудников банка заявил, что неизвестные в трамвае украли у него документы, которые затем выбросили на улицу.
Газета.Ru 04:29
Футбол

«Спартак» прилетел в Екатеринбург

«Спартак» прилетел в Екатеринбург, сообщает официальный Twitter красно-белых.
Спорт-Экспресс вчера в 11:36
Политика

О ставшей мемом в ООН фразе советского дипломата рассказал Лавров

Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал историю о ставшей в кругах ООН мемом фразе советского дипломата Олега Трояновского.
Газета.Ru 04:43
Общество

Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение

Напомним, ранее ряд СМИ опубликовали информацию о том, что Клименко уволили по распоряжению министра здравоохранения Вероники Скворцовой, так как именно она положительно оценила новый порядок медосмотра для водителей.
RZN.info вчера в 04:38
Шоу-бизнес

Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе

Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Московский Комсомолец 22 ноября в 07:43
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