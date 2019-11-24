Происшествия
ИзвестияДва теплохода загорелись в Астрахани
Два речных теплохода загорелись в Трусовском районе Астрахани в ночь на воскресенье, 24 ноября. Как сообщает пресс-служба МЧС по региону, площадь пожара составила 400 кв. м. В данный момент пожарные ликвидировали возгорание.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 04:50, Ашберн
Происшествия
Умер второй пилот экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону самолета
Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону после того, как второму пилоту стало плохо.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Ортиса и сохранил титул WBC
Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив нокаутом кубинца Луиса Ортиса.
Финансы
Средняя ставка по вкладам в России обновила десятилетний минимум
Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 российских банков снизилась по итогам второй декады ноября до 6,03%, следует из данных ЦБ.
Футбол
Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020
Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.
Происшествия
В Саратовской области разыскивают 12-летнего мальчика
Спасатели и полицейские ведут розыск 12-летнего мальчика, который пропал накануне в селе Песчанка, об этом рассказал ТАСС начальник областной службы спасения Юрий Юрин.
Общество
Путин поздравил Эмира Кустурицу с днем рождения
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил известного кинорежиссера Эмира Кустурицу с днем рождения.
Политика
США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет
Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Транспорт
Путин одним из первых прокатился по МЦД
Президент России Владимир Путин принял участие в запуске двух маршрутов первого Московского центрального диаметра, который должен будет разгрузить столичный метрополитен.
Происшествия
Задержанный за стрельбу в центре Петербурга водитель принес извинения
Водитель, подозреваемый в стрельбе из окна автомобиля в центре Санкт-Петербурга, принес извинения за свой поступок.
Происшествия
Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину
Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Политика
Соловьев оценил требования нового посла США к России
Телеведущий Владимир Соловьев заметил, что будущий американский посол в России «плохо начал», так как решил, что может ставить Москве какие-либо условия.
Политика
Миссия МВФ завершила работу на Украине – глава миссии Рон ван Роден
Есть информация, что вчера миссия МВФ в Украине сообщила в центральный офис Международного Валютного Фонда о том, что условий для выдачи кредита Украине нет.
Общество
«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»
Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Общество
Директор Ротару отреагировал на критику из-за ее выступления в России
Политика
На одежде президента Украины заметили шеврон с черепом
На встрече с военнослужащими ВМС Украины президент страны Владимир Зеленский показался в форме, на шевроне которой изображен череп.
Гаджеты
Samsung Galaxy S11 появился на рендерах
Что касается селфи-камеры, то в новом Samsung Galaxy S11 она расположится вверху в отверстии по центру экрана, в котором встроят сканер отпечатков пальцев.
Армия и оружие
ВСУ за сутки девять раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
Политика
The Economist показал карту Украины без Крыма
Карту Украины без Крыма показал в своем сюжете об импичменте президента США Дональда Трампа британский журнал The Economist.
Общество
Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck
Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
Фигурное катание
Четыре российских фигуристки вышли в финал Гран-при
Финал Гран-при пройдет с 5 по 8 декабря в итальянском Турине.
Финансы
Рублю предсказали новогодний обвал
Нынешние ожидания аналитиков и инвесторов относительно будущего курса рубля являются самыми низкими за последние пять лет — с декабря 2014 года, когда случился масштабный обвал российской валюты на фоне резкого снижения мировых цен на нефть.
Общество
Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе
Народная артистка СССР, президент МХАТ имени Горького Татьяна Доронина попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, которая сложилась в театре.
Происшествия
Данные клиентов банка на Урале нашли на улице
Один из сотрудников банка заявил, что неизвестные в трамвае украли у него документы, которые затем выбросили на улицу.
Футбол
«Спартак» прилетел в Екатеринбург
«Спартак» прилетел в Екатеринбург, сообщает официальный Twitter красно-белых.
Политика
О ставшей мемом в ООН фразе советского дипломата рассказал Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал историю о ставшей в кругах ООН мемом фразе советского дипломата Олега Трояновского.
Общество
Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение
Напомним, ранее ряд СМИ опубликовали информацию о том, что Клименко уволили по распоряжению министра здравоохранения Вероники Скворцовой, так как именно она положительно оценила новый порядок медосмотра для водителей.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.