Два речных теплохода загорелись в Трусовском районе Астрахани в ночь на воскресенье, 24 ноября. Как сообщает пресс-служба МЧС по региону, площадь пожара составила 400 кв. м. В данный момент пожарные ликвидировали возгорание.

Два теплохода загорелись в Астрахани

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