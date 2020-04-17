Экономика
Вести.RuДва триллиона рублей направят на помощь экономике в условиях пандемии
Правительство направит более двух триллионов рублей на поддержку экономики в условиях эпидемии коронавируса. Куда и как будут распределяться эти средства, сегодня обсуждали на заседании правительства.
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Куда подавать заявки о получении денег от государства на выплату зарплат
Время Бухгалтера17 апреля в 09:13
Мишустин назвал дату первых безвозмездных выплат бизнесу в связи с коронавирусом
Rambler News Service16 апреля в 06:34
Мишустин: Финансовую помощь российские предприниматели начнут получать с 18 мая
Пятый канал16 апреля в 08:53
«Ночной бухгалтер». Уже известно, как компании безвозмездно получить деньги на зарплату
ИА Клерк.Ру16 апреля в 09:00
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Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Общество
Предсказана мощность второй волны эпидемии коронавируса
15 апреля академик РАН Александр Чучалин заявил, что Россия находится во второй, более активной волне распространения коронавируса.
Lenta.ru 00:56
Здоровье
Профессор РАН объяснил низкую смертность среди россиян от коронавируса
Эффективное выявление легких случаев заражения коронавирусом и своевременная подготовка медицинских учреждений в России позволяют держать уровень смертности на очень низком уровне.
РИА Новости вчера в 18:48
Общество
Отец гонщика Роберта Шварцмана скончался от коронавируса
Prognozist вчера в 13:11
Футбол
Тотти признался, почему завершил футбольную карьеру в 2017 году
Тотти заметил, что три года назад находился в хорошей физической форме и не собирался завершать карьеру, несмотря на 40-летний возраст.
RT на русском вчера в 18:56
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
Общество
Доктор Комаровский научил правильно дезинфицировать маски
Доктор Комаровский удивился тому, что люди пытаются кипятить защитные маски или вымачивать их в спирте.
Аргументы недели вчера в 08:25
Происшествия
В российском городе нарушители самоизоляции провели тайную вечеринку
Жители Екатеринбурга провели тайную вечеринку в двухкомнатной квартире, нарушив тем самым режим всеобщей изоляции, введенный в России в связи с угрозой распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 10:53
Общество
Какие организации в Тульской области работают с 18 апреля
18 апреля губернатор Тульской области Алексей Дюмин внес изменения в Указ о перечне организаций, работающих во время самоизоляции.
Тульская пресса вчера в 11:57
Армия и оружие
Украинские силовики зафиксировали пять обстрелов в Донбассе за сутки
Украинские силовики обвинили ополченцев Донбасса в пяти обстрелах на неподконтрольных Киеву территориях за прошедшие сутки.
Московский Комсомолец 01:26
Происшествия
СК опубликовал видео задержания замглавы Хакасии
Следственный комитет в субботу, 18 апреля, опубликовал видео задержания исполняющего обязанности заметителя губернатора Хакасии Сергея Новикова.
Известия вчера в 03:12
Происшествия
В Красноярском крае умерли первые два человека с коронавирусом
Два первых летальных случая, связанных с коронавирусом, зафиксированы в Красноярском крае.
ТАСС 00:47
Политика
Трамп о коронавирусе: Китай может понести ответственность
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Китай намеренно допустил вспышку вызванного коронавирусом нового типа заболевания, то для него должны быть последствия.
Вести.Ru вчера в 19:19
Политика
«На Бога надейся, а сам не плошай»: Путин поздравил россиян с Пасхой
В поздравлении Путин отметил, что праздник в этом году проходит в условиях вынужденных ограничений из-за коронавируса.
RuNews24.ru 02:12
Космос
NASA впервые почти за девять лет отправит астронавтов на МКС из США
Американские астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен 27 мая отправятся на пилотируемом корабле Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
ТАСС 17 апреля в 12:50
Футбол
Лига чемпионов возобновится 7 августа
Что касается Лиги Европы, то она будет снята с паузы уже 2 августа. Отметим, что матчи будут проходить с периодичностью в три дня.
ГЛАС.RU 00:21
Происшествия
Первый ребенок в Новосибирской области заразился коронавирусом
Оперативный штаб утром в субботу, 18 апреля сообщил о выявлении еще 10 человек в Новосибирской области, инфицированных коронавирусом.
Kursk.com вчера в 03:22
Общество
Депздрав: число госпитализированных с коронавирусом в Москве не растет
Число людей, находящихся в московских больницах из-за коронавирусной инфекции, остается на одном уровне, заявил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.
Газета.Ru 01:30
Общество
Власти Японии выдадут всем гражданам деньги
Власти Японии решили начать прямые выплаты всем жителям страны с мая, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
ИжевскИнфо.РУ 17 апреля в 07:01
Кино
Том Харди показал, как выглядит «Веном» без спецэффектов
Ревизор.ру вчера в 00:34
Происшествия
На Сахалине нарушители режима изоляции заплатят 1,5 миллиона рублей
1,5 миллиона рублей - такова общая сумма штрафов, которую предстоит выплатить за нарушение режима изоляции жителям Сахалинской области.
Российская газета 00:48
Экономика
WP сообщила о рекордных долгах в США из-за эпидемии коронавируса
Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране.
РБК 00:19
Здоровье
Онищенко рассчитал сроки снятия карантина
Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко заявил, что на отмену режима самоизоляции в стране могут уйти полтора месяца, если ситуация будет развиваться благоприятно.
Рамблер 17 апреля в 09:16
Политика
Стало известно, где Путин и Мишустин встретят Пасху
Российский лидер Владимир Путин не пойдет на пасхальное богослужение в Храм Христа Спасителя, но поставит свечу в часовне на территории резиденции в Ново-Огарево, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Вести.Ru вчера в 07:30
Политика
На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны
Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
Экономика
Почему инвесторам стоит отказаться от гособлигаций США – мнение Рэя Далио
Рэй Далио, основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates, считает, что инвесторы поведут себя «сумасшедшим образом», если продолжат держать государственные облигации.
Financial One 16 апреля в 07:59
Общество
У заместителя губернатора Нижегородской области выявили коронавирус
"Коронавирус выявлен у заместителя губернатора Нижегородской области Игоря Носова", - отметили в пресс-службе со ссылкой на главу региона Глеба Никитина.
ТАСС вчера в 16:57
Общество
В МЧС призвали не носить маски на улице
МЧС России призывает отказаться от ношения масок на улице, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Вестник Кавказа 17 апреля в 00:08
Футбол
Хачериди пытался ударить главного арбитра матча с «Витебском»
Матч ТВ вчера в 16:30
Происшествия
В Саратовской области коронавирусом заразились еще 16 человек
За минувшие сутки на территории Саратовской области заболевание коронавирусом выявлено у 16 человек.
АиФ Саратов 01:59