Экономика

Вести.RuВести.RuДва триллиона рублей направят на помощь экономике в условиях пандемии

Правительство направит более двух триллионов рублей на поддержку экономики в условиях эпидемии коронавируса. Куда и как будут распределяться эти средства, сегодня обсуждали на заседании правительства.
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Куда подавать заявки о получении денег от государства на выплату зарплат

Время Бухгалтера17 апреля в 09:13

Два триллиона рублей направят на помощь экономике в условиях пандемии

Вести.Ru16 апреля в 13:54

Мишустин назвал дату первых безвозмездных выплат бизнесу в связи с коронавирусом

Rambler News Service16 апреля в 06:34

Мишустин: Финансовую помощь российские предприниматели начнут получать с 18 мая

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Более 500 тыс. предпринимателей получат средства на выплату зарплат

EastRussia16 апреля в 07:25

«Ночной бухгалтер». Уже известно, как компании безвозмездно получить деньги на зарплату

ИА Клерк.Ру16 апреля в 09:00
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Транспорт

В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
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Общество

Предсказана мощность второй волны эпидемии коронавируса

15 апреля академик РАН Александр Чучалин заявил, что Россия находится во второй, более активной волне распространения коронавируса.
Lenta.ru 00:56
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Здоровье

Профессор РАН объяснил низкую смертность среди россиян от коронавируса

Эффективное выявление легких случаев заражения коронавирусом и своевременная подготовка медицинских учреждений в России позволяют держать уровень смертности на очень низком уровне.
РИА Новости вчера в 18:48
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Общество

Отец гонщика Роберта Шварцмана скончался от коронавируса

Prognozist вчера в 13:11
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Футбол

Тотти признался, почему завершил футбольную карьеру в 2017 году

Тотти заметил, что три года назад находился в хорошей физической форме и не собирался завершать карьеру, несмотря на 40-летний возраст.
RT на русском вчера в 18:56
Религия

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
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Общество

Доктор Комаровский научил правильно дезинфицировать маски

Доктор Комаровский удивился тому, что люди пытаются кипятить защитные маски или вымачивать их в спирте.
Аргументы недели вчера в 08:25
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Происшествия

В российском городе нарушители самоизоляции провели тайную вечеринку

Жители Екатеринбурга провели тайную вечеринку в двухкомнатной квартире, нарушив тем самым режим всеобщей изоляции, введенный в России в связи с угрозой распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 10:53
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Общество

Какие организации в Тульской области работают с 18 апреля

18 апреля губернатор Тульской области Алексей Дюмин внес изменения в Указ о перечне организаций, работающих во время самоизоляции.
Тульская пресса вчера в 11:57
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Армия и оружие

Украинские силовики зафиксировали пять обстрелов в Донбассе за сутки

Украинские силовики обвинили ополченцев Донбасса в пяти обстрелах на неподконтрольных Киеву территориях за прошедшие сутки.
Московский Комсомолец 01:26
Происшествия

СК опубликовал видео задержания замглавы Хакасии

Следственный комитет в субботу, 18 апреля, опубликовал видео задержания исполняющего обязанности заметителя губернатора Хакасии Сергея Новикова.
Известия вчера в 03:12
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Происшествия

В Красноярском крае умерли первые два человека с коронавирусом

Два первых летальных случая, связанных с коронавирусом, зафиксированы в Красноярском крае.
ТАСС 00:47
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Политика

Трамп о коронавирусе: Китай может понести ответственность

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Китай намеренно допустил вспышку вызванного коронавирусом нового типа заболевания, то для него должны быть последствия.
Вести.Ru вчера в 19:19
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Политика

«На Бога надейся, а сам не плошай»: Путин поздравил россиян с Пасхой

В поздравлении Путин отметил, что праздник в этом году проходит в условиях вынужденных ограничений из-за коронавируса.
RuNews24.ru 02:12
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Космос

NASA впервые почти за девять лет отправит астронавтов на МКС из США

Американские астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен 27 мая отправятся на пилотируемом корабле Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
ТАСС 17 апреля в 12:50
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Футбол

Лига чемпионов возобновится 7 августа

Что касается Лиги Европы, то она будет снята с паузы уже 2 августа. Отметим, что матчи будут проходить с периодичностью в три дня.
ГЛАС.RU 00:21
Происшествия

Первый ребенок в Новосибирской области заразился коронавирусом

Оперативный штаб утром в субботу, 18 апреля сообщил о выявлении еще 10 человек в Новосибирской области, инфицированных коронавирусом.
Kursk.com вчера в 03:22
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Общество

Депздрав: число госпитализированных с коронавирусом в Москве не растет

Число людей, находящихся в московских больницах из-за коронавирусной инфекции, остается на одном уровне, заявил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.
Газета.Ru 01:30
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Общество

Власти Японии выдадут всем гражданам деньги

Власти Японии решили начать прямые выплаты всем жителям страны с мая, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
ИжевскИнфо.РУ 17 апреля в 07:01
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Кино

Том Харди показал, как выглядит «Веном» без спецэффектов

Ревизор.ру вчера в 00:34
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Происшествия

На Сахалине нарушители режима изоляции заплатят 1,5 миллиона рублей

1,5 миллиона рублей - такова общая сумма штрафов, которую предстоит выплатить за нарушение режима изоляции жителям Сахалинской области.
Российская газета 00:48
Экономика

WP сообщила о рекордных долгах в США из-за эпидемии коронавируса

Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране.
РБК 00:19
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Здоровье

Онищенко рассчитал сроки снятия карантина

Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко заявил, что на отмену режима самоизоляции в стране могут уйти полтора месяца, если ситуация будет развиваться благоприятно.
Рамблер 17 апреля в 09:16
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Политика

Стало известно, где Путин и Мишустин встретят Пасху

Российский лидер Владимир Путин не пойдет на пасхальное богослужение в Храм Христа Спасителя, но поставит свечу в часовне на территории резиденции в Ново-Огарево, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Вести.Ru вчера в 07:30
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Политика

На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны

Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
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Экономика

Почему инвесторам стоит отказаться от гособлигаций США – мнение Рэя Далио

Рэй Далио, основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates, считает, что инвесторы поведут себя «сумасшедшим образом», если продолжат держать государственные облигации.
Financial One 16 апреля в 07:59
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Общество

У заместителя губернатора Нижегородской области выявили коронавирус

"Коронавирус выявлен у заместителя губернатора Нижегородской области Игоря Носова", - отметили в пресс-службе со ссылкой на главу региона Глеба Никитина.
ТАСС вчера в 16:57
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Общество

В МЧС призвали не носить маски на улице

МЧС России призывает отказаться от ношения масок на улице, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Вестник Кавказа 17 апреля в 00:08
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Хачериди пытался ударить главного арбитра матча с «Витебском»

Матч ТВ вчера в 16:30
Происшествия

В Саратовской области коронавирусом заразились еще 16 человек

За минувшие сутки на территории Саратовской области заболевание коронавирусом выявлено у 16 человек.
АиФ Саратов 01:59
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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