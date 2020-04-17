Правительство направит более двух триллионов рублей на поддержку экономики в условиях эпидемии коронавируса. Куда и как будут распределяться эти средства, сегодня обсуждали на заседании правительства.

Два триллиона рублей направят на помощь экономике в условиях пандемии

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