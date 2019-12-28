Политика

РИА НовостиРИА НовостиДва украинских телеканала показали поздравление Порошенко

Два украинских телеканала - "Прямой" и "Пятый" - в новогоднюю ночь показали обращение бывшего президента Петра Порошенко, а в первые минуты после полуночи - поздравление нынешнего лидера страны Владимира Зеленского.
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с чего всё началось
Перед официальным поздравлением действующего президента Украины Владимира Зеленского два телеканала "Прямой" и "5 канал" в новогоднюю ночь показали поздравление экс-президента страны
 Петра Порошенко, сообщает местный портал "Главред".
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