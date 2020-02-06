с чего всё началось

TCS Group (головная компания Тинькофф Банка и «Тинькофф страхования») планирует инвестировать €25 млн в создание финтех-компании, ориентированной на розничных клиентов в странах Европы, за исключением СНГ, следует из раскрытия группы на Лондонской фондовой бирже.

«Тинькофф» инвестирует до €25 млн в стартап для рынков Европы

Общество Тюменский губернатор рассказал о причинах введения карантина в школах Введение карантина в тюменских школах не связано с транспортировкой в регион эвакуированных из Китая из-за коронавируса, сообщил в четверг губернатор Тюменской области Александр Моор.

Авто Новый BMW 4-Series получит огромную решетку радиатора В Сети появились шпионские снимки, которые подтверждают, что новый BMW 4-Series все-таки получил огромную радиаторную решетку, которая повергла публику в шок минувшей осенью.

Авто Российская бесступенчатая трансмиссия экономит до 30% топлива Курганские ученые работают над бесступенчатой механической коробкой передач, которая может улучшить динамику разгона автомобиля и снизить расход топлива до 30%.

Авто Hyundai представил рестайлинговый Hyundai Tucson Компания Hyundai представила на автосалоне Auto Expo 2020 в Дели обновленный Hyundai Tucson.

Общество В московском аэропорту задержали пятерых израильтян Сотрудники пограничной службы задержали пятерых граждан Израиля в московском аэропорту Шереметьево при прохождении паспортного контроля.