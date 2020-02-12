В офисе почтовой компании в районе Слотердейк в Амстердаме произошел взрыв, примерно через полчаса второе устройство сдетонировало в сортировочном центре PostNL в городе Керкраде на юго-востоке Нидерландов. Об этом в среду, 12 февраля, сообщает интернет-издание Nu.nl.

Два взрыва произошли в почтовых отделениях в Нидерландах

Экономика ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.

Происшествия В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.

Политика Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты над Идлибом Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты в небе над провинцией Идлиб в Сирии, если они будут представлять опасность турецким силам в данном регионе.

Кино Российский прокат возглавили «Хищные птицы» На вершине списка, что вполне предсказуемо, удалой кинокомикс "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" (Birds of Prey), взявший на старте 243,4 млн рублей.

Общество Минтруд упростит процедуру получения маткапитала и выплат на детей Для получения пособия на ребенка от трех до семи лет, которое положено семьям со среднедушевым доходом меньше прожиточного минимума, понадобится только написать заявление.

Общество Китайскому коронавирусу дали официальное название Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус озвучил официальное название нового китайского коронавируса.

Общество Власти изменят правила компенсации ущерба владельцам недвижимости Речь идет о возмещении убытков при ухудшении качества земель, ограничении прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков и правообладателей объектов, расположенных на этих участках, а также при изменении зон с особым использованием земель.

Политика Bloomberg: Путин меняет Конституцию из-за провала плана объединиться с Белоруссией «Путин видит себя мировым лидером, и ему очень трудно отмежеваться от роли президента», – цитирует Bloomberg Глеба Павловского (работал советником Кремля с 2000 по 2011 г.). По его мнению, несмотря на то что поправки в Конституцию могут дать Путину некоторый контроль, все же роль главы усиленного Госсовета объединенной страны является лучшим вариантом, сказал Павловский.

Общество В Португалии арестовали счета самой богатой женщины Африки Душ Сантуш занимала первое место в списке самых богатых людей Анголы и была самой богатой женщиной Африки.

Общество В Думу внесли поправки о расширении маткапитала Семьи, где первый ребенок родился или был усыновлен с 1 января этого года, должны получить 466 617 рублей, а при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих сумма выплат будет насчитывать 616 617 рублей.

Технологии Новый двигатель для ракеты-носителя «Союз-5» становится реальностью Государственная корпорация Роскосмос сообщает о том, что в Воронежском центре ракетного двигателестроения стартовали экспериментальные работы по созданию двигателя для перспективной российской ракеты-носителя «Союз-5».

Политика Матвиенко поддержала инициативу о появлении пожизненных сенаторов Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает предложение о введении статуса пожизненных сенаторов, наличие таких людей повысит авторитет верхней палаты.

Экономика Правительство вернулось к идее снизить страховые взносы Как сообщается, идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017-2018 годах: их хотели снизить до 22%, а взамен повысить НДС с 18% до 22%.