Происшествия
ИзвестияДва взрыва произошли в почтовых отделениях в Нидерландах
В офисе почтовой компании в районе Слотердейк в Амстердаме произошел взрыв, примерно через полчаса второе устройство сдетонировало в сортировочном центре PostNL в городе Керкраде на юго-востоке Нидерландов. Об этом в среду, 12 февраля, сообщает интернет-издание Nu.nl.
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Происшествия
СК возбудил дело после суицида в суде экс-главы управления ФСИН
Следственный комитет России возбудил дело о халатности после суицида в суде экс-главы управления ФСИН Виктора Свиридова.
Общество
Убийцу Немцова хотят перевести из колонии в тюрьму
Происшествия
Уборщица российского интерната занялась сексом с двумя воспитанниками
В Полтавском районе Омской области уборщица интерната пригласила к себе в гости двоих малолетних воспитанников учреждения и занялась с ними сексом.
Политика
Комитет Думы одобрил право экс-президентов быть сенаторами пожизненно
Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к Конституции, которые, в частности, предполагают право бывших президентов России претендовать на одну из семи квот пожизненного члена Совета Федерации.
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В МЮ уверены, что клубу удастся опередить «Челси» в борьбе за Санчо
Недавно стало известно, что "Боруссия" повысила цену на Санчо до 120 млн фунтов, и, по слухам, МЮ готов выплатить "шмелям" эту сумму.
Авто
Родстер Aston Martin Vantage получил рекордно быструю крышу
Цена модели Aston Martin Vantage Roadster в Британии составляет 126950 фунтов, что на 12100 дороже купе Vantage.
Гаджеты
Microsoft для разработчиков выпустила ОС Windows 10X
Ожидается, что к концу года производители уже выпустят первые устройства под управлением перспективной операционной системы.
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NAVI прошли на мейджор ESL One Los Angeles
NAVI всухую победила HellRaisers в матче за выход на ESL One Los Angeles. «Рожденные побеждать» прошли на мейджор с первого места.
Происшествия
СК проверит видео праздника силовиков в Тюмени с воровскими лозунгами
Футбол
Дзюба пошутил над Слуцким, сравнив его с героем мультфильма
Ранее тренер называл Артема "игрочишкой" и сравнивал его бюст с реальным образом. Слуцкий возглавил казанский клуб в декабре 2019 года.
Культура
Шоу телеведущей Ксении Собчак на Первом канале раскритиковали
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Политика
В Кремле оценили идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Идеи Киева о поставках воды в Крым на коммерческой основе могут рассматриваться, но этот регион России не может быть объектом каких-то разменов, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
Здоровье
Челябинка звонила в больницу 327 раз, чтобы вызвать врача ребёнку
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В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
Политика
Кремль отреагировал на слухи о плане Путина по созданию сверхдержавы
Президент России Владимир Путин не предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединить возглавляемые ими государства, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Экономика
Мишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка
Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ, пишет РИА Новости.
Политика
Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным худшей в своей жизни
Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал саммит лидеров стран «нормандской четверки», на котором были подписаны Минские соглашения, одной из худших ночей в его жизни.
Армия и оружие
Кремль ответил на обвинения Эрдогана о нападениях в Сирии
Россия продолжает придерживаться сочинских соглашений с Турцией по ситуации в Сирии, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
Шоу-бизнес
Галкин показал, как Пугачева и дети встречают его после работы
Российский шоумен Максим Галкин опубликовал домашнее видео, запечатлевшее, как Алла Пугачева и дети встречают его после работы.
Политика
Жаров может уйти из Роскомнадзора в «Газпром-медиа»
Жарова в Роскомнадзоре может заменить Андрей Липов, начальник управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи, говорят все три собеседника «Ведомостей».
Политика
За два года уровень доверия к Путину упал почти в два раза
Глава государства занял первое место, но по сравнению с ноябрём 2017 года уровень доверия к нему упал в два раза.
Общество
Польша запросила у «Газпрома» данные по делу «Северного потока — 2»
Польша запросила у «Газпрома» информацию и документы для проведения расследования в отношении «Северного потока — 2», запрос поступил от Польского комитета конкуренции и защиты потребителей (UOKiK).
Здоровье
В ЛДПР предложили расширить федеральный перечень редких заболеваний
Депутаты фракции ЛДПР Евгений Марков, Сергей Натаров, Кирилл Черкасов и Игорь Торощин внесли в нижнюю палату парламента законопроект о включении спинальной мышечной атрофии (СМА) в федеральный перечень редких (орфанных) заболеваний, документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.
Наука
Физики оценили рост квантовых возмущений в ранней Вселенной
Ученые построили численную модель роста неоднородностей из квантовых флуктуаций в темные века в рамках теории инфляционного расширения.
Общество
СМИ сообщили, что Коби Брайант и его дочь были похоронены 7 февраля
Напомним, Коби Брайант погиб при крушении вертолета в американском штате Калифорния.
Шоу-бизнес
Отношения с канадской миллионершей подтвердил Прохор Шаляпин
Свои отношения с 40-летней Татьяной певец подтвердил в интервью с журналистом одного из популярных изданий.
Авто
Nissan может приостановить выпуск автомобилей в России
Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на представительство японской марки в России, в марте конвейер на российском автозаводе Nissan может быть приостановлен.
Политика
Казахстан предложил России свое участие в «Силе Сибири — 2»
Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев в ходе встречи с министром энергетики РФ Александром Новаком предложил рассмотреть возможность прохождения газопровода "Сила Сибири-2" по территории республики с дальнейшим присоединением к газопроводной системе Китая "Запад – Восток", сообщила пресс-служба казахстанского министерства энергетики.