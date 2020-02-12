В офисе почтовой компании в районе Слотердейк в Амстердаме произошел взрыв, примерно через полчаса второе устройство сдетонировало в сортировочном центре PostNL в городе Керкраде на юго-востоке Нидерландов. Об этом в среду, 12 февраля, сообщает интернет-издание Nu.nl.

Два взрыва произошли в почтовых отделениях в Нидерландах

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