Происшествия

ИзвестияИзвестияДва взрыва произошли в почтовых отделениях в Нидерландах

В офисе почтовой компании в районе Слотердейк в Амстердаме произошел взрыв, примерно через полчаса второе устройство сдетонировало в сортировочном центре PostNL в городе Керкраде на юго-востоке Нидерландов. Об этом в среду, 12 февраля, сообщает интернет-издание Nu.nl.
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В Нидерландах в двух почтовых отделениях прогремели взрывы

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