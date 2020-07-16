Политика

РБКРБКДва заместителя главы Верховного суда решили уйти в отставку

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) сообщила о том, что утром в пятницу рассмотрит вопрос о прекращении полномочий двух заместителей главы Верховного суда — Василия Нечаева и Олега Свириденко. Об этом говорится в опубликованном на сайте ВККС заявлении о дополнительной повестке.
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Однокурсница Путина может занять должность зампредседателя Верховного Суда

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В Верховном суде меняются председатели двух ведущих коллегий

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«Открытые медиа» пишут, что главой экономической коллегии Верховного суда может стать однокурсница Владимира Путина

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Два заместителя главы Верховного суда РФ подали в отставку

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Однокурсница Путина из Петербурга претендует на пост зампредседателя Верховного суда по экономическим спорам. Она специалист по уголовным делам

Фонтанка.Ру15:15

Два заместителя главы Верховного суда решили уйти в отставку

РБК16:34

«Открытые медиа»: главой экономической коллегии Верховного суда станет однокурсница Путина

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Происшествия

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Футбол

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В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в заявлении.
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Что касается штрафа за нарушение тишины, то сейчас, например, в московском КоАП установлена сумма от 1 до 2 тысяч рублей.
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В Минобороны назвали цель выхода США из Договора по открытому небу

Начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности (входит в Минобороны России) Сергей Рыжков заявил, что Соединенные Штаты решили выйти из Договора по открытому небу (ДОН), желая взять под контроль весь космос, а также стремясь избежать инспекции американской территории.
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Армия и оружие

В ДНР сообщили о погибшем в районе Зайцево наемнике из США

Погибший в районе Зайцево в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике (ДНР) диверсант, тело которого накануне передали на подконтрольную Киеву территорию, — американский наемник.
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Общество

В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания

Исполнительные власти и законодатели штата Мичиган борются за освобождение 15-летней школьницы, которую отправили в места лишения свободы для несовершеннолетних за невыполнение домашнего задания, пишет Detroit Metro Times.
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Энергетика

Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%

Напомним, в июне 2019 года ФАС выпустила приказ о повышении оптовых цен на газ для населения и промышленных потребителей с 1 июля на 1,4%. Предыдущая индексация была в позапрошлом году: с 1 июля 2018 года цены на газ были увеличены на 3,4%.
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В России завершился весенний военный призыв

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В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля

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Россия и Турция договорились о возобновлении авиасообщения с 15 июля, сообщает Anadolu со ссылкой на Минтранс Турции.
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Пушков прокомментировал реакцию Горбачева на обвинения в капитуляции

Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию первого президента СССР Михаила Горбачева на обвинения в "геополитической капитуляции".
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Назван главный признак осложнений от коронавируса

Французские ученые назвали главную отличительную черту пациентов, для которых высок риск тяжелых осложнений COVID-19.
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Пожар на корабле ВМС США может обернуться экологической катастрофой

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