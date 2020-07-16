Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) сообщила о том, что утром в пятницу рассмотрит вопрос о прекращении полномочий двух заместителей главы Верховного суда — Василия Нечаева и Олега Свириденко. Об этом говорится в опубликованном на сайте ВККС заявлении о дополнительной повестке.

Два заместителя главы Верховного суда решили уйти в отставку

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