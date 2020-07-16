Политика
РБКДва заместителя главы Верховного суда решили уйти в отставку
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) сообщила о том, что утром в пятницу рассмотрит вопрос о прекращении полномочий двух заместителей главы Верховного суда — Василия Нечаева и Олега Свириденко. Об этом говорится в опубликованном на сайте ВККС заявлении о дополнительной повестке.
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Однокурсница Путина может занять должность зампредседателя Верховного Суда
Московский Комсомолец19:12
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Футбол
Локомотив — ЦСКА 2:1
РИА Новости 14:39
Общество
В первый день сдачи ЕГЭ в Удмуртии 23 выпускника получили 100 баллов
12 выпускников нынешнего года и один — прошлых лет получили высший балл по литературе. Семеро школьников — по информатике.
REGNUM 06:16
Авто
По обходу воронежского села Лосево проехало 220 тысяч автомобилей
За десять дней после открытия, состоявшегося 4 июля, по новому обходу Лосево и Павловска на М-4 «Дон» в Воронежской области проехало почти 220 тысяч автомобилей, рассказали в пресс-службе «Автодора».
АиФ Воронеж 09:43
Общество
В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в заявлении.
RT на русском 16:17
Общество
Госдума рассмотрит закон, увеличивающий штраф за нарушение тишины
Что касается штрафа за нарушение тишины, то сейчас, например, в московском КоАП установлена сумма от 1 до 2 тысяч рублей.
Вести.Ru 05:14
Кино
В свежем ролике HBO Max показали кадры сериала Ридли Скотта
Игромания.ру вчера в 07:43
Игры
Коробочная версия Microsoft Flight Simulator выйдет на 10 DVD-дисках
В четверг, 16 июля, стало известно о том, что коробочная версия Microsoft Flight Simulator выйдет на 10 DVD-дисках.
Piter.tv 06:31
Политика
В Минобороны назвали цель выхода США из Договора по открытому небу
Начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности (входит в Минобороны России) Сергей Рыжков заявил, что Соединенные Штаты решили выйти из Договора по открытому небу (ДОН), желая взять под контроль весь космос, а также стремясь избежать инспекции американской территории.
Известия 20:55
Армия и оружие
В ДНР сообщили о погибшем в районе Зайцево наемнике из США
Погибший в районе Зайцево в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике (ДНР) диверсант, тело которого накануне передали на подконтрольную Киеву территорию, — американский наемник.
Известия 13:14
Общество
В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания
Исполнительные власти и законодатели штата Мичиган борются за освобождение 15-летней школьницы, которую отправили в места лишения свободы для несовершеннолетних за невыполнение домашнего задания, пишет Detroit Metro Times.
РИА Новости 22:01
Энергетика
Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%
Напомним, в июне 2019 года ФАС выпустила приказ о повышении оптовых цен на газ для населения и промышленных потребителей с 1 июля на 1,4%. Предыдущая индексация была в позапрошлом году: с 1 июля 2018 года цены на газ были увеличены на 3,4%.
Коммерсантъ 13:52
Армия и оружие
В России завершился весенний военный призыв
Общественное телевидение России 05:24
Общество
В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля
Акция «Бессмертный полк» не состоится в назначенный день 26 июля, сообщили организаторы.
BFM.ru 09:05
Наука
Российские ученые исследуют возможность предотвращать землетрясения
Ученые, помимо задачи предсказания землетрясений, говорят также о возможности их трансформации, чтобы избежать катастрофического развития событий.
ИА Красная Весна 16:03
Технологии
Google инвестирует $4,5 млрд в производство смартфонов в Индии
Американская корпорация Google в течение ближайших нескольких лет планирует инвестировать $4,5 млрд в индийскую компанию Jio Platforms с целью производства бюджетных смартфонов для малоимущих слоев населения Индии.
ТАСС 09:16
Наука
Воздействие на организм сетей 4G и 5G проверили на рыбах
В Соединенных Штатах исследовали, как сети мобильной связи нового поколения могут воздействовать на живые организмы.
Городовой 14 июля в 14:15
Общество
Авиасообщение между Россией и Турцией возобновится с 15 июля
Россия и Турция договорились о возобновлении авиасообщения с 15 июля, сообщает Anadolu со ссылкой на Минтранс Турции.
Дождь вчера в 06:12
Шоу-бизнес
Елена Проклова вступилась за Ефремова, назвав его больным человеком
Проклова признала, что Ефремов, как и любой другой человек, должен отвечать за свои действия, однако призвала общество строго судить в первую очередь себя.
Пятый канал вчера в 22:39
Политика
Пушков прокомментировал реакцию Горбачева на обвинения в капитуляции
Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию первого президента СССР Михаила Горбачева на обвинения в "геополитической капитуляции".
РИА Новости 10:47
Наука
Назван главный признак осложнений от коронавируса
Французские ученые назвали главную отличительную черту пациентов, для которых высок риск тяжелых осложнений COVID-19.
Lenta.ru вчера в 23:46
Происшествия
Пожар на корабле ВМС США может обернуться экологической катастрофой
Экологическая катастрофа может стать следствием полного сгорания военного корабля США. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.
Газета.Ru 01:57
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в Российской Федерации. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:49
Общество
Установка памятника Ермаку в Тобольске вызвала споры
REGNUM вчера в 23:52
Армия и оружие
Military Watch: Россия сделала ставку на тяжелые истребители
В издании Military Watch заявили, что Россия сделала ставку на тяжелые истребители.
Piter.tv 08:10
Общество
Все российские регионы прошли пик эпидемии, сообщил эксперт
Как пояснил Тавадян, регионы сгруппированы по цветам, которым соответствуют разные значения индекса заболеваемости - R. R - это индекс репродукции инфекции, которая рассчитана по методике Роспотребнадзора.
РИА Новости 20:49
Наука
Раскрыта организация зрительной рабочей памяти
Зрительная рабочая память позволяет удерживать информацию о воспринятых объектах в течение короткого времени – пока мы решаем задачу, в которой необходимо использовать эту информацию.
Популярная механика 10:42