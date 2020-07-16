Политика
РБКДва заместителя главы Верховного суда решили уйти в отставку
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) сообщила о том, что утром в пятницу рассмотрит вопрос о прекращении полномочий двух заместителей главы Верховного суда — Василия Нечаева и Олега Свириденко. Об этом говорится в опубликованном на сайте ВККС заявлении о дополнительной повестке.
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Однокурсница Путина может занять должность зампредседателя Верховного Суда
Московский Комсомолец19:12
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Энергетика
Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%
Напомним, в июне 2019 года ФАС выпустила приказ о повышении оптовых цен на газ для населения и промышленных потребителей с 1 июля на 1,4%. Предыдущая индексация была в позапрошлом году: с 1 июля 2018 года цены на газ были увеличены на 3,4%.
Коммерсантъ 13:52
Общество
Останки Николая II могут идентифицировать с помощью модели его шляпы
RT на русском 19:57
Экономика
«Роснефть» отзывает иск к РБК на 43 млрд
Ранее речь шла о претензиях на 43 млрд рублей. О том, что иск отзывают, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.
BFM.ru 10:44
Экономика
Минфин не рассматривал изъятие накоплений граждан
Минфин не рассматривал принудительное использований средств на счетах граждан, чтобы профинансировать дефицит федерального бюджета.
Российская газета вчера в 10:51
Футбол
АЕК Карреры сыграл вничью с ПАОКом и остался на третьем месте
АЕК в матче 35-го тура чемпионата Греции сыграл вничью с ПАОКом со счетом 0:0. Оба клуба борются за второе место, которое дает право сыграть в квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона-2020/21.
Спорт-Экспресс вчера в 16:38
Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК 11:22
Происшествия
Пассажирка автобуса получила травмы при поездке по Южно-Сахалинску
В результате инцидента, 68-летняя женщина получила телесные повреждения.
АСТВ 21:08
Игры
Microsoft прекращает производство Xbox One X и Xbox One S без привода
Машины и Механизмы 19:10
Кино
Стриминг-сервис Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Телеканал 360° 09:29
Происшествия
Пожар на десантном корабле ВМС США в Сан-Диего потушен
Представитель командования Тихоокеанского флота США контр-адмирал Филип Собек сообщил журналистам, что возгорание на универсальном десантном корабле USS Bonhomme RіснаrdВМС США в Сан-Диего удалось потушить.
Московский Комсомолец 18:15
Футбол
ФК «Сочи» получит техническое поражение за матч с «Тамбовом»
Футбольный клуб «Сочи» получит техническое поражение в матче против «Тамбова» из-за коронавируса.
Известия 11:20
Футбол
«Локомотив» победил ЦСКА и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов
Клуб вырвал победу из рук ЦСКА и со счетом 2:1 пробил себе дорогу к Лиге чемпионов.
CT news 17:31
Армия и оружие
В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп
Вашингтон, 17 июля 2020, 02:29 — REGNUM Американская гиперзвуковая ракета, о которой с середины мая говорит президент США Дональд Трамп, прошла лётные испытания в марте 2020 года, сообщил 16 июля телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства обороны США.
REGNUM 19:29
Общество
Стало известно о масштабах наблюдения за россиянами во время пандемии
Международная правозащитная группа «Агора» опубликовала доклад о масштабах наблюдения за россиянами во время пандемии коронавируса.
Lenta.ru 12:17
Здоровье
Главный инфекционист рассказала, что число тяжелобольных COVID-19 растёт
Анна Симакова, главный инфекционист Приморского края рассказала, что на территории региона с каждым днём растёт количество тяжелобольных, а уровень заболеваемости не снижается.
АиФ Владивосток 20:37
Политика
В Минобороны назвали цель выхода США из Договора по открытому небу
Начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности (входит в Минобороны России) Сергей Рыжков заявил, что Соединенные Штаты решили выйти из Договора по открытому небу (ДОН), желая взять под контроль весь космос, а также стремясь избежать инспекции американской территории.
Известия 20:55
Автоспорт
«Рейсинг Пойнт» предложил контракт чемпиону «Формулы-1» Феттелю
News.ru вчера в 06:54
Общество
Бывший российский губернатор купил коттедж стоимостью в 30 своих годовых зарплат
Бывший курганский губернатор Олег Богомолов в 2014 году купил коттедж с земельным участком в Москве, стоимость недвижимости оценивается в 100 миллионов рублей.
Lenta.ru 11:01
Армия и оружие
F-35 и F-22 «теряют нюх» из-за умной обшивки русского Су-57
Фактически, отмечает издание Topwar, можно говорить о том, что комплекс РЭБ способен "обезоружить" американские F-35 и F-22.
Царьград 18:16
Происшествия
Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику
Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском 15:16
Космос
Астрономы обнаружили самый далекий гамма-всплеск во Вселенной
РИА Новости 14 июля в 11:33
Спорт
Президент МОК назвал ошибкой бойкот Олимпиады-1980 в Москве
Президент МОК Томас Бах поделился своим мнением по поводу бойкота рядом стран Олимпийских игр 1980 года в Москве.
Metaratings 18:00
Армия и оружие
Разведку у российских границ за неделю вели 32 самолета
Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 32 самолета-разведчика, отмечается в инфографике, которую публикует газета российских Вооруженных сил "Красная звезда".
РИА Новости 20:05
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в Российской Федерации. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:49
Армия и оружие
«МиГ» и «Сухой» совместно разработают истребитель шестого поколения
По словам собеседника агентства, конкурентами российских разработчиков являются авиапроизводители из США и Европы.
Российская газета 08:27
Театры
Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа
Piter.tv вчера в 08:12
Политика
Президент Польши оценил звонок российских пранкеров
Президент Польши Анджей Дуда посмеялся над розыгрышем российских пранкеров Вована и Лексуса.
Газета.Ru 04:42