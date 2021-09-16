Американский производитель и дистрибутор сельскохозяйственных удобрений CF Industries Holdings объявил, что приостанавливает работу двух своих заводов в Великобритании из-за высоких цен на газ в Европе.
На китайском популярном форуме Bilibili опубликовали фотографию процессорного разъема LGA 1700 с кодовым названием 15R1, который предназначается для грядущих настольных чипов Intel Core двенадцатого поколения.
Изучая топографию и минеральный состав части региона Arabia Terra на севере Марса, ученые недавно обнаружили свидетельства тысяч таких извержений, или "суперизвержений", которые являются самыми сильными из известных вулканических взрывов.