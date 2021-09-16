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Два завода в Великобритании приостановили работу из-за высоких цен на газ

Американский производитель и дистрибутор сельскохозяйственных удобрений CF Industries Holdings объявил, что приостанавливает работу двух своих заводов в Великобритании из-за высоких цен на газ в Европе.
Ведомости
Компания пока не может спрогнозировать, когда производственные комплексы снова начнут работу.
Lenta.ru
Многие эксперты читают, что Европа в настоящий момент переживает кризис с поставками энергоносителей на фоне рекордного роста цен на газ и электроэнергию.
OilCapital.ru
Перебои с электроэнергией, скорее всего, приведут к еще большему росту цен на энергоносители, провоцируя инфляцию и усугубляя и без того высокие издержки компаний.
OilCapital.ru

Подробнее о событии

Заводы компании CF Industries Holdings приостановили работу из-за высоких цен на газ
Banki Loans05:41
Два завода в Великобритании приостановили работу из-за высоких цен на газ
Ведомости06:47
CF Industries Holdings остановила работу производственных комплексов из-за цен на газ
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CF Industries Holdings сообщила об остановке двух своих производственных комплексов в Великобритании
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Два завода в Британии приостановили работу из-за роста цен на газ
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Британские заводы закрываются из-за энергетического кризиса в Европе
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Два британских завода приостановили работу из-за высоких цен на газ
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