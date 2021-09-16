ВедомостиДва завода в Великобритании приостановили работу из-за высоких цен на газАмериканский производитель и дистрибутор сельскохозяйственных удобрений CF Industries Holdings объявил, что приостанавливает работу двух своих заводов в Великобритании из-за высоких цен на газ в Европе.ВедомостиВ компании отметили, что не могут пока спрогнозировать, когда производственные комплексы снова возобновят работу.КомпанияМногие эксперты читают, что Европа в настоящий момент переживает кризис с поставками энергоносителей на фоне рекордного роста цен на газ и электроэнергию.OilCapital.ruПеребои с электроэнергией, скорее всего, приведут к еще большему росту цен на энергоносители, провоцируя инфляцию и усугубляя и без того высокие издержки компаний.OilCapital.ruЧитать далееСвернутьRuposters.ruRuposters.ruГЛАС.RUOilCapital.ruМИР 24РБК ИнвестицииТК ЗвездаГазета.RuНародные новостиЦентральная Служба НовостейИзвестияРегион onlineНовый ДеньIvbg.ruРусская ПланетаПодробнее о событииРекордные цены на электроэнергию в ЕС привели к остановке заводовГазета.Ru13:37CF Industries Holdings сообщила об остановке двух своих производственных комплексов в ВеликобританииПРАЙМ06:15Два завода в Британии приостановили работу из-за роста цен на газТАСС09:54Два завода в Великобритании приостановили работу из-за высоких цен на газВедомости06:47Закрытие двух заводов компании CF Industries стало признаком замедления экономики ЕвропыLenta.ru12:30Британские заводы закрываются из-за энергетического кризиса в ЕвропеProfinance.ru05:32Два британских завода приостановили работу из-за высоких цен на газКоммерсантъ04:44Показать ещёОценить149Поделиться