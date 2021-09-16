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Два завода в Великобритании приостановили работу из-за высоких цен на газ

Американский производитель и дистрибутор сельскохозяйственных удобрений CF Industries Holdings объявил, что приостанавливает работу двух своих заводов в Великобритании из-за высоких цен на газ в Европе.
Ведомости
В компании отметили
, что не могут пока спрогнозировать, когда производственные комплексы снова возобновят работу.
Компания
Многие эксперты читают, что Европа в настоящий момент переживает кризис с поставками энергоносителей на фоне рекордного роста цен на газ и электроэнергию.
OilCapital.ru
Перебои с электроэнергией, скорее всего, приведут к еще большему росту цен на энергоносители, провоцируя инфляцию и усугубляя и без того высокие издержки компаний.
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