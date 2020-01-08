Два землетрясения — магнитудой 4,9 и 4,5 произошли недалеко от атомной электростанции «Бушер» в Иране. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS). Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в 5:20 мск.

Два землетрясения произошли у АЭС «Бушер» в Иране

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