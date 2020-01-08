Происшествия

RT на русскомRT на русскомДва землетрясения произошли у АЭС «Бушер» в Иране

Два землетрясения — магнитудой 4,9 и 4,5 произошли недалеко от атомной электростанции «Бушер» в Иране. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS). Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в 5:20 мск.
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Землетрясения произошли в Иране возле АЭС «Бушер»

Телеканал 360°00:29

Землетрясения магнитудой 4,9 и 4,5 произошли возле АЭС «Бушер» в Иране

РБКвчера в 23:37

Землетрясения произошли у АЭС «Бушер» в Иране

РЕН ТВвчера в 23:42

Два землетрясения произошли у иранской атомной электростанции «Бушер»

Московский Комсомолецвчера в 23:41

Вблизи АЭС в Иране произошло землетрясение

Известия00:20

Два землетрясения произошли у АЭС «Бушер» в Иране

RT на русскомвчера в 23:34

В Иране у АЭС «Бушер» произошли землетрясения магнитудой 4,9 и 4,5

РИА Новостивчера в 23:33
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Происшествия

В Иране разбился пассажирский украинский Boeing

BFM.ru 00:27
Армия и оружие

Иран обосновал ракетный удар по базам США

Иран, нанеся ракетный удар по военным объектам США в Ираке, принял соразмерные меры самозащиты в рамках статьи 51 Устава ООН, которая гласит, что ни один член организации не ограничен в праве на индивидуальную самооборону в случае нападения на него.
Lenta.ru вчера в 21:43
Хоккей

Яков Тренин подрался со Здено Харой и едва не выиграл нокаутом

К россиянину тут же подъехал двухметровый партнёр Макэвоя Здено Хара, который толкнул Тренина и «приобнял» его со спины.
Чемпионат 00:30
Армия и оружие

В сенате сообщили о подготовке ответа США после атаки Ирана

США проводят "полную оценку" ситуации в Ираке, чтобы определить подходящие меры для ответа Ирану.
РЕН ТВ вчера в 20:01
Общество

В Госдуме назвали хамством поведение Жириновского на Красной площади

Ющенко назвал поведение Жириновского, который раздавал людям деньги на Красной площади, называя их "холопами", некорректным с человеческой и политической точек зрения.
Газета.Ru вчера в 18:11
Хоккей

«Вашингтон» разгромил «Оттаву» с дублем Овечкина

REGNUM вчера в 23:38
Происшествия

В Новосибирской области загорелся торговый комплекс

Торговый комплекс "Центральный" загорелся на площади более 3 тысяч квадратных метров в городе Искитим Новосибирской области, эвакуированы 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 00:53
Армия и оружие

Великобритания снова направит корабли в Ормузский пролив

Власти Великобритании направят в Ормузский пролив два корабля для обеспечения безопасности торговых судов в связи с возросшей напряженностью на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Страна Советов on-line 05 января в 03:46
Религия

Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе

Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Российская газета 06 января в 16:21
Армия и оружие

Трамп прокомментировал атаку Ирана на базы США словами «все хорошо»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал удар Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по двум американским авиабазам словами «все хорошо».
Lenta.ru вчера в 22:02
Экономика

Бюджет Волгоградской области запланировал средства на увеличение МРОТ

В бюджете Волгоградской области на 2020 год запланированы необходимые средства на увеличение МРОТ.
РИАЦ вчера в 00:17
Происшествия

Глава индонезийского управления по борьбе со стихиями едва не погиб в вертолете Ми-35. Видео

Глава индонезийского управления по борьбе со стихиями Донни Монардо потерпел неудачу при попытке вылететь на место наводнения — страна с начала года страдает от ливней, в результате чего погибли десятки человек.
Вести.Ru вчера в 08:58
Армия и оружие

США запретили американским авиакомпаниям полеты над Ираном и Ираком

Американским гражданским самолетам запрещены полеты над территориями Ирана, Ирака, а также над Персидским и Оманским заливами.
РБК вчера в 22:32
Общество

Определен самый популярный телеканал в России по итогам года

Самый популярный канал Наибольшая среднесуточная доля аудитории среди всех зрителей старше четырех лет, проживающих в крупных городах, в 2019 году вновь была, как следует из данных ECI Media Management на основе измерений Mediascope, у "России 1" — 11,8%.
РБК вчера в 08:15
Шоу-бизнес

Модель Оксана Самойлова показала дом в Майами

Оксана решила показать поклонникам в Инстаграме свое новое жилище.
Shraibikus News 06 января в 12:56
Шоу-бизнес

Вторая жена вернулась ухаживать за больным Джигарханяном из США

После нескольких лет разлуки прославленный актёр и режиссёр Армен Джигарханян воссоединился со своей второй экс-супругой Татьяной Власовой.
News.ru вчера в 02:28
Кино

Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар 2»

В официальном Twitter-аккаунте кинофраншизы "Аватар" опубликованы первые концепт-арты сиквела одного из самых знаменитых фильмов Джеймса Кэмерона.
Российская газета вчера в 17:25
Общество

Росстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков

Запись в реестре Росстандарта станет единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
РИА Новости вчера в 18:48
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru 06 января в 03:50
Политика

Путин заявил об обострении ситуации на Ближнем Востоке

Ситуация в Сирийской Арабской Республике кардинально поменялась, однако если говорить о регионе в целом, то она «кардинально обостряется».
ТК Звезда вчера в 16:38
Политика

Иран нанес ракетные удары по двум базам в Ираке, где находятся американские военные

Вице-президент США Майк Пенс провел брифинг по телефону для спикера Палаты Представителей Нэнси Пелоси по поводу атак - новость об ударах Пелоси узнала, находясь на совещании.
Эхо Москвы вчера в 22:03
Гаджеты

Intel анонсировала свою первую дискретную видеокарту для ноутбуков

Компания Intel позиционирует свою дискретную видеокарту, как высокопроизводительную и энергоэффективную, но тут стоит отметить, что все компании видеокарты описывают именно такими.
Astera вчера в 04:37
Хоккей

Ковальчук отдал передачу в дебютной игре за «Монреаль»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» дома потерпели поражение от «Виннипег Джетс» со счетом 2:3. В составе победителей отличились Джош Морриси с передач Николая Элерса и Блейка Уилера на 22-й минуте, сам Элерс в меньшинстве с передачи Уилера на 25-й минуте и Эндрю Копп на 51-й минуте.
Нева Спорт вчера в 02:24
Происшествия

В Новокузнецке во дворе многоэтажки нашли тело новорожденного

Тело новорожденной девочки обнаружено во дворе одного из многоквартирных домов в Новокузнецке Кемеровской области.
ТАСС вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Отдыхающий на Мальдивах Филипп Киркоров поздравил всех с Рождеством

Потом исполнитель едет на мероприятие в честь праздника и громко говорит: "С Рождеством всех".
Дни24 вчера в 04:57
Здоровье

Утренние привычки, которые запускают процесс похудения

Американские ученые установили, что при нахождении в утренние часы в течение 20-30 минут в свете солнечных лучей нормализуются многие процессы в организме, включая обмен веществ, который так важен для похудения.
SM News вчера в 10:26
Политика

Оппозиционер Миланович победил на выборах президента Хорватии

Согласно окончательным результатам, Миланович, который представляет оппозиционных социал-демократов, набрал 52,7% голосов, а нынешний президент Колинда Грабар-Китарович из правоцентристской партии Хорватское демократическое содружество получила 47,3%.
Газета.Ru 05 января в 18:46
Хоккей

Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» взять верх над «Колорадо» в НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграла «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 00:59
Общество

СМИ сообщили о бегстве туристов с зимних курортов в Грузии

РИА Новости вчера в 17:14
Здоровье

Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае достигло 59

В самом густонаселенном городе центрального Китая — Ухани — число заболевших неизвестной формой пневмонии достигло 59 человек.
РБК 05 января в 12:27
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