За сутки установлено 24 случая инфекции. По данным ресурса Стопкоронавирус.рф, за последние сутки в России установлено заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 – 8 572 в 84 регионах. В Коми зафиксировано 1 262 (+24) заболевших, 667 (+23) выздоровевших и 23 (+1) умерших.

Двадцать третий пациент с коронавирусом умер в Коми

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