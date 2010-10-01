Здоровье

КомиОнлайнКомиОнлайнДвадцать второй пациент с коронавирусом умер в Коми

Официально подтверждено 22 (+1) случая летального исхода у пациентов с коронавирусом. За последние сутки снято с медицинского учета по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 86 человек.
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Трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" вышел из германского порта Мукран (там находится логистический терминал проекта строительства "Северного потока 2"), свидетельствуют данные систем контроля передвижения морских судов.
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Армия и оружие

ПНС Ливии признало важность вмешательства Турции в войну

Вмешательство Турции изменило баланс сил в Ливии, заявил вице-премьер признанного ООН ливийского Правительства национального согласия (ПНС) Ахмед Муайтик.
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Опубликован редкий кадр Жанны Фриске во время болезни

Недавно младшая сестра Фриске опубликовала еще одно редкое архивное фото с артисткой.
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Происшествия

В Феодосии при пожаре в частном доме погиб пятилетний ребенок

В частном домовладении в Феодосии пожар унес жизнь пятилетнего ребенка.
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Общество

В Москве могут ослабить ограничения через две недели

В Москве через две недели могут смягчить ограничения из-за коронавируса, если ситуация будет улучшаться, заявила вице-мэр Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 24".
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Шоу-бизнес

Никас Сафронов резко ответил «жалующимся на безденежье» артистам

Никто из популярных артистов не находится на грани нищеты. Таким мнением в беседе с изданием "Собеседник" поделился художник Никас Сафронов.
РИА Новости вчера в 21:10
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Общество

В Москве с 1 июня частично заработают торговые центры

«С 1 июня в Москве возобновят работу порядка 47 тыс. предприятий торговли непродовольственными товарами, около 9 тыс. предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры, не включая пункты общественного питания, спортзалы и детские зоны», — приводит его слова ТАСС.
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Армия и оружие

Украина сделала неожиданное заявление о Донбассе

Запись сделана в феврале 2020 года.
Рамблер вчера в 09:58
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Игры

Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands

Компания Epic Games начала раздачу Borderlands: The Handsome Collection в Epic Games Store.
News.ru вчера в 12:51
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Политика

Украина включила ДНР и ЛНР в план по децентрализации

Правительство Украины включило самопровозглашенные ДНР и ЛНР, которые Киев считает «временно оккупированными территориями» в перспективные планы по децентрализации.
Rambler News Service вчера в 11:55
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Общество

В Москве возобновились задержания пикетчиков на Петровке, 38

В Москве около здания ГУ МВД по столице на Петровке, 38 полиция возобновила задержания участников одиночных пикетов в поддержку муниципального депутата и журналиста Ильи Азара.
Коммерсантъ 08:29
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Происшествия

Умер активист и журналист Сергей Мохнаткин

ТАСС вчера в 16:32
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Общество

Очаг коронавируса выявлен на Великолукском мясокомбинате

DP.RU 08:52
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Происшествия

В Петербурге задержана подпольная группа торговцев оружием

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Энергетика

«Газпром» начнет переговоры по газу с Беларусью после уплаты долгов

Начать переговоры о поставках газа в 2021 году с Беларусью можно будет после погашения Республикой долга за газ в 165 млн 570 тысяч долларов, считают в "Газпроме".
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Общество

Кадыров отреагировал на слухи о своем самолете

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Политика

В ФРГ сообщили о намерении Меркель стремиться к диалогу с Россией

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена достичь честного диалога с Россией.
Газета.Ru 06:38
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Врач рассказал, как не заразиться коронавирусом в общественных местах

Кондрахин отметил, что в фитнес-центрах следует следить за тем, чтобы человек дезинфицировал все, до чего дотрагивался и на что дышал.
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Общество

В Подмосковье смягчили ограничительные меры

Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая.
Lenta.ru вчера в 13:17
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Игры

Видео: 3D-художник показал, как мог бы выглядеть ремастер Diablo II на Unreal Engine 4

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Политика

Часть участников парада Победы заменят

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Здоровье

Правила профилактики коронавируса утвердил Роспотребнадзор

Основные правила профилактики коронавируса утвердил Роспотребнадзор. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Политика

Путин заявил о поддержке Ситникова на пост костромского губернатора

Президент поддержал планы губернатора Костромской области Сергея Ситникова баллотироваться на выборах главы региона.
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Выплату на детей 3-16 лет 1 июня получат 10 млн семей

Единовременную выплату на детей от трёх до 16 лет получат 10 млн семей уже 1 июня.
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Общество

Работающим с коронавирусом медикам втрое увеличат пенсионный стаж

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Со стены Новгородского кремля обрушилась часть облицовки

На территории Новгородского государственного музея-заповедника произошло обрушение части облицовки стены кремля.
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В ряде регионов РФ допустили очный формат выпускного 27 июня

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В МВД собираются создать приложение, которое будет обязательно к установке для всех приезжающих работать в Россию.
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Джастин Бибер опубликовал снимок с русским матерным словом

Многие задались вопросом, понимает ли сам Бибер, что на его снимке присутствует русское матерное слово.
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