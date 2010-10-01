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Двадцать второй пациент с коронавирусом умер в Коми

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Общество Работающим с коронавирусом медикам втрое увеличат пенсионный стаж Медработникам, работающих с заражёнными COVID-19 пациентами, засчитают в пенсионный стаж один день за три.