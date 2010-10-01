Здоровье
КомиОнлайнДвадцать второй пациент с коронавирусом умер в Коми
Официально подтверждено 22 (+1) случая летального исхода у пациентов с коронавирусом. За последние сутки снято с медицинского учета по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 86 человек.
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Общество
Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран
Трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" вышел из германского порта Мукран (там находится логистический терминал проекта строительства "Северного потока 2"), свидетельствуют данные систем контроля передвижения морских судов.
Интерфакс вчера в 02:57
Армия и оружие
ПНС Ливии признало важность вмешательства Турции в войну
Вмешательство Турции изменило баланс сил в Ливии, заявил вице-премьер признанного ООН ливийского Правительства национального согласия (ПНС) Ахмед Муайтик.
News.ru 05:38
Шоу-бизнес
Опубликован редкий кадр Жанны Фриске во время болезни
Недавно младшая сестра Фриске опубликовала еще одно редкое архивное фото с артисткой.
Народные новости вчера в 03:04
Происшествия
В Феодосии при пожаре в частном доме погиб пятилетний ребенок
В частном домовладении в Феодосии пожар унес жизнь пятилетнего ребенка.
Российская газета 08:54
Общество
В Москве могут ослабить ограничения через две недели
В Москве через две недели могут смягчить ограничения из-за коронавируса, если ситуация будет улучшаться, заявила вице-мэр Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 24".
РИА Новости 08:44
Шоу-бизнес
Никас Сафронов резко ответил «жалующимся на безденежье» артистам
Никто из популярных артистов не находится на грани нищеты. Таким мнением в беседе с изданием "Собеседник" поделился художник Никас Сафронов.
РИА Новости вчера в 21:10
Общество
В Москве с 1 июня частично заработают торговые центры
«С 1 июня в Москве возобновят работу порядка 47 тыс. предприятий торговли непродовольственными товарами, около 9 тыс. предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры, не включая пункты общественного питания, спортзалы и детские зоны», — приводит его слова ТАСС.
RT на русском 08:25
Армия и оружие
Украина сделала неожиданное заявление о Донбассе
Запись сделана в феврале 2020 года.
Рамблер вчера в 09:58
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands
Компания Epic Games начала раздачу Borderlands: The Handsome Collection в Epic Games Store.
News.ru вчера в 12:51
Политика
Украина включила ДНР и ЛНР в план по децентрализации
Правительство Украины включило самопровозглашенные ДНР и ЛНР, которые Киев считает «временно оккупированными территориями» в перспективные планы по децентрализации.
Rambler News Service вчера в 11:55
Общество
В Москве возобновились задержания пикетчиков на Петровке, 38
В Москве около здания ГУ МВД по столице на Петровке, 38 полиция возобновила задержания участников одиночных пикетов в поддержку муниципального депутата и журналиста Ильи Азара.
Коммерсантъ 08:29
Происшествия
Умер активист и журналист Сергей Мохнаткин
ТАСС вчера в 16:32
Происшествия
В Петербурге задержана подпольная группа торговцев оружием
RT на русском 06:03
Энергетика
«Газпром» начнет переговоры по газу с Беларусью после уплаты долгов
Начать переговоры о поставках газа в 2021 году с Беларусью можно будет после погашения Республикой долга за газ в 165 млн 570 тысяч долларов, считают в "Газпроме".
Российская газета 08:48
Общество
Кадыров отреагировал на слухи о своем самолете
Вести.Ru 09:37
Политика
В ФРГ сообщили о намерении Меркель стремиться к диалогу с Россией
Канцлер Германии Ангела Меркель намерена достичь честного диалога с Россией.
Газета.Ru 06:38
Здоровье
Врач рассказал, как не заразиться коронавирусом в общественных местах
Кондрахин отметил, что в фитнес-центрах следует следить за тем, чтобы человек дезинфицировал все, до чего дотрагивался и на что дышал.
Мой Брянск 02:31
Общество
В Подмосковье смягчили ограничительные меры
Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая.
Lenta.ru вчера в 13:17
Игры
Видео: 3D-художник показал, как мог бы выглядеть ремастер Diablo II на Unreal Engine 4
3DNews 06:24
Политика
Часть участников парада Победы заменят
ТАСС вчера в 17:11
Здоровье
Правила профилактики коронавируса утвердил Роспотребнадзор
Основные правила профилактики коронавируса утвердил Роспотребнадзор. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 07:19
Политика
Путин заявил о поддержке Ситникова на пост костромского губернатора
Президент поддержал планы губернатора Костромской области Сергея Ситникова баллотироваться на выборах главы региона.
Российская газета 08:55
Общество
Выплату на детей 3-16 лет 1 июня получат 10 млн семей
Единовременную выплату на детей от трёх до 16 лет получат 10 млн семей уже 1 июня.
News.ru 09:34
Общество
Работающим с коронавирусом медикам втрое увеличат пенсионный стаж
Медработникам, работающих с заражёнными COVID-19 пациентами, засчитают в пенсионный стаж один день за три.
Neva.Today 09:27
Происшествия
Со стены Новгородского кремля обрушилась часть облицовки
На территории Новгородского государственного музея-заповедника произошло обрушение части облицовки стены кремля.
РБК 08:27
Общество
В России предлагают создать специальное приложение для мигрантов
В МВД собираются создать приложение, которое будет обязательно к установке для всех приезжающих работать в Россию.
Плюс один +1 05:15
Шоу-бизнес
Джастин Бибер опубликовал снимок с русским матерным словом
Многие задались вопросом, понимает ли сам Бибер, что на его снимке присутствует русское матерное слово.
Вести.Ru 09:25