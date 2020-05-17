Торговые центы «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко», которые находятся у границы Санкт-Петербурга, вновь закрыли после возобновления работы 15 мая по решению правительства Ленинградской области. Об этом сообщается на сайте сети торговых центров «Мега» в воскресенье, 17 мая.

Две «Меги» под Петербургом вновь закрылись после двух дней работы

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