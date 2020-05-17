Общество
ИзвестияДве «Меги» под Петербургом вновь закрылись после двух дней работы
Торговые центы «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко», которые находятся у границы Санкт-Петербурга, вновь закрыли после возобновления работы 15 мая по решению правительства Ленинградской области. Об этом сообщается на сайте сети торговых центров «Мега» в воскресенье, 17 мая.
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Прокуратура начала проверку ТЦ «Мега» в Ленобласти после того, как магазины проработали сутки
КП - Санкт-Петербург11:17
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Общество
Бизнесмен Усманов вошел в топ-10 богатейших жителей Великобритании
Лондон, 17 мая 2020, 08:41 — REGNUM Седьмое место среди самых богатых жителей Великобритании занял российский бизнесмен Алишер Усманов, сообщает издание The Sunday Times.
REGNUM 01:41
Общество
В Центральной России ожидается аномально холодная погода
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни дневная температура в Центральной России будет ниже нормы на 3–4 градуса, передаёт ТАСС.
Моя Москва.онлайн 02:53
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Длинные ноги динозаврам были нужны не для развития скорости
До недавнего времени считалось, что длинные конечности нужны были им для развития большой скорости.
Piter.tv вчера в 13:43
Общество
Рост распространения коронавируса в России остановился
Пандемия COVID-19 Число выявленных случаев коронавируса в России достигло 281752, более 57 тысяч пациентов вылечились, 2631 скончался.
РИА Новости 07:06
Общество
Медики попросили не увольнять главврача больницы в Армавире
Сотрудники городской больницы в Армавире попросили вернуть главного врача Сергея Смирнова, которого решили уволить после жалоб из-за отсутствия выплат за работу с больными COVID-19.
Коммерсантъ 16:44
Происшествия
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АСТВ вчера в 02:44
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Саудовская Аравия готовит социальную революцию для мировой победы
Западные СМИ и экспертное сообщество испытывают острый когнитивный диссонанс по поводу действий Саудовской Аравии в контексте ценовой войны на нефтяном рынке: бюджетные сокращения, урезания социальных выплат и очевидный экономический кризис контрастируют с агрессивными действиями на финансовых рынках, которые указывают на то, что у Эр-Рияда есть некая долгосрочная стратегия и далекоидущие планы.
РИА Новости 01:00
Общество
В Бельгии медики устроили «коридор позора» для премьер-министра
Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру Софи Вильмес из-за сложившейся в стране ситуации с коронавирусом, передает телеканал RTBF.
Газета.Ru 14:32
Происшествия
В Канаде разбился самолет ВВС страны
Самолет пилотажной группы канадских военно-воздушных сил (ВВС) Snowbirds потерпел крушение близ города Камлупс в провинции Британская Колумбия, сообщается на странице ВВС Канады в Twitter.
Газета.Ru 16:37
Армия и оружие
Американское издание рассказало о «морском монстре» из России
Россия создает нового "морского монстра" - экраноплан А-050, пишет американское издание We Are the Mighty.
РИА Новости 18:48
Общество
Россияне смогут наблюдать МКС невооруженным глазом
Жители России и стран ближнего зарубежья до конца мая смогут наблюдать Международную космическую станцию (МКС) невооруженным глазом.
Газета.Ru 10:08
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru вчера в 16:02
Гаджеты
Китайская компания SMIC также не сможет снабжать Huawei процессорами
Международные издания обсуждали возможность использовать для этих целей китайскую компанию SMIC, которая также производит данные микропроцессоры, по современным технологиям, однако они занимают лишь 1% производимой предприятием продукции.
ИА Красная Весна 12:58
Футбол
Дель Пьеро попал в больницу из-за камня в почках
Экс-нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Италии по футболу Алессандро Дель Пьеро попал в больницу в Лос-Анджелесе с почечной коликой.
РИА Новости 18:41
Игры
Ubisoft подала в суд на Apple и Google из-за клона Rainbow Six
Ubisoft подала в суд на Alibaba Group Holding, Apple и Google.
Матч ТВ 15:13
Здоровье
В Северной Осетии родился ребенок, зараженный коронавирусом
С начала эпидемии в Северной Осетии число зараженных составляет 2 165 человек, 968 инфицированных находятся на лечении, 141 – в больницах.
RuNews24.ru 11:22
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ 17:27
Футбол
В УЕФА заявили о готовности сократить количество городов Евро-2020
Ранее в УЕФА прокомментировали появление сообщений о новом названии чемпионата Европы по футболу, который должен был пройти в текущем году.
Вечерняя Москва вчера в 15:06
Происшествия
Житель Камчатки осужден за призывы к убийству росгвардейцев
«Житель краевого центра с криминальным прошлым, требовавший сжигать представителей Росгвардии, осужден за публичные призывы к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ)», - говорится в сообщении.
Известия 19:55
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Названы первые кандидаты на вакцинацию от COVID-19
Глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, кому в первую очередь сделают прививку от коронавируса.
Газета.Ru 15:11
Футбол
«Фергюсон уничтожил меня». Нани рассказал, как не реализовал пенальти в игре с «Фулхэмом»
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Нани рассказал о своих воспоминаниях об игре 2-го тура английской Премьер-лиги с "Фулхэмом" в 2010 году, который завершился вничью 2:2.
Чемпионат 20:02
Экономика
Арендаторы смогут требовать скидку или разрывать договор без штрафа
Арендатор может потребовать снижения платы за помещение, а если владелец не уступит, будет вправе расторгнуть договор без штрафов до 1 октября 2020 г. А арендодатель может не возвращать обеспечительный платеж, если это предусмотрено договором.
Ведомости 17:06
Кино
Джонни Депп может не появиться в «Пиратах Карибского моря 6»
Напомню, во всех пяти частях «Пиратов Карибского моря» Депп сыграл одну из главных ролей - неутомимого, обаятельного разбойника Джека Воробья.
Inc-news.ru 13:19
Кино
Представлен рейтинг самых сексуальных фильмов всех времен
Комсомольская правда 09:52
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Ученые на хомяках доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19
Ученые из Университета Гонконга при помощи эксперимента с хомяками доказали высокую эффективность медицинских масок в борьбе с COVID-19, выяснив, что они помогают в значительной мере снизить бесконтактную передачу вируса, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на исследование.
РИА Новости 17:52
Футбол
Ла Лига разрешила клубам проводить групповые тренировки с 18 мая
Испанские клубы смогут проводить групповые тренировки с завтрашнего дня, 18 мая, сообщает пресс-служба «Барселоны» на официальном сайте.
Чемпионат 06:25
Авто
Hyundai рассказал о новинках для россиян
Genesis тоже в 2020 году привезет новые модели, и это будет первый кроссовер марки Genesis GV80 и новое поколение премиального седана G80.
Газета DAILY 10:13
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Екатеринбург возглавил список Forbes. «Недооцененный город»
Екатеринбург возглавил список недооцененных российских городов, который составил американский журнал Forbes.
URA.Ru 19:49
Энергетика
Нефть марки Brent поднялась в цене выше $32 за баррель
Лондон, 15 мая 2020, 11:56 — REGNUM Баррель нефти марки Brent с поставкой в июле подорожал до отметки, превышающей $32 на торгах 15 мая.
REGNUM 15 мая в 04:56