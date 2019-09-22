Происшествия
BFM.ruДве боевые машины ВДВ разбились на учениях «Центр-2019»
Две БМД разбились при десантировании из самолетов Ил-76 на учениях «Центр-2019» 20 сентября.
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Обнародована видеозапись падения машин ВДВ при десантировании под Оренбургом
Московский Комсомолец16:27
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Общество
Со вторника москвичей ждет ясная погода
Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.
Российская газета 05:03
Наука
Физики построили микроволновый диод
Физики из Китая и Канады построили простой, но эффективный «диод» для микроволн, который свободно пропускает волны в одном направлении и в тысячу раз ослабляет обратные волны.
N+1 19 сентября в 10:17
Армия и оружие
В США назвали худший самолет Второй мировой войны
Германский одноместный ракетный истребитель-перехватчик Ba 349 Natter вертикального взлета, предназначенный для противовоздушной обороны (ПВО), является худшим самолетом Второй мировой войны, пишет Air & Space.
Lenta.ru 17:06
Авто
Электрический седан Beijing EU7 поступил в продажу
Стартовали продажи электрического седана Beijing EU7.
Vevby.ru 07:15
Армия и оружие
Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео
В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
Lenta.ru вчера в 02:28
Армия и оружие
Шойгу назвал главную угрозу для России со стороны США
Сергей Шойгу видит главную угрозу для России и других стран в возможности США пойти на неразумные шаги из-за веры в силовое превосходство.
iReactor 02:15
Общество
Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч
Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru 11:29
Гаджеты
Самый мощный флагман Redmi красуется на фото вживую
На экране с настройками видно, что смартфон работает под управлением уже не самой новой операционной системы Android 9 с фирменной оболочкой MIUI 10.4.1.0.
Ferra 09:54
Общество
Девам не нужно расслабляться, а Стрельцы получат признание
Скоро вы получите признание и финансовое вознаграждение за труды. ♑️ Козерог Гороскоп для Козерогов советует не отказываться от общественных мероприятий.
Первоисточник Сыктывкар 20 сентября в 13:00
Футбол
Очередной гол Зе Луиша принес «Порту» победу над «Санта-Кларой»
В матче 6-го тура чемпионата Португалии «Порту» принимал «Санта-Клару» и добился победы со счетом 2:0.
Sport24.ru 17:27
Шоу-бизнес
Наташа Королева в белом тюрбане прогулялась по пляжу в Израиле
На кадрах в «сториз» Королева предстала в белом банном халате и тюрбане из обмотанного вокруг головы полотенца.
Телепрограмма 09:09
Политика
Россия собралась ратифицировать Парижское соглашение по климату
Президент России Владимир Путин намерен ратифицировать Парижское соглашение по климату от 2015 года.
Lenta.ru 12:50
Общество
Власти Индонезии перечислили 100 причин крушения Boeing 737 MAX
Власти Индонезии составили перечень причин, которые привели к катастрофе Boeing 737 MAX в октябре 2018 года, сообщает Wall Street Journal.
РБК 19:20
Здоровье
Названы смертельные сочетания лекарств и продуктов
Были зафиксированы случаи, когда сок грейпфрута в сочетании с лекарствами, которые снижают уровень холестерина, приводил к смерти пациента.
Lenta.ru 19:53
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов объяснил, почему променял Бузову на Костенко
Анастасию Костенко называли разлучницей, ведь именно к ней ушел Дмитрий Тарасов, который был в браке с известной телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.
Блокнот Ростов-на-Дону 05:11
Наука
Квантовый мониторинг запустил спонтанное нарушение симметрии в цепочке спинов
Физики из США, Аргентины и Испании предложили новый механизм спонтанного нарушения симметрии, связанный с измерениями квантового состояния системы.
N+1 17 сентября в 20:02
Политика
Лавров и Помпео проведут встречу в штаб-квартире ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь Соединенных Штатов встретятся в штаб-квартире ООН.
РЕН ТВ 17:00
Гаджеты
В Россию придет китайско-американский производитель очень необычных смартфонов
Palm образца 2018 года – это очень маленький смартфон на Android.
Dgl.ru 08:54
Политика
Оппозиция Венесуэлы направит делегацию на Генассамблею ООН
Оппозиционеры венесуэльской власти выступили с намерением направить делегацию на Генеральную ассамблею ООН.
РЕН ТВ 14:16
Общество
Правительство не планирует отменять профессиональные праздники
Правительство не будет отменять профессиональные праздники, сообщает "Коммерсантъ"
Газета.Ru 20 сентября в 11:35
Армия и оружие
NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»
Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
РИА Новости вчера в 19:24
Музыка
Comedy Club сняли пародию на «Эхо Москвы»
ИнфоСМИ 14:00
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Экономика
Банки начнут оценивать клиентов по кредитам их родственников
Российские банки могут начать оценивать заемщиков по кредитной истории их родственников.
Ведомости 20 сентября в 05:40
Футбол
ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче РПЛ
В следующем туре ЦСКА сыграет с «Уралом», а «Краснодар» проведет встречу с «Арсеналом».
Vprognoze.ru 17:30
Здоровье
Медики указали на опасные причины судорог в ногах
Врач-остеопат краниопостуролог Владимир Животов указал на то, что самым распространенным фактором появления судорог а ногах является неравномерно распределенная и чрезмерная нагрузка на ноги.
MedikForum.ru 15:08
Происшествия
Якутского шамана отправили под подписку о невыезде
Суд отправил якутского шамана Александра Габышева под подписку о невыезде.
BFM.ru вчера в 02:15
Шоу-бизнес
В Сети появились архивные видео семьи Галкина и Пугачевой
После дня рождения Лизы и Гарри 18 сентября поклонники звездной семьи вспомнили про прошлогодние именины их матери Аллы Пугачевой.
Дни.ру вчера в 10:13
Авто
«Копейку» с турбомотором от «Лянчи» выставили на продажу в Литве
Взяв за основу старый ВАЗ-2101, Миндаугас полностью заменил "начинку" машины.
Wroom.ru вчера в 16:01
Шоу-бизнес
Молодая возлюбленная «развела» Евгения Петросяна на полмиллиона рублей
Экспресс газета 07:27