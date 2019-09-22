Происшествия

BFM.ruBFM.ruДве боевые машины ВДВ разбились на учениях «Центр-2019»

Две БМД разбились при десантировании из самолетов Ил-76 на учениях «Центр-2019» 20 сентября.
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Две боевые машины разбились при десантировании на учениях «Центр-2019»

ТАСС14:31

При крушении боемашин на Донгузском полигоне люди не пострадали

РИА Оренбуржье15:57

Появилось видео крушения боевых машин ВДВ

РИА Новости16:56

Обнародована видеозапись падения машин ВДВ при десантировании под Оренбургом

Московский Комсомолец16:27

Появилось видео падения боевых машин на военных учениях «Центр-2019»

РБК17:23

СМИ: На учениях под Оренбургом разбились две машины десанта

Orsk.ru14:15

Подразделения ВДВ перестанут прыгать с парашютом

ВладТаймвчера в 08:39
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Электрический седан Beijing EU7 поступил в продажу

Стартовали продажи электрического седана Beijing EU7.
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Армия и оружие

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Lenta.ru вчера в 02:28
Армия и оружие

Шойгу назвал главную угрозу для России со стороны США

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Газета.Ru 11:29
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На экране с настройками видно, что смартфон работает под управлением уже не самой новой операционной системы Android 9 с фирменной оболочкой MIUI 10.4.1.0.
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Скоро вы получите признание и финансовое вознаграждение за труды. ♑️ Козерог Гороскоп для Козерогов советует не отказываться от общественных мероприятий.
Первоисточник Сыктывкар 20 сентября в 13:00
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Очередной гол Зе Луиша принес «Порту» победу над «Санта-Кларой»

В матче 6-го тура чемпионата Португалии «Порту» принимал «Санта-Клару» и добился победы со счетом 2:0.
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Президент России Владимир Путин намерен ратифицировать Парижское соглашение по климату от 2015 года.
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Общество

Власти Индонезии перечислили 100 причин крушения Boeing 737 MAX

Власти Индонезии составили перечень причин, которые привели к катастрофе Boeing 737 MAX в октябре 2018 года, сообщает Wall Street Journal.
РБК 19:20
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Названы смертельные сочетания лекарств и продуктов

Были зафиксированы случаи, когда сок грейпфрута в сочетании с лекарствами, которые снижают уровень холестерина, приводил к смерти пациента.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь Соединенных Штатов встретятся в штаб-квартире ООН.
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В Россию придет китайско-американский производитель очень необычных смартфонов

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Общество

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Правительство не будет отменять профессиональные праздники, сообщает "Коммерсантъ"
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Армия и оружие

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Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
РИА Новости вчера в 19:24
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Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию

Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
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Российские банки могут начать оценивать заемщиков по кредитной истории их родственников.
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В следующем туре ЦСКА сыграет с «Уралом», а «Краснодар» проведет встречу с «Арсеналом».
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Врач-остеопат краниопостуролог Владимир Животов указал на то, что самым распространенным фактором появления судорог а ногах является неравномерно распределенная и чрезмерная нагрузка на ноги.
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Суд отправил якутского шамана Александра Габышева под подписку о невыезде.
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В Сети появились архивные видео семьи Галкина и Пугачевой

После дня рождения Лизы и Гарри 18 сентября поклонники звездной семьи вспомнили про прошлогодние именины их матери Аллы Пугачевой.
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«Копейку» с турбомотором от «Лянчи» выставили на продажу в Литве

Взяв за основу старый ВАЗ-2101, Миндаугас полностью заменил "начинку" машины.
Wroom.ru вчера в 16:01
Шоу-бизнес

Молодая возлюбленная «развела» Евгения Петросяна на полмиллиона рублей

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