Происшествия

Газета.RuГазета.RuДве боевые машины ВДВ разбились при десантировании

Уточняется, что экипажа в машинах не было. "Во время массового десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления в Оренбургской области не сработали парашютные системы у двух боевых машин", - сообщили в ведомстве.
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Подразделения ВДВ перестанут прыгать с парашютом

ВладТаймвчера в 08:39
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«Лацио» обыграл «Парму» в матче Серии А

В матче 4-го тура чемпионата Италии "Лацио" победил "Парму" со счётом 2:0. Встреча состоялась в Риме на стадионе "Олимпико".
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МИД России объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал на своей странице в Twitter заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что ЕС следует выделять больше средств на поддержку Украины.
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Медведев выиграл теннисный турнир в Санкт-Петербурге

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира в Санкт-Петербурге.
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В Архангельской области прошли митинги против строительства экотехнопарка «Шиес», сообщает портал 29.ru.
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Лига 1. Неймар принес «ПСЖ» победу над «Лионом»

Завершился матч шестого тура Лиги 1 между «Лионом» и «ПСЖ». Парижане победили со счетом 1:0 благодаря голу Неймара на 87-й минуте.
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Трамп пообещал обнародовать запись своего разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп пообещал найти способ опубликовать содержание своего разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, как того требуют противники американского лидера.
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Тимати выступил на 13-летии «золотой девочки» Тони Худяковой

Тоня пригласила на праздник своих близких друзей, а на сцене выступил Тимати. Тоня Худякова — яркая представительница золотой молодежи.
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Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры

Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.
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Умер первый немецкий космонавт Зигмунд Йен

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Трамп и Эрдоган провели телефонные переговоры

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Обычная водопроводная вода из-под крана, не прошедшая все надлежащие уровни очистки, может стать причиной возникновения рака в организме человека.
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Технологии

Минкомсвязи разрешило Tele2 продолжить эксперимент с eSim

Изначально в ходе теста Tele2 хотела проверить технологию eSim на широкой линейке устройств, проанализировать, как она будет работать параллельно с обычными sim-картами других операторов, и выяснить, какие регуляторные вопросы могут возникнуть при массовом внедрении eSim, перечислял представитель оператора.
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Первый снег выпал в регионах ЦФО

Первый снег выпал в воскресенье, 23 сентября, в некоторых регионах Центрального федерального округа (ЦФО), сообщает ТАСС со ссылкой на региональные филиалы Гидрометцентра.
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Армия и оружие

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Информационное издание «Sina» сообщает о том, что китайские военные пришли в неописуемый восторг, неожиданно открыв для себя уникальные свойства российских зенитных ракет 9М96 и 48Н6, которые, как оказалось, обладают гарантийным сроком годности вдвое большим, чем у всех известных на сегодняшний день ракет, находящихся на вооружении КНР.
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Азмун выразил соболезнования в связи с уходом из жизни болельщика «Ростова»

Форвард «Зенита» Сердар Азмун выразил соболезнования в связи с уходом из жизни известного болельщика «Ростова» инвалида-колясочника Фёдора Тахтамышева.
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Пираты освободили захваченных у берегов Камеруна российских моряков

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Украинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем

В Львовской области Украины полиция задержала 28 человек, которые пытались заблокировать движение вагонов с углем в районе железнодорожной станции Сосновка.
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Происшествия

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Как уточняется, пожар вспыхнул на автостоянке по адресу улица Вискозная, дом 3. В настоящее время горят девять автоцистерн, произошел разлив горючего на площади 500 квадратных метров.
Вести.Ru 16:58
Автоспорт

Квят прокомментировал аварию с Райкконеном на Гран-при Сингапура

Российский гонщик команды «Торро Россо» Даниил Квят заявил, что столкновения с финном Кими Райкконеном из «Альфа Ромео» на этапе Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре произошло по вине последнего.
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В России могут начать бесплатно выдавать назначенные лекарства

Минздрав в рамках разработки единой цифровой системы амбулаторного лекарственного обеспечения пытается просчитать варианты выдачи пациентам поликлиник необходимых лекарств.
Газета.Ru 11:19
Технологии

ВТБ восстановил работу мобильного приложения после сбоя

Ранее 20 сентября «Прайм» сообщало, что у некоторых клиентов банка возникли затруднения со входом в мобильный банк «ВТБ Онлайн».
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Авто

Российский автопром сокращает производство, готовясь к кризису

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Экс-губернатор Курской области просит возбудить дело против КВНщика

Федеральный чиновник обратился в СК РФ с требованием возбудить уголовное дело против комика, которые пародирует манеру его общения, в этом сенатор увидел нарушение неприкосновенности частной жизни.
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Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 в Токио

Россию могут не допустить к участию в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.
News.ru вчера в 22:54
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче АПЛ

Газета.Ru 13:25
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