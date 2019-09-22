Происшествия
Газета.RuДве боевые машины ВДВ разбились при десантировании
Уточняется, что экипажа в машинах не было. "Во время массового десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления в Оренбургской области не сработали парашютные системы у двух боевых машин", - сообщили в ведомстве.
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Футбол
«Лацио» обыграл «Парму» в матче Серии А
В матче 4-го тура чемпионата Италии "Лацио" победил "Парму" со счётом 2:0. Встреча состоялась в Риме на стадионе "Олимпико".
Чемпионат 16:37
Политика
МИД России объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа
МИД России назвал заключение в 1939 году договора о ненападении между СССР и Германией, который известен как пакт Молотова — Риббентропа, вынужденным шагом.
BFM.ru 14:10
Политика
Пушков прокомментировал призыв Трампа к ЕС о выделении средств Украине
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал на своей странице в Twitter заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что ЕС следует выделять больше средств на поддержку Украины.
RT на русском 14:13
Теннис
Медведев выиграл теннисный турнир в Санкт-Петербурге
Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира в Санкт-Петербурге.
Газета.Ru 11:01
Общество
В Архангельской области прошли митинги против полигона «Шиес»
В Архангельской области прошли митинги против строительства экотехнопарка «Шиес», сообщает портал 29.ru.
РБК 09:37
Шоу-бизнес
Больная раком Анастасия Заворотнюк перенесла еще одну операцию
Друг Анастасии Заворотнюк рассказал о второй операции перенесенной 48-летней актрисой.
Ugpressa.ru 02:29
Армия и оружие
Зариф назвал позерством действия США на Ближнем Востоке
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал США за решение перебросить дополнительные войска на Ближний Восток в связи с ухудшением обстановки в регионе из-за атаки на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.
ТАСС вчера в 21:37
Футбол
Лига 1. Неймар принес «ПСЖ» победу над «Лионом»
Завершился матч шестого тура Лиги 1 между «Лионом» и «ПСЖ». Парижане победили со счетом 1:0 благодаря голу Неймара на 87-й минуте.
Бомбардир.ру 16:59
Политика
Трамп пообещал обнародовать запись своего разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп пообещал найти способ опубликовать содержание своего разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, как того требуют противники американского лидера.
Экономика сегодня 13:34
Шоу-бизнес
Тимати выступил на 13-летии «золотой девочки» Тони Худяковой
Тоня пригласила на праздник своих близких друзей, а на сцене выступил Тимати. Тоня Худякова — яркая представительница золотой молодежи.
Woman.ru 08:54
Происшествия
Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.
BFM.ru вчера в 23:32
Политика
Трамп и Эрдоган провели телефонные переговоры
Американский президент Дональд Трамп и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры.
RT на русском 16:35
Наука
Водопроводная вода может быть причиной развития рака
Обычная водопроводная вода из-под крана, не прошедшая все надлежащие уровни очистки, может стать причиной возникновения рака в организме человека.
Ugpressa.ru вчера в 00:56
Технологии
Минкомсвязи разрешило Tele2 продолжить эксперимент с eSim
Изначально в ходе теста Tele2 хотела проверить технологию eSim на широкой линейке устройств, проанализировать, как она будет работать параллельно с обычными sim-картами других операторов, и выяснить, какие регуляторные вопросы могут возникнуть при массовом внедрении eSim, перечислял представитель оператора.
Ведомости 19 сентября в 13:43
Общество
Первый снег выпал в регионах ЦФО
Первый снег выпал в воскресенье, 23 сентября, в некоторых регионах Центрального федерального округа (ЦФО), сообщает ТАСС со ссылкой на региональные филиалы Гидрометцентра.
Коммерсантъ 11:12
Армия и оружие
Китай обнаружил у российских ракет для С-400 неожиданное свойство
Информационное издание «Sina» сообщает о том, что китайские военные пришли в неописуемый восторг, неожиданно открыв для себя уникальные свойства российских зенитных ракет 9М96 и 48Н6, которые, как оказалось, обладают гарантийным сроком годности вдвое большим, чем у всех известных на сегодняшний день ракет, находящихся на вооружении КНР.
Avia.pro 09:30
Футбол
Азмун выразил соболезнования в связи с уходом из жизни болельщика «Ростова»
Форвард «Зенита» Сердар Азмун выразил соболезнования в связи с уходом из жизни известного болельщика «Ростова» инвалида-колясочника Фёдора Тахтамышева.
Чемпионат 15:46
Происшествия
Украинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем
В Львовской области Украины полиция задержала 28 человек, которые пытались заблокировать движение вагонов с углем в районе железнодорожной станции Сосновка.
Известия вчера в 13:53
Происшествия
На стоянке в Деснянском районе Киева горят девять автоцистерн
Как уточняется, пожар вспыхнул на автостоянке по адресу улица Вискозная, дом 3. В настоящее время горят девять автоцистерн, произошел разлив горючего на площади 500 квадратных метров.
Вести.Ru 16:58
Автоспорт
Квят прокомментировал аварию с Райкконеном на Гран-при Сингапура
Российский гонщик команды «Торро Россо» Даниил Квят заявил, что столкновения с финном Кими Райкконеном из «Альфа Ромео» на этапе Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре произошло по вине последнего.
Известия 14:03
Здоровье
В России могут начать бесплатно выдавать назначенные лекарства
Минздрав в рамках разработки единой цифровой системы амбулаторного лекарственного обеспечения пытается просчитать варианты выдачи пациентам поликлиник необходимых лекарств.
Газета.Ru 11:19
Технологии
ВТБ восстановил работу мобильного приложения после сбоя
Ранее 20 сентября «Прайм» сообщало, что у некоторых клиентов банка возникли затруднения со входом в мобильный банк «ВТБ Онлайн».
Банки.ру 20 сентября в 12:32
Авто
Российский автопром сокращает производство, готовясь к кризису
32CARS.ru вчера в 07:15
Происшествия
Экс-губернатор Курской области просит возбудить дело против КВНщика
Федеральный чиновник обратился в СК РФ с требованием возбудить уголовное дело против комика, которые пародирует манеру его общения, в этом сенатор увидел нарушение неприкосновенности частной жизни.
Московский Комсомолец 17:04
Спорт
Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 в Токио
Россию могут не допустить к участию в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.
News.ru вчера в 22:54
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче АПЛ
Газета.Ru 13:25