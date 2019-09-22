Происшествия
ТАССДве боевые машины разбились при десантировании на учениях «Центр-2019»
Две боевые машины десанта разбились на учениях "Центр-2019" во время десантирования из самолетов Ил-76 из-за отказавших парашютных систем. Экипажей внутри машин не было, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
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Общество
Умер владелец отелей Hilton Бэррон Хилтон
Коммерсантъ вчера в 17:59
Политика
Шойгу ответил на заявления Кудрина о больших расходах на оборону
Министр обороны России Сергей Шойгу возразил председателю Счетной палаты Алексею Кудрину на его слова о том, что Россия тратит на оборону и содержание армии недопустимо огромные средства.
Газета.Ru 10:16
Кино
«Яндекс» назвал самые популярные сцены из сериала «Друзья»
Сервис «Яндекс» определил самые популярные сцены из сериала «Друзья». Соответствующее исследование было проведено в честь 25-летия ситкома.
iReactor 20 сентября в 15:09
Общество
Дженнифер Лопес стала главной звездой показа Versace
Главной звездой показа Versace в рамках миланской Недели моды стала Дженнифер Лопес, пишет storinka.com.ua.
Srnsk вчера в 14:27
Игры
В бете Call of Duty: Modern Warfare нашли упоминания королевской битвы
Игромания.ру 20 сентября в 09:22
Армия и оружие
Украина не планирует сокращать состав Вооруженных сил
Ранее глава военного ведомства рассказал, каким образом может быть осуществлен развод сил и средств в Донбассе.
Украина.ру 03:41
Гаджеты
Xiaomi показала премиальный телевизор Xiaomi TV Pro до анонса
Компания Xiaomi опубликовала новые официальные изображения флагманского телевизора Xiaomi TV Pro, который предложит пользователям еще большее погружение благодаря рамкам минимальной толщины.
iXBT.com 19 сентября в 13:52
Наука
Водопроводная вода может быть причиной развития рака
Обычная водопроводная вода из-под крана, не прошедшая все надлежащие уровни очистки, может стать причиной возникновения рака в организме человека.
Ugpressa.ru вчера в 00:56
Гаджеты
В России стартовали продажи нового iPhone 11
20 сентября в 08:00 мск стартовали продажи ранее представленных новых iPhone 11 и iPhone Pro. Предхаказ новинок был доступен с 18 сентября.
МонаВиста 20 сентября в 07:19
Автоспорт
Франц Тост: Пьер выступил фантастически
Пьер выступил фантастически, сегодня он был полностью доволен машиной и выбранной стратегией.
F1news.ru 13:36
Армия и оружие
В Москве состоялся салют в честь 75-летия освобождения Таллина
RT на русском 15:25
Происшествия
На Москве-реке перевернулась яхта с пассажирами
На Москве-реке перевернулась яхта с пассажирами.
РБК 14:39
Культура
Савик Шустер хочет подать в суд на Коломойского
Олигарх заявил, что Шустер в 2015 году получил предоплату за десять передач на телеканале «1+1» в размере 2,5 млн рублей, но нарушил условия контракта — взял с гостя деньги за участие.
Gazeta.SPb вчера в 07:57
Авто
В МВД предупредили о новой волне угонов
МВД России предупредило водителей об очередной волне автомобильных угонов.
Автоновости дня 20 сентября в 08:18
Гаджеты
Глава Xiaomi показал необычный экран смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha
Исходя из изображения на тизере изначально предположили, что Mi Mix Alpha станет раскладным смартфоном, но глава Xiaomi Лей Цзюнь опроверг эту информацию заявив, что угол загиба на боковую часть корпуса превысит 90 градусов.
Astera 20 сентября в 12:48
Авто
Эксперты выяснили, на какой пробег рассчитаны современные двигатели
Эксперты выяснили, на какой пробег рассчитаны современные двигатели и рассказали, от чего зависит срок эксплуатации силовых агрегатов.
Автоновости дня 11:18
Здоровье
В России могут бесплатно начать выдавать назначенные лекарства
Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что ведомство готовит проект закона, по которому пациенты будут иметь возможность получать жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом, бесплатно или со скидкой.
RT на русском 09:33
Кино
В кинотеатрах Великобритании вышел мультфильм «Маша и Медведь»
В пятницу, 20 сентября, в 89 кинотеатрах Великобритании вышел российский мультсериал "Маша и Медведь".
В городе R вчера в 03:50
Общество
Энергетики объяснили появление отопления в некоторых домах в Москве
В пресс-службе Московской объединенной энергетической компании (ПАО «МОЭК») прокомментировали РБК сообщения о появлении отопления в некоторых домах.
РБК 11:10
Футбол
Заболотный прокомментировал свой переход в «Сочи»
Обо всем нападающий «Сочи» написал в своем Instagram-аккаунте. Антон Заболотный поделился с подписчиками криком души.
Gazeta.SPb 15:19
Политика
Посольство России ответило на планы Роули судиться с Москвой
Посольство России по просьбе РИА Новости прокомментировало информацию о возможном иске отравленного в Эймсбери Чарли Роули.
РИА Новости 10:41
Экономика
Сбербанк нашел выгоду от пенсионной реформы
Одна из «дочек» Сбербанка, негосударственный пенсионный фонд, считает пенсионную реформу и все последовавшие за ней изменения для стариков настоящим благом.
Deita.ru вчера в 21:00
Футбол
«Барселона» проиграла «Гранаде» в матче чемпионата Испании
«Барселона» уступила «Гранаде» в матче пятого тура чемпионата Испании.
Vprognoze.ru 03:09
Футбол
«Арсенал» вырвал победу у «Астон Виллы»
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу "Арсенала". Счет в матче открыла "Астон Вилла". Отличился Джон Макгинн на 20-й минуте.
Газета.Ru 13:35
Армия и оружие
Шойгу: ракету «Калибр» модернизировали после Сирии
Ряд систем были модернизированы с учетом опыта боевого применения, другие сняты с производства - Высокоточные крылатые ракеты "Калибр" после их применения в Сирии были модернизированы.
Российская газета 03:49
Общество
В Центральной России прошел первый снег
В ряде районов Подмосковья прошел первый снег.
Lenta.ru 14:28
Шоу-бизнес
Больная раком Анастасия Заворотнюк перенесла еще одну операцию
Друг Анастасии Заворотнюк рассказал о второй операции перенесенной 48-летней актрисой.
Ugpressa.ru 02:29
Футбол
Хохлов намекнул на уход с поста главного тренера «Динамо»
Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов не стал исключать своего ухода из столичного клуба.
Российская газета 09:45
Культура
В России могут появиться социальные кинозалы, заявили в Минкультуры
Практика Пермского края по созданию социальных кинозалов может быть распространена на другие регионы РФ в случае ее успешного внедрения, сообщил замминистра культуры России Павел Степанов в рамках рабочей поездки в регион.
РИА Новости 13:27