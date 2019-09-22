Две боевые машины десанта разбились на учениях "Центр-2019" во время десантирования из самолетов Ил-76 из-за отказавших парашютных систем. Экипажей внутри машин не было, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.

Две боевые машины разбились при десантировании на учениях «Центр-2019»

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