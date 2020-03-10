Шоу-бизнес
Газета.RuДве дочери Анджелины Джоли перенесли хирургические операции
Две дочери Анджелины Джоли и Бреде Питта, 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло, за последние два месяца перенесли хирургические операции, из-за чего вся семья посвятила себя заботе о девочках.
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с чего всё началось
Однако в преддверии Международного женского дня звезда написала заметку для журнала Time, где призналась: сейчас в ее жизни наступили не лучшие времена.Пятый каналвчера в 21:37
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Комментарии
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с ценами на нефть и курсом рубля
Россия достойно пройдет период нестабильности в глобальной экономике и мировой политике, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления в Госдуме, трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24».
Политика
Госдума одобрила конституционные поправки во втором чтении
Парламентарии приняли во втором чтении законопроект об изменении Конституции, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
Авто
Анонсирован обновленный Renault Kaptur для России
Дебют новой версии Renault Kaptur для российского рынка состоится в первой половине нынешнего года.
Здоровье
Количество заболевших коклюшем в России выросло на 40%
Количество заболевших коклюшем в России в 2019 году выросло на 40%, до 14 406 человек, подсчитал РБК на основе данных Роспотребнадзора об инфекционных и паразитарных заболеваниях.
Происшествия
В Томске мужчина с молотком разгромил магазин бытовой техники
Мужчина во вторник в Томске зашел в один из магазинов бытовой техники и молотком разбил несколько дорогих телевизоров, полиция проводит проверку и устанавливает причины такого поступка, сообщает УМВД по Томской области.
Происшествия
В Тюмени оперативника обнаружили мертвым в отделе полиции
Инцидент произошел около 08.00 в отделе полиции на ул. Белинского, 22.
Политика
Белый дом подтвердил отказ Трампа ехать в Москву на 9 Мая
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп заявлял о том, что он хотел бы поехать в Москву на 9 мая, однако этому могут помешать планы на предвыборную президентскую гонку в Штатах.
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
Общество
В российских регионах вводят особый режим из-за коронавируса
Власти Липецкой области, где выявлено три случая заражения коронавирусом, объявили в регионе режим повышенной готовности, сообщает ТАСС.
Космос
В Китае впервые провели объединенные испытания полета на Марс
В Пекинском центре управления космическими полетами были успешно завершены объединенные испытания в рамках предстоящей миссии на Марс.
Экономика
Названы товары, которые первыми подорожают после обвала рубля
Жителей России ждёт повышение цен на многие товары в связи с падением рубля из-за обвала цен на нефть.
Происшествия
В Иркутске начали проверку после разгрома аптеки посетительницей
Полиция в Иркутске проводит проверку из-за учиненного покупательницей погрома в аптеке, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
Здоровье
Выявлены новые симптомы коронавируса
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Киберспорт
Velheor сыграет за Aggressive Mode на Parimatch Dota 2 League Season 2
Федор velheor Русихин выступит за Aggressive Mode на Parimatch Dota 2 League Season 2 в матче против Team Spirit.
Энергетика
Саудовская Аравия ответила на обвинения в ценовой войне с Россией
По информации источника ТАСС, в Саудовской Аравии не собираются вести войну с Россией, страна остается партнером для Эр-Рияда.
Гаджеты
Протирать iPhone разрешила Apple
Рекомендации по уходу за iPhone и iPad обновила компания Apple. Теперь пользователям разрешено протирать гаджеты влажными салфетками.
Происшествия
Суд отправил в психбольницу захватившего в заложники семью москвича
Суд отправил на принудительное лечение в психбольницу 60-летнего жителя Москвы, захватившего заложников в квартире на востоке города в 2018 году.
Футбол
ФК «Ростов» обыграл ЦСКА в матче Российской премьер-лиги
В рамках 21-го тура Российской премьер-ли ФК «Ростов» обыграл ЦСКА.
Шоу-бизнес
Степаненко впервые пошутила о разводе с Петросяном
Телеведущая Елена Степаненко во время своего юмористического концерта «Ирония весны» на канале «Россия 1» впервые пошутила о разводе с Евгением Петросяном.
Происшествия
Прокуратура Якутска проверит правомерность умерщвления собак в приюте
Прокуратура Якутска организовала проверку сообщений о том, что в городском пункте передержки животных зафиксировано массовое умерщвление содержащихся там собак и кошек.
Политика
Прокурор по делу MH17 назвал сроки окончания расследования
Расследование дела о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в июле 2014 года почти закончено, материалы будут переданы в суд к досудебным слушаниям дела в июне, сообщил голландский прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания, проходящего во вторник в Нидерландах.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой
Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Происшествия
Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки
Общество
В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу
В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Армия и оружие
Расположенные в Сирии военные объекты США подверглись нападению БПЛА
Политика
Суд избрал меру пресечения депутату Рады по делу об угрозах Зеленскому
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства депутату Верховной рады Софии Федине по делу об угрозе убийством президенту Владимиру Зеленскому.
Гаджеты
Характеристики Sony PlayStation 5 появились в Сети
Полные характеристики Sony PlayStation 5 появились на анонимном форуме 4Chan. Так, указана стоимость консоли – 499 долларов.