с чего всё началось

Две дочери Анджелины Джоли и Бреде Питта, 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло, за последние два месяца перенесли хирургические операции, из-за чего вся семья посвятила себя заботе о девочках.

Политика Путин прокомментировал ситуацию с ценами на нефть и курсом рубля Россия достойно пройдет период нестабильности в глобальной экономике и мировой политике, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления в Госдуме, трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24».

Авто Анонсирован обновленный Renault Kaptur для России Дебют новой версии Renault Kaptur для российского рынка состоится в первой половине нынешнего года.

Здоровье Количество заболевших коклюшем в России выросло на 40% Количество заболевших коклюшем в России в 2019 году выросло на 40%, до 14 406 человек, подсчитал РБК на основе данных Роспотребнадзора об инфекционных и паразитарных заболеваниях.

Происшествия В Томске мужчина с молотком разгромил магазин бытовой техники Мужчина во вторник в Томске зашел в один из магазинов бытовой техники и молотком разбил несколько дорогих телевизоров, полиция проводит проверку и устанавливает причины такого поступка, сообщает УМВД по Томской области.

Политика Белый дом подтвердил отказ Трампа ехать в Москву на 9 Мая Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп заявлял о том, что он хотел бы поехать в Москву на 9 мая, однако этому могут помешать планы на предвыборную президентскую гонку в Штатах.

Здоровье Выявлены новые симптомы коронавируса Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.

Гаджеты Протирать iPhone разрешила Apple Рекомендации по уходу за iPhone и iPad обновила компания Apple. Теперь пользователям разрешено протирать гаджеты влажными салфетками.

Шоу-бизнес Степаненко впервые пошутила о разводе с Петросяном Телеведущая Елена Степаненко во время своего юмористического концерта «Ирония весны» на канале «Россия 1» впервые пошутила о разводе с Евгением Петросяном.

Происшествия Прокуратура Якутска проверит правомерность умерщвления собак в приюте Прокуратура Якутска организовала проверку сообщений о том, что в городском пункте передержки животных зафиксировано массовое умерщвление содержащихся там собак и кошек.

Политика Прокурор по делу MH17 назвал сроки окончания расследования Расследование дела о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в июле 2014 года почти закончено, материалы будут переданы в суд к досудебным слушаниям дела в июне, сообщил голландский прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания, проходящего во вторник в Нидерландах.

Шоу-бизнес Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.