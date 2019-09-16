Происшествия

Вести.RuВести.RuДве футбольные команды сошлись в рукопашной на стадионе в Махачкале

В Махачкале на стадионе "Труд" во время матча произошла потасовка между игроками двух футбольных команд, в которой приняли участие около 40 человек. Один из участников драки госпитализирован.
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Зачинщиком массовой драки в Дагестане называют сына экс-футболиста «Анжи» Арсена Акаева

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Около 40 человек подрались во время футбольного матча в Дагестане

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В массовой драке на футбольном матче в Махачкале серьезно пострадал человек

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Газета.Ru16:55

МВД Дагестана сообщило о подробностях драки юношеских команд Махачкалы и Владикавказа

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Участник массовой драки футболистов в Махачкале попал в больницу

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Недалеко от Адлма-Аты в Казахстане произошло ДТП с участием поезда и автобуса. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Число жертв наводнений на юго-востоке Испании увеличилось до пяти человек, сообщает газета La Vanguardia со ссылкой на источники в Гражданской Гвардии.
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Авто

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Около 118 лет назад компания Daimler-Motoren-Gesellschaft представила революционный автомобиль под названием Mercedes 35 PS.
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В продажу поступили первые уникальные очки от китайской компании Huawei, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
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Греф призвал готовиться к новому кризису из-за падения цены на нефть

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