В Махачкале на стадионе "Труд" во время матча произошла потасовка между игроками двух футбольных команд, в которой приняли участие около 40 человек. Один из участников драки госпитализирован.

Две футбольные команды сошлись в рукопашной на стадионе в Махачкале

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