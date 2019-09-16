Происшествия
Вести.RuДве футбольные команды сошлись в рукопашной на стадионе в Махачкале
В Махачкале на стадионе "Труд" во время матча произошла потасовка между игроками двух футбольных команд, в которой приняли участие около 40 человек. Один из участников драки госпитализирован.
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В массовой драке на футбольном матче в Махачкале серьезно пострадал человек
Махачкалинские известия16:01
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Культура
Песни групп Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника
В список Минкульта попали группы Nirvana, The Beatles, ABBA и Queen.
RuNews24.ru вчера в 04:47
Происшествия
Счета главы штаба Навального в Кургане арестовали на 7,5 млрд рублей
Координатор штаба Навального в Кургане Алексей Шварц сообщил, что его счета заблокировали более чем на 7,5 млрд рублей после обысков по делу о легализации доходов.
ЗакC.Ру вчера в 09:35
Энергетика
Минфин предупредил о выпадающих доходах бюджета из-за нефтяных льгот
Политика нефтяных льгот может привести к серьёзным негативным последствиям через 5−10 лет.
REGNUM 13 сентября в 05:47
Происшествия
В курганской колонии убили заключенного
В исправительной колонии в Курганской области убили заключенного. Об этом сообщили РБК в УФСИН России по Курганской области.
РБК 08:15
Авто
Назван топ-5 лучших среднеразмерных кроссоверов в России
Возглавил рейтинг Volkswagen Tiguan — один из лидеров российского рынка SUV и вторая по популярности модель немецкой марки после седана Polo.
Автоновости дня 02:51
Энергетика
Reuters назвал сроки восстановления поставок нефти после атак дронов
Государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии потребуются недели для восстановления поставок нефти после атаки беспилотников.
Известия 11:41
Авто
Renault в России увеличила продажи на 12% в августе
Что касается нового кроссовера Renault Arkana, то его показатели продаж – 1 975 шт. и он уже вошел в топ-25 российских бестселлеров.
Tvoe-avto.com 12:09
Политика
Авен рассказал, почему Путин рассердился на Березовского
На встрече присутствовал в том числе и Борис Березовский, которого Авен также попросил о помощи в организации, "потому что они интересовались инвестициями, у меня контактов в бизнесе не было в то время".
Вести.Ru 09:09
Футбол
Семак рассказал о задачах «Зенита» в Лиге чемпионов
Перед клубом после четырехлетнего перерыва в Лиге чемпионов Семак поставил задачу на турнир играть и стараться выйти из группы.
Телеканал Санкт-Петербург 15:52
Баскетбол
Сборная Испании выиграла чемпионат мира по баскетболу
Metaratings 09:48
Футбол
Моуринью объяснил доминирование «Ливерпуля» и «Манчестер Сити»
Португальский специалист Жозе Моуринью объяснил, почему "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" доминируют в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Газета.Ru 21:18
Политика
Адвокат Сноудена отреагировал на его желание покинуть Россию
Адвокат Анатолий Кучерена прокомментировал желание экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена уехать из России во Францию или Германию, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:57
Шоу-бизнес
Киркоров спел на свадьбе у Собчак и Богомолова
Киркоров спел свою песню, а Собчак и Богомолов станцевали под нее медленный танец.
Невские Новости вчера в 03:45
Наука
Лекарство от диабета помогает восстановить мозг после инсульта
Волга-Медиа вчера в 03:30
Кино
В Сети появился первый кадр финального сезона «Сверхъестественного»
В Сети появился первый кадр финального, 15-го сезона американского сериала «Сверхъестественное».
Известия 13 сентября в 09:06
Политика
Украина подготовит пакет предложений для жителей Донбасса
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев занимается подготовкой пакета предложений для облегчения жизни жителей неподконтрольной Киеву части Донбасса.
Газета.Ru вчера в 23:41
Политика
Чемезов анонсировал начало серийного производства С-500
Коммерсантъ 17:50
Политика
Путин проведет встречи с Роухани и Эрдоганом
УтроNews 13 сентября в 06:47
Технологии
Около 14 млн записей компаний и покупателей попали в Сеть
Около 14 млн записей о юридических и физических лицах, включая информацию о покупках и уплаченных налогах, попали в открытый доступ.
Известия 18:43
Происшествия
Сотрудника Росгвардии убили за сделанное им замечание
На Сахалине сотрудник Росгвардии получил смертельные ножевые ранения после сделанного им замечания о недопустимости курения в общественном месте.
Вести.Ru 21:16
Шоу-бизнес
Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак
Родители режиссера Константина Богомолома не оценили перформанс его невесты Ксении Собчак, которая исполнила достаточно развратный танец перед всеми гостями.
iReactor 20:13
Общество
Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Здоровье
Главный онколог Минздрава перечислил доказанные факторы развития рака
Главный онколог Минздрава Андрей Каприн заявил, что генетический вклад в заболеваемость рака составляет лишь 15–20 процентов.
Вечерняя Москва вчера в 10:43
Футбол
«Монако» Головина проиграл «Марселю» в матче с семью голами
«Марсель» обыграл «Монако» со счетом 4:3 в гостевом матче пятого тура чемпионата Франции по футболу. Об этом сообщается на сайте «Марселя».
РБК 18:42
Политика
СМИ узнали о запросе убежища в Греции от 22 сторонников Гюлена
Политическое убежище в Греции запросили 22 бежавших из Турции сторонника проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого считают причастным к попыткам госпереворота в 2016 году.
РБК 19:36
Политика
Оскорбившая тулунцев чиновница объяснила свое отсутствие на работе
Взгляд.ру вчера в 05:39
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк заявил о запрете комментировать ее состояние
Директор артистки Христов изначально опроверг эту информацию и сообщил, что она сама расскажет о своем состоянии в эфире одного из федеральных телеканалов.
Lenta.ru 10:19
Происшествия
Технический эксперт озвучил скрываемую Нидерландами деталь в деле МН17
Экономика сегодня 13:10