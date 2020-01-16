Происшествия

ИзвестияИзвестияДве гранаты с газом разорвались на территории посольства РФ в Бейруте

Две гранаты со слезоточивым газом разорвались в среду, 15 января, на территории посольства РФ в Бейруте. Как сообщил ТАСС советник-посланник Вячеслав Максудов, никто из сотрудников и членов их семей не пострадал. «Руководством посольства приняты дополнительные меры безопасности», — сказал Максудов.
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Армия взяла под контроль район около российского посольства в Ливане

Телеканал 360°00:56

В Бейруте армия взяла под контроль район около российского посольства

РИА Новостивчера в 20:36

Армия взяла под контроль район у российского посольства в Бейруте

Российская газетавчера в 23:20

Армия контролирует район у российского посольства в Бейруте

RT на русскомвчера в 20:48

Гранаты со слезоточивым газом у посольства РФ в Бейруте. Полиция борется с демонстрантами

ТАССвчера в 18:01

В Бейруте не менее 35 человек пострадали в ходе столкновений с полицией

РБКвчера в 17:48

Территория у российского посольства в Ливане находится под контролем местной армии

Комсомольская правдавчера в 22:54
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Автоматически обработан 7041 источник, обновлено в 03:53, Ашберн
Политика

Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы

Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
ТАСС 03:32
Политика

В Госдуме обсуждают назначение Мишустина на пост премьер-министра

Госдума рассматривает вопрос о назначении Михаил Мишустина на пост премьер-министра России.
Piter.tv 02:21
Политика

Путин создал рабочую группу для подготовки поправок в Конституцию

Президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы для подготовки предложений о внесении поправок в Конституцию.
Ведомости вчера в 15:49
Политика

В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
РИА Новости 02:18
Киберспорт

Бонусы за предзаказ Star Wars Jedi: Fallen Order стали доступны для всех игроков

Star Wars Jedi: Fallen Order вышла 15 ноября на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.
CyberSport.ru вчера в 23:27
Наука

Сибирские ученые изучают перестройку биосферы

Sibnovosti.ru вчера в 03:17
Происшествия

В Ульяновской области 13 человек пострадали в ДТП с автобусом

Автобус опрокинулся в кювет в Ульяновской области, в результате ДТП пострадали 13 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
РИА Новости 00:19
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в суде в Новокузнецке

45-летний житель Кемеровской области открыл огонь в мировом суде Новокузнецка утром 16 января.
Газета.Ru 01:48
Политика

Глава Чечни Рамзан Кадыров проходит курс лечения

RuNews24.ru 03:26
Гаджеты

Sony назвала дату премьеры смартфона Xperia 5 Plus

OAnews вчера в 14:30
Шоу-бизнес

Мать Пелагеи высказалась о ее разводе с Телегиным

На личной странице "Инстаграма" артистка отметила, что не жалеет о трех годах отношений со спортсменом, от которого растит маленькую дочку Таисию В недавнем интервью мать поп-дивы Светлана Ханова заявила, что причиной разрыва не является молодая тусовщица Мария Гончар, с которой хоккеиста недавно заметили на светском мероприятии.
WomanHit.ru 02:38
Единоборства

Макгрегор отказался от алкоголя перед боем с Серроне

Чемпионат 03:28
Политика

Турчак: Медведев останется председателем «Единой России»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев остается председателем «Единой России», заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак после заседания думской фракции.
Коммерсантъ 02:23
Кино

Стал известен актерский состав сериала «Властелин колец»

Москва 24 вчера в 12:30
Хоккей

Умарк решил покинуть «Салават Юлаев»

32-летний Умарк выступает за команду из Уфы с 2015 года. В текущем сезоне он провел 45 матчей и набрал 43 (10+33) очка.
ProstoProSport вчера в 15:29
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 13:54
Происшествия

Пьяная мать из Воронежа в поезде бросила младенца на лестницу

TV Губерния 14 января в 07:04
Политика

В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского

В Сети опубликована аудиозапись предположительно с совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики.
РБК вчера в 16:43
Происшествия

Задержанный россиянин покончил с собой в отделе полиции

В Алтайском крае задержанный мужчина покончил с собой в местном отделе полиции.
Lenta.ru 03:33
Общество

Российская семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика

В Красноярском крае 13-летняя семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика.
Lenta.ru 03:01
Шоу-бизнес

Елена Воробей сломала руку на концерте

Артистка Елена Воробей на своей странице в соцсети рассказала поклонникам о том, что сломала руку на концерте в Ногинске.
Вечерняя Москва вчера в 19:12
Армия и оружие

Минобороны опровергло конфликт между военными России и США в Сирии

Военные России и США в Сирии имеют постоянный канал связи согласно ранее достигнутым договоренностям, подчеркнул он.
Lenta.ru вчера в 14:34
Экономика

Центробанк отозвал лицензии у трех страховых компаний

Банк России отозвал лицензии у трех страховых компаний из-за их добровольного отказа от работы.
Известия 02:05
Энергетика

Минэнерго Казахстана получило запрос от Белоруссии на поставку нефти

Казахстанское Минэнерго получило запрос от белорусского концерна «Белнефтехим», касающийся поставок нефти.
Журналистская правда вчера в 03:10
Происшествия

В Москве эвакуировали шесть судов из-за звонков о минировании

Шесть столичных судов эвакуированы из-за сообщений о минировании, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.
РБК 03:45
Общество

Акции Яндекса взлетели на 4% после обещания о поддержке от Мишустина

Акции "Яндекса" утром в четверг взлетели более чем на 4% и обновили исторические максимумы на новостях, что кандидат на пост главы правительства РФ Михаил Мишустин похвалил компанию и обещал ей поддержку.
Интерфакс 03:20
Кино

Машков прокомментировал то, что «Дылда» не стала номинантом на «Оскар»

Ранее организаторы американской кинопремии сообщили, что фильм "Дылда" не вошел в число номинантов на "Оскар".
РИА Новости вчера в 20:47
Общество

Российским учителям доплатят за классное руководство

Уралинформбюро вчера в 05:26
Гаджеты

Какие смартфоны Huawei и Honor останутся без Android 10

Компания Huawei и подшефный бренд Honor начали распространение фирменной оболочки EMUI 10 на базе операционной системы Android 10 для нескольких моделей смартфонов.
iXBT.com вчера в 22:12
Происшествия

Покойному Эпштейну на Виргинских островах предъявили новый иск

Судебный иск возбужден прокуратурой на Виргинских островах против покончившего жизнь самоубийством в тюрьме США финансиста Джеффри Эпштейна, 16 января сообщает Associated Press (AP).
Красная весна 00:37
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