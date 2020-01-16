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ИзвестияДве гранаты с газом разорвались на территории посольства РФ в Бейруте
Две гранаты со слезоточивым газом разорвались в среду, 15 января, на территории посольства РФ в Бейруте. Как сообщил ТАСС советник-посланник Вячеслав Максудов, никто из сотрудников и членов их семей не пострадал. «Руководством посольства приняты дополнительные меры безопасности», — сказал Максудов.
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Территория у российского посольства в Ливане находится под контролем местной армии
Комсомольская правдавчера в 22:54
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Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы
Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
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Бонусы за предзаказ Star Wars Jedi: Fallen Order стали доступны для всех игроков
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В Ульяновской области 13 человек пострадали в ДТП с автобусом
Автобус опрокинулся в кювет в Ульяновской области, в результате ДТП пострадали 13 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
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На личной странице "Инстаграма" артистка отметила, что не жалеет о трех годах отношений со спортсменом, от которого растит маленькую дочку Таисию В недавнем интервью мать поп-дивы Светлана Ханова заявила, что причиной разрыва не является молодая тусовщица Мария Гончар, с которой хоккеиста недавно заметили на светском мероприятии.
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Артистка Елена Воробей на своей странице в соцсети рассказала поклонникам о том, что сломала руку на концерте в Ногинске.
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Акции Яндекса взлетели на 4% после обещания о поддержке от Мишустина
Акции "Яндекса" утром в четверг взлетели более чем на 4% и обновили исторические максимумы на новостях, что кандидат на пост главы правительства РФ Михаил Мишустин похвалил компанию и обещал ей поддержку.
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Машков прокомментировал то, что «Дылда» не стала номинантом на «Оскар»
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Какие смартфоны Huawei и Honor останутся без Android 10
Компания Huawei и подшефный бренд Honor начали распространение фирменной оболочки EMUI 10 на базе операционной системы Android 10 для нескольких моделей смартфонов.
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Покойному Эпштейну на Виргинских островах предъявили новый иск
Судебный иск возбужден прокуратурой на Виргинских островах против покончившего жизнь самоубийством в тюрьме США финансиста Джеффри Эпштейна, 16 января сообщает Associated Press (AP).