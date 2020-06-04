Коронавирус

Газета.RuГазета.RuДве короткие рабочие недели ждут россиян в июне

Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы. Порядок проведения рабочих дней напомнили в связи с грядущими торжествами в Роструде. Первые выходные ждут граждан страны с 12 по 14 июня.
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Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне

РИА Новости02:53

Роструд напомнил россиянам о двух сокращенных рабочих неделях в июне

РБК03:27

Роструд напомнил о двух сокращённых неделях в июне

RT на русском02:53

Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне

Газета.Ru06:03

Роструд напомнил россиянам о двух коротких неделях в июне

Известия02:33

Роструд напомнил о двух сокращенных рабочих неделях в июне

ТАСС02:27

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне

Вечерняя Москва02:12
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Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 06:21, Ашберн
Политика

В «Слуге народа» заявили о неприемлемости условий новой программы МВФ

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия отметил, что ряд условий по новой кредитной программе Международного валютного фонда (МВФ) не будут поддержаны украинским обществом и парламентом.
RT на русском вчера в 22:58
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Политика

Кремль объяснил подключение правоохранителей к ЧП в Норильске

Lenta.ru 05:59
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Космос

При создании Crew Dragon Илон Маск пошел на серьезный риск

Продолжаются споры о том, насколько технологически новым является запущенный к МКС космический корабль Crew Dragon.
Взгляд.ру 06:04
Политика

Экс-глава MI6 заявил, что коронавирус возник в лаборатории в Ухане

Бывший глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав считает, что коронавирус COVID-19 возник в лаборатории в китайском городе Ухань и распространился из-за несчастного случая в лаборатории, сообщает газета Telegraph.
РИА Новости 05:10
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Экономика

Названы три сценария безработицы в России

Экономисты назвали три возможные сценария роста безработицы в России из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:23
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Технологии

Названы основные признаки прослушки смартфонов

Как распознать, что телефон стоит на прослушке, объяснил глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
REGNUM 02:01
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Происшествия

На Кубани число носителей коронавируса превысило четыре тысячи

За последние сутки скончались два человека, общее число летальных случаев выросло до 38.
REGNUM вчера в 03:50
1,2K
Политика

Кремль: ситуация с коронавирусом в России улучшается

Ситуация с коронавирусом стабилизируется и постепенно улучшается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:48
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Киберспорт

Sea of Thieves вышла в Steam за 725 рублей

Sea of Thieves добралась до Steam, где её теперь можно приобрести за 725 рублей.
Игромания.ру вчера в 07:42
Путешествия

Гендиректор санатория рассказал, как туристам попасть на отдых в Сочи

Глава управления безопасности Елена Лысенко рассказала в среду, что Ростуризм и Роспотребнадзор обсуждают смягчение требования к санаторно-курортным учреждениям о том, что все туристы должны предоставлять справки об отсутствии коронавируса и отсутствии контактов с заболевшими.
Интерфакс вчера в 11:00
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Экономика

В России утвердили правила предоставления субсидий аэропортам

Москва, 4 июня 2020, 10:34 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий аэропортам, сообщает 4 июня пресс-служба правительства.
REGNUM 03:34
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Политика

Премьером Белоруссии назначен глава Госкомвоенпрома Головченко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром страны Романа Головченко, сообщает госагентство БелТА.
Интерфакс 04:24
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Происшествия

Лидера таганской ОПГ связали с убийством Деда Хасана

Lenta.ru 05:54
Здоровье

Доктор Мясников рассказал, как бороться с резкими скачками давления

Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал СМИ, как бороться с резкими скачками давления.
Evo-rus.com 02 июня в 12:10
117
Шоу-бизнес

Александр Рыбак признался, что 11 лет «сидел» на антидепрессантах

Осло, 3 июня 2020, 20:47 — REGNUM Александр Рыбак признался, что на протяжении 11 лет он имел зависимость от лекарств для сна и антидепрессантов.
REGNUM вчера в 13:47
Общество

В Ростуризме назвали сроки открытия пляжей Крыма и Кубани

АБН 00:25
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Экономика

Совет директоров «Газпрома» одобрил сделку с 9,99% «НОВАТЭКа»

Совет директоров "Газпрома" согласовал покупку российской дочерней компанией у кипрской дочерней компании холдинга 9,99% "НОВАТЭКа".
Интерфакс 03:30
Армия и оружие

ПНС Ливии заявило о полном контроле над Триполи

Ливийское правительство национального согласия (ПНС) заявило, что получило полный контроль над столицей страны Триполи, сообщает Reuters.
Коммерсантъ 05:23
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Футбол

Юрий Семин может возглавить киевское «Динамо»

Как сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на украинский портал Sport.ua, 73-летний Юрий Семин является главным кандидатом на пост главного тренера киевского "Динамо" В приглашении российского специалиста заинтересован президент киевлян Игорь Суркис.
Вести.Ru 04:05
Политика

Дуров высказался об идее разблокировать Telegram в России

Создатель Telegram Павел Дуров высказался об идее депутатов Госдумы от партии «Справедливая Россия» Федота Тумусова и Дмитрия Ионина о прекращении блокировки мессенджера в России.
Lenta.ru 05:44
27
Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 02 июня в 16:30
2,1K
Экономика

На Украине выросли цены на фрукты и ягоды

Известия вчера в 20:51
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Игры

Слухи: в Сети появился геймплей ранней версии Call of Duty: Black Ops Cold War, следующей части серии

Несколько недель назад СМИ сообщили, что следующая часть Call of Duty получит подзаголовок Black Ops Cold War и станет мягким перезапуском серии Black Ops.
3DNews 04:11
Политика

Верховная рада Украины уволила вице-премьера Пристайко

Верховная Рада Украины в ходе сегодняшнего заседания уволила вице-премьера страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко.
Российская газета 05:03
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Кино

Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым

43-летняя российская актриса Екатерина Гусева, которую отечественный зритель до сих пор помнит в первую очередь как Ольгу, жену Саши Белого из "Бригады", рассказала, почему какое-то время избегала съемок с Сергеем Безруковым.
Российская газета вчера в 12:10
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Авто

Продажи новых автомобилей в России упали в мае на 52%

Продажи новых автомобилей в России в мае на фоне карантина и падения доходов населения упали на 51,8% по сравнению с относительно безмятежным маем прошлого года.
Деловое.ТВ 05:38
Общество

Политик забыла выключить камеру и показала голую грудь

Политик из Мексики, 66-летняя сенатор Марта Люсия Мичер Камарена (Martha Lucía Mícher Camarena) случайно показала голую грудь во время государственной онлайн-встречи.
Lenta.ru 03:04
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Культура

Юрий Лоза раскритиковал Киркорова за шутку про аппендицит

Юрий Лоза раскритиковал певца Киркорова за странную шутку про аппендицит. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 03:04
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Происшествия

В Подмосковье военный вертолет совершил экстренную посадку на трассу

По данным «Интерфакса», вертолет совершил аварийную посадку на трассу. По словам источников, речь идет о вертолете Ми-38.
РБК 04:53
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Общество

МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России

Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
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