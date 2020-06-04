Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы. Порядок проведения рабочих дней напомнили в связи с грядущими торжествами в Роструде. Первые выходные ждут граждан страны с 12 по 14 июня.

Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне

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