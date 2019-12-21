Происшествия
Российская газетаДве машины сгорели после аварии в центре Москвы
В центре Москвы на Садовом кольце два автомобиля сгорели после аварии. Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС, автомобили столкнулись на Большой Садовой улице.
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Происшествия
В Берлине не нашли подозрительных вещей на рождественском рынке
Правоохранительные органы Германии осмотрели рождественский рынок, где ранее были замечены подозрительные мужчины, и не нашли ничего необычного.
Энергетика
Киев согласился с повышением тарифа на транзит российского газа
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Москва и Киев осознают необходимость повышения тарифа на транзит российского газа в Европу.
Происшествия
Получивший огнестрельное ранение в Саратове полицейский умер
Сотрудник полиции, получивший огнестрельное ранение во время исполнения служебных обязанностей в Саратове, скончался в больнице.
Экономика
Бюджета Украины не хватило на декабрь
Недовыполнение государственного бюджета Украины стало причиной сокращения расходов в декабре.
Энергетика
Гончарук рассказал о последствиях газового соглашения для украинцев
Премьер Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение на пятилетний транзит российского газа через Украину.
Армия и оружие
Атомная подлодка «Князь Владимир» пополнит ВМФ РФ
В настоящее время на предприятии «Севмаш» продолжается строительство двух группировок атомных подводных лодок четвёртого поколения, а также идёт подготовка в передаче Военно-морскому флоту РФ атомной подлодки проекта 955А (шифр «Борей-А») «Князь Владимир».
Финансы
Доллару предсказали умеренное падение
Сразу несколько зарубежных инвестиционных банков выпустили прогнозы, в которых предсказали умеренное ослабление курса доллара в 2020 году, пишет Financial Times.
Единоборства
Лебедев проиграл Мчуну в бою за титул WBC Silver
Российский боксер Денис Лебедев проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну в поединке за титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
Экономика
России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.
Политика
Названа еще одна сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае отказа компании Allseas от участия в прокладке труб «Северного потока-2» по дну Балтийского моря Россия столкнется с необходимостью искать другие трубоукладочные корабли.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Политика
Еврокомиссия не поддержала санкции США против «Северного потока-2»
По словам представителя ЕК, Евросоюз (ЕС) не поддерживает ограничительных мер против предприятий, «ведущих легальный бизнес».
Космос
Корабль Starliner планируется вернуть на Землю через 48 часов — Boeing
Общество
Суд в Италии постановил выдать США россиянина Коршунова
Суд в Италии вынес решение об экстрадиции россиянина Александра Коршунова в США, где он обвиняется в краже коммерческой тайны.
Фигурное катание
Загитова попробовала себя в парном катании
Российская фигуристка Алина Загитова попробовала выполнить элемент из парного катания. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте teamzagitova.
Происшествия
Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии
Общество
В Москве прокомментировали появление Сталина на фасадах зданий
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с корреспондентом РИА Новости назвал размещение проекций портретов Сталина на стенах домов "общей волей" и "инициативой патриотов", которыми являются члены КПРФ и других организаций.
Политика
Россия и Украина обсудят прямые поставки газа после Нового года
Вице-премьер России Дмитрий Козак сообщил, что Москва и Киев обсудят вопрос о прямых поставках российского газа на Украину после новогодних праздников.
Биатлон
Экхофф выиграла пасьют на этапе КМ в Анси, Куклина — 14-я
Норвежка Тириль Экхофф одержала победу в гонке преследования на 10 км на этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси.
Футбол
«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира
Здоровье
Часть России забывает слова «роды» и «первенец»
Отвечая на вопрос журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что «президент Владимир Путин неоднократно упоминал о демографической яме, в которой находится Россия, и о том, что это обусловлено, прежде всего, историческими факторами».
Футбол
Стал известен первый трансфер «Челси» после отмена бана на регистрацию футболистов
Происшествия
Душили ремнем: в Архангельске две школьницы жестоко убили ровесницу
Футбол
«Интер» дома разгромил «Дженоа»
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в мотеле Лас-Вегаса
Как минимум пять человек погибли, еще 13 пострадали при пожаре в мотеле Alpine Motel Apartments в Лас-Вегасе.
Музыка
Шнуров высмеял участника шоу «Голос», оскорбившего Гагарину
Наставник на шоу "Голос" Сергей Шнуров пошутил над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
Спорт
WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных
21 декабря СК заявил о вмешательстве Родченкова в базу данных московской лаборатории.