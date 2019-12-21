В центре Москвы на Садовом кольце два автомобиля сгорели после аварии. Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС, автомобили столкнулись на Большой Садовой улице.

Две машины сгорели после аварии в центре Москвы

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