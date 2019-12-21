Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ центре Москвы две машины загорелись после ДТП

Три человека пострадали при столкновении двух машин на Большой Садовой улице в центре Москвы, автомобили загорелись, движение перекрыто по двум полосам, сообщил РИА Новости в субботу представитель экстренных служб столицы.
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Движение транспорта на Садовом кольце восстановлено в полном объеме после ДТП

Агентство Москва13:50

Движение по Садовому кольцу в Москве полностью восстановлено после ДТП

ТАСС14:03

На Садовом кольце в Москве две машины сгорели после аварии

РБК13:02

Движение транспорта на Садовом кольце восстановлено после ДТП

Москва 2413:58

Возгорание автомобиля произошло на Садовом кольце Москвы из‑за ДТП

РИАМО12:56

В центре Москвы две машины загорелись после ДТП

РИА Новости13:04

Движение на Садовом кольце восстановили после ДТП с возгоранием машин

Вечерняя Москва13:48
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В России в прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

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Загитова попробовала себя в парном катании

Российская фигуристка Алина Загитова попробовала выполнить элемент из парного катания. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте teamzagitova.
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Форвард киевского «Динамо» подозревается в употреблении допинга

Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин попал под подозрение в употреблении допинга, сообщает официальный сайт украинской команды.
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В «Нафтогазе» рассказали о новом транзитном договоре с «Газпромом»

«Нафтогаз Украины» станет посредником между «Газпромом» и компанией «Оператор ГТС Украины» в рамках нового транзитного договора между Украиной и РФ, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
News.ru 14:29
Хоккей

Хоккеисты «Куньлуня» и «Торпедо» устроили массовую драку

В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь Ред Стар" в Китае играл с "Торпедо".
Газета.Ru 06:32
Происшествия

В Санкт-Петербурге охранники устроили перестрелку у нефтепровода

На окраине Санкт-Петербурга охранники нефтепровода из ПАО «Транснефть» попали в перестрелку при исполнении служебных обязанностей.
Lenta.ru 10:33
Гаджеты

EMUI 10 вышла на 16 смартфонах Huawei и Honor

Ранее оболочка на базе Android 10 была обновлена на примерно десятке смартфонов Huawei 2019 года выпуска, в том числе Huawei P30, P30 Pro, Nova 5T, Honor 20 и Mate 20 X без 5G.
Вести.Хайтек 19 декабря в 12:35
Общество

Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году

По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.
Российская газета 09:30
Происшествия

В Волгоградской области автобус столкнулся с «КамАЗом»

Заказной автобус с 57 гражданами Узбекистана столкнулся с грузовиком "КамАЗ" на трассе в Волгоградской области, пять человек пострадали, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по региону Антон Корнаухов.
РИА Новости 02:57
Гаджеты

Восьмиядерный мобильный процессор Ryzen 7 4700U впервые появился в тестах

На Reddit появились результаты тестирования неанонсированного APU Ryzen 7 4700U в бенчмарке PCMark.
Игромания.ру вчера в 11:55
Происшествия

В Берлине на рождественской ярмарке нашли подозрительный предмет

РИА Новости 15:17
Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

ТАСС 08:12
Футбол

Матч Лиги 1 проходит без системы VAR. Крысы сгрызли провода

В середине второго тайма хозяева ведут со счетом 3:0. В этой встречи главный судья Стефани Фраппар обходится без системы видеопомощи рефери (VAR), которую используют для взятия ворот.
ProstoProSport 16:14
Происшествия

Комиссия СПЧ просит расследовать задержание журналистов на Лубянке

Комиссия по свободе информации и правам журналистов Совета при президенте по правам человека просит Генпрокуратуру и Следственный комитет расследовать необоснованные задержания журналистов после ЧП на Лубянке и применение к ним силы.
BFM.ru 12:09
Происшествия

Российских школьников накормили мясом с трупным ядом

Издание утверждает, что в продукции было выявлено наличие трупного яда, кишечной палочки и других инфекций.
Lenta.ru 14:48
Футбол

«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира

Газета.Ru 15:10
Кино

В Москве состоялась премьера главной комедии Нового года «Холоп»

Фильм Про вчера в 05:31
Происшествия

Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Российская газета 05:33
Единоборства

Емельяненко прокомментировал вызов Кадырова на бой

Ранее Кадыров опубликовал в Instagram видео, в котором бросил вызов Емельяненко, при этом добавив, что пока не знает, в каком формате их бой смотрелся бы зрелищнее — по правилам бокса или ММА.
РИА Новости 15:20
Происшествия

Число погибших при стрельбе на Лубянке возросло до двух

Число жертв стрельбы на Лубянке возросло до двух — по данным СКР, в больнице скончался раненый накануне сотрудник правоохранительных органов.
Газета.Ru вчера в 10:13
Космос

Starliner возвращается на Землю

Газета.Ru 15:46
Происшествия

В Саратове полицейский получил огнестрельное ранение

По данным ведомства, около дома №3 по Киевскому проезду в Заводском районе Саратова сотрудник патрульно-постовой службы полиции Саратова получил огнестрельное ранения при исполнении служебных обязанностей.
Газета.Ru 15:15
Теннис

Надаль одержал победу над Циципасом в финале турнира в Абу-Даби

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Музыка

Игги Поп получит «Грэмми» за вклад в историю звукозаписи

В следующем году артист Игги Поп получит премию «Грэмми» за выдающийся вклад в историю звукозаписи, пишет РИА Новости.
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Армия и оружие

В России прошли испытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С»

В России закончились государственные испытания новейшего комплекса ПВО Сухопутных войск "Гибка-С".
Газета.Ru 00:50
Спорт

WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных

21 декабря СК заявил о вмешательстве Родченкова в базу данных московской лаборатории.
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Билли Айлиш спела придуманную в семь лет песню

Популярная американская певица Билли Айлишь спела песню, которую она придумала в семь лет.
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«Барселона» разгромила «Алавес» в домашнем матче Примеры

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Джереми Кларксон выбрал лучшие и худшие автомобили 2019 года

Знаменитый телеведущий Джереми Кларксон назвал лучшие и худшие автомобили 2019 года.
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Космос

Как проходил первый полет к Плутону

«Новые горизонты» — космический аппарат, который был в центре всей его работы в течение последних 14 лет, — чуть больше чем через неделю должен был оказаться у своей цели — самой далекой планеты из всех, которые когда-либо исследовали с помощью зондов.
Snob.ru 17 декабря в 01:02
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