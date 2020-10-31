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ТАСС
ТАСС

Две новые ОЭЗ под Москвой и Владимиром привлекут более 12 млрд руб. инвестиций

News.ru
РИА Новости
Телеканал 360°
ТК Звезда
Российская газета
RT на русском
Профиль
Парламентская газета
Центральная Служба Новостей
На территории Ковровского района Владимирской области за счет средств частного инвестора строится новый город. Общий объем инвестиций пяти будущих резидентов ОЭЗ "Доброград-1" на первом этапе составит около 2,6 млрд рублей, будет создано более 500 новых рабочих мест.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановления о создании особых экономических зон (ОЭЗ) во Владимирской и Московской областях, документ опубликован
 на сайте правительства.
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