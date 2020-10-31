Две новые ОЭЗ под Москвой и Владимиром привлекут более 12 млрд руб. инвестиций
На территории Ковровского района Владимирской области за счет средств частного инвестора строится новый город. Общий объем инвестиций пяти будущих резидентов ОЭЗ "Доброград-1" на первом этапе составит около 2,6 млрд рублей, будет создано более 500 новых рабочих мест.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановления о создании особых экономических зон (ОЭЗ) во Владимирской и Московской областях, документ опубликован
на сайте правительства.
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